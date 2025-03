CFK apuntó contra los legisladores peronistas que le dieron “un cheque en blanco” a Milei

La principal líder opositora fue la principal oradora del Congreso Nacional de Educación “Imaginar y transformar”, realizado en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en la calle Santiago del Estero de CABA. Desde esa tribuna, la ex mandataria se pronunció sobre diversos temas: educación, la economía nacional y el acuerdo con el FMI, y por último, la sanción recibida por el gobierno norteamericano, por “participación en corrupción significativa”.

“Es necesario discutir la educación, hacer este Congreso Nacional de Educación, porque el hecho de tener un presidente que no sabe cómo se llama San Martín, y que ayer lo llamó Juan José de San Martín, ya justifica la realización de este Congreso”, fueron las primeras palabras de CFK.

Acuerdo con el FMI y señalamientos al apoyo político peronista

“Sería deshonesto intelectualmente no decir que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, si los diputados peronistas de la provincia de Catamarca; si los diputados peronistas de Tucumán; si los diputados peronistas que fueron con Sergio Massa en la boleta de Misiones; y si los diputados peronistas de Salta hubieran votado junto al peronismo y a otras fuerzas políticas, este cheque en blanco no existiría”, dijo la ex presidenta y agregó que le causaba “dolor” ver esa situación.

También criticó al vocero presidencial, Manuel Adorni, por utilizar la “rueda de auxilio” como una metáfora del acuerdo con el FMI. “Horrible metáfora, hermano... usamos la rueda de auxilio cuando pinchaste. Y pincharon. Le pesaron motosierra a Dios y María santísima”.

En la misma línea de críticas al colaboracionismo de sectores opositores del propio peronismo en el ámbito legislativo, CFK también mencionó al ex senador Kueider: “El voto de Kueider, que fue después sorprendido en la frontera paraguaya con 250 mil dólares, fue la firma determinante para el despacho de ley bases en el Senado y el voto determinante para la aprobación. Y permítanme entonces dudar, no digo afirmar, pero al menos dudar de por qué votan como votan ciertos legisladores en el Parlamento argentino”.

Sanción de EEUU

CFK vinculó la sanción impuesta por el Gobierno estadounidense con el rechazo de la Cámara de Casación Federal al recurso extraordinario que presentó en la causa Vialidad. “Muy a pedido, este hombre no se la banca solo. Le molesta lo de 'Che, Milei' y lo lamento. Por supuesto, la frutilla del postre ayer, casi en sincronización, el Tribunal de Casación -macrista- negando el recurso extraordinario. Son de manual”.“, afirmó, en referencia al presidente Milei. Asimismo, criticó la decisión del tribunal, al que calificó como ”macrista“, y denunció que se trata de una estrategia coordinada para perjudicarla.

El Departamento de Estado de EE.UU., a través de Marco Rubio, anunció sanciones contra la exmandataria y su exministro de Planificación, Julio de Vido, por presuntos casos de corrupción, impidiendo su ingreso al país junto con sus familiares, incluidos Florencia y Máximo Kirchner.

“Estoy leyendo un libro que me regalaron para mi cumpleaños, que se llama 'El Cuarto Giro”, de dos cientistas norteamericanos. No se crean que en Estados Unidos son todos como Mark Rubio y Trump, hay gente que piensa, escribe, teoriza y tiene pensamiento abstracto. Hay muchas cosas buenas, ojo“, dijo en referencia a este tema.

Educación

“La sociedad defiende lo que siente que le es útil. Yo no recuerdo una manifestación más masiva de los últimos años como la que hubo con la universidad pública en las calles de la Ciudad de Buenos aires. Esto revela que nuestra sociedad está dispuesta a luchar por lo que le es útil”, opinó CFK sobre las movilizaciones en defensa a la educación pública durante 2024.

“También debemos reconocer que el Estado había tomado una suerte de burocracia que finalmente permite que tenga clivaje ese discurso anti estado. Porque el trabajador formal o informal, el que está fuera del estado, siente que el trabajador estatal es un privilegiado, primero porque tiene estabilidad y segundo porque siente que puede tener carpetas médicas. Tenemos que hacernos cargo de esto porque por eso el gobierno se regocija en esa crueldad. Tenemos que asumir la realidad, no para aceptarla, sino para transformarla”, continuó.

“Tiene que haber un mérito y un premio a la capacidad, como tiene que haber un premio para el maestro que va todos los días a trabajar. Premiar el esfuerzo se llama, nada más peronista que eso. No hay nada más peronista que premiar a los que trabajan todos los días y se rompen el alma”.

Presencias

En el acto estuvieron presentes diferentes dirigentes del PJ Nacional como Máximo Kirchner; el senador, Eduardo “Wado” de Pedro; la diputada Paula Penacca; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; el ex funcionario Daniel Filmus y el ex secretario de DD.HH. Horacio Pietragalla.

También estuvieron presentes funcionarios del gobierno bonaerense como el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y la encargada del área de ambiente, Daniela Vilar.

MU con información de NA