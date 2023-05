Las definiciones de CFK: “Técnicamente, estoy en libertad condicional”

Cristina Fernández de Kirchner (CFK) dio una entrevista para el programa de C5N Duro de domar, conducido por Pablo Duggan, y abordó los principales temas de la actualidad nacional. Al referirse a la situación económica, la vicepresidenta aseguró que el ministro de economía, Sergio Massa, “agarró una papa caliente”.

“Necesitamos revisar el acuerdo con el FMI. El año que viene Argentina tiene vencimientos por US$25 mil millones. Solamente entre el Fondo, acreedores privados, deuda privada, sin contar organismos multilaterales” agregó inmediatamente después. Para la titular del Senado, el programa del acreedor internacional es inflacionario y, según lo relevado por la última auditoría realizada sobre el acuerdo, presenta múltiples irregularidades.

La ex presidenta convocó a un acuerdo para resolverlo: “Es necesario un acuerdo sobre cómo desatamos el nudo entre todos los partidos políticos que tengan expectativas de gobierno o representación parlamentaria, en qué hacemos con la economía bimonetaria, quién se lleva los dólares”. Además, se mostró preocupada por la tasa de interés y puntualizó en la inflación: “Cuando tenés una tasa de interés como la que tenés, estás emitiendo. Me preocupa la deuda que toma el Banco Central, es déficit cuasi fiscal. Pero el acuerdo con el FMI establece tasa de interés positiva”.

En relación a la economía, CFK también aprovechó para destacar el rol del peronismo en la promoción de derechos. “Comer cuatro veces por día no es una cuestión ideológica, ni tener un buen salario, tener un lugar digno para vivir, que tus hijos estudien. No es populista. Es algo que está en el ADN argentino. El peronismo hace que un trabajador mire de frente al patrón. Cosa que no sucede en toda la región”, destacó.

Además, a pesar del desequilibrio macroeconómico ─con una inflación mensual del 8,4% y un dólar cercano a los $500─, la vicepresidenta indicó que el actual gobierno de Alberto Fernández “fue infinitamente mejor de lo que hubiera sido el de Macri”.

La vicepresidenta también se refirió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando afirmó que “parece que se van a animar a todo”, al cuestionar los fallos que suspendieron las elecciones en Tucumán y San Juan, y advertir que podrían avanzar contra Formosa. “Basta con una cautelar para suspenderme”, expresó al referirse a su situación personal, días después de haber ratificado que este año no será candidata a nada. Según resalto, “la Corte se ha convertido en un dispositivo de persecución”. A la vez, consideró que el máximo tribunal “es una camarilla de tres personas. Vienen por el sistema democrático”. Al ser consultada sobre si solo era por la cuestión judicial que no se presentaba como candidata, la ex presidenta señaló: “Estoy en libertad condicional técnicamente y no es una frase que quede bien, es la realidad”.

La ex mandataria también criticó a quienes hacen “política por televisión y en tribunales”, y advirtió que se les complican “cuando llegan al gobierno”. “Hacer política en un set de televisión y en Tribunales es lo más fácil que hay, el tema es cuando llegan al Gobierno”, aseguró la titular del Senado en declaraciones al canal C5N, y deslizó una mención a Javier Milei, al señalar que debe ser la política “de la casta” que da menos notas.

Sobre el escenario electoral dijo que este año es distinto al de 2019 porque ahora “hay tercios”. “Lo importante es entrar al balotaje”, enfatizó la vicepresidenta. En la misma línea, se refirió a la posibilidad de que el Frente de Todos logre un triunfo en los próximos comicios nacionales: “Ganar la elección depende de que volvamos a enamorar a la sociedad, de que volvamos a convencerla de que hubo un tiempo en el que los argentinos vivían mejor”, explicó.

Además, la titular del Senado fue consultada sobre la noche en la que Fernando Sabag Montiel gatilló dos veces en su cabeza: “Es fuerte eso. Por suerte, no lo vi en ese momento. Me impactó, me cambió…Lo que más me impactó fue que esa época estaba terminada”.

Todas las declaraciones de CFK en el programa completo de C5N.

ACM con información de agencias