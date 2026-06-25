Liberaron a Georgina Orellano y a otra trabajadora sexual detenidas tras un reclamo de justicia por una compañera asesinada

La secretaria general de AMMAR, Georgina Orellano, fue liberada la tarde de este jueves tras ser en la sede del Ministerio Público Fiscal, ubicada en Suipacha 150, junto a las trabajadoras sexuales Estrella Sangama y Victoria Arriondo. Las tres fueron arrestadas luego de participar de una acción de protesta en el barrio de Constitución para exigir respuestas por el asesinato de Rachell, una trabajadora sexual trans y migrante que fue hallada muerta el miércoles en circunstancias que sus compañeras reclaman esclarecer.

También fue liberada Arriondo, mientras que se espera todavía la liberación de Sangama, que está siendo intervenida por Migraciones.

Según denunció el sindicato de trabajadores sexuales de la Argentina AMMAR, las detenciones se produjeron tras una intervención realizada en el Hotel Río de la Plata, donde trabajadoras sexuales encendieron velas y reclamaron justicia por Rachell. Horas más tarde, Orellano fue detenida cuando ingresaba a su domicilio, mientras que Sangama fue interceptada a pocas cuadras del lugar. El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 1C y, de acuerdo con la organización, incluyó la participación de seis patrulleros.

Las tres mujeres fueron trasladadas a dependencias judiciales acusadas por los delitos de “daño agravado e incendio”.

Desde el sindicato señalaron que el procedimiento forma parte de un contexto de hostigamiento sistemático contra las trabajadoras sexuales que desarrollan su actividad en Constitución. Según denuncian, en la zona se realizan operativos policiales diarios que incluyen persecuciones, requisas violentas y el secuestro de dinero.

La muerte de Rachell generó conmoción entre las trabajadoras sexuales de la Ciudad de Buenos Aires. Compañeras y organizaciones sociales reclaman que se investiguen las circunstancias del hecho y exigen garantías para el ejercicio de sus derechos, al tiempo que denuncian situaciones recurrentes de violencia institucional.

CRM