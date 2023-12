El día después de enviar la ley ómnibus al Congreso, Milei encabezó una reunión de Gabinete y salió al balcón de la Rosada para saludar

El presidente Javier Milei encabezó este jueves, durante casi una hora y media, una nueva reunión de Gabinete en la Casa de Gobierno y luego salió al balcón principal que da a la Plaza de Mayo para saludar brevemente a la gente que pasaba por el lugar, entre quienes había turistas brasileños.

En la reunión de Gabinete se analizaron -entre otros temas- los detalles del proyecto enviado en las últimas horas al Congreso bajo el título de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que propone un cambio profundo en la economía y vida de los argentinos.

Milei arribó a las 7.58 a la Casa Rosada y a las 8.30 arrancó en el Salón Eva Perón la reunión con sus ministros y colaboradores, que finalizó a 10.

Antes de concluir la reunión, Milei se dirigió al balcón que está frente a la entrada principal de la Casa Rosada, acompañado por varios ministros y colaboradores y saludó a la gente, entre quienes había gran cantidad de turistas brasileños.

Estuvieron presentes en la reunión de Gabinete la vicepresidenta Victoria Villarruel y los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Guillermo Francos, quienes tuvieron participación en la redacción de los proyectos de ley enviados al Parlamento.

También formaron parte del encuentro el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y los ministros de Salud, Mario Russo; de Relaciones Exteriores y Culto, Diana Mondino; de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Infraestructura, Guillermo Ferraro; y la de Seguridad, Patricia Bullrich.

Asimismo, estuvieron la secretaria de Comunicación, Belén Stettler; el vocero presidencial Manuel Adorni; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo; así como también el secretario de Gobierno de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi; y Santiago Caputo.

No estuvo presente el ministro de Defensa, Luis Petri, por encontrarse al frente de la ceremonia de zarpada del Rompehielos ARA Almirante Irizar, en el marco del inicio de la Campaña Antártica de Verano, en la Dársena Norte.

El Presidente retomó así los encuentros con los funcionarios luego de que ayer se decidiera ir reduciendo la frecuencia de las reuniones de Gabinete que, en principio, ya no serán diarias -como las dos primeras semanas de gobierno- sino que se desarrollarán los martes y los jueves.

La conferencia de Adorni

En tanto, el vocero presidencial, Manuel Adorni cumplió con su habitual conferencia de prensa a las 11, a agenda abierta, en el Salón de Conferencias de la Casa Rosada, donde defendió el proyecto de la ley del Gobierno: “El espíritu de la ley es más libertad, más trabajo, que crezca la economía y haya un país distinto ya que el modelo aplicado por la política hasta este momento no ha dado resultado. Sabemos que hay gente que no está dispuesta a cambiar y quiere poner palos en la rueda. En este próximo mes de camino legislativo, veremos quiénes son los que se oponen y la gente deberá analizar qué intereses tienen en que esto no cambie”, dijo Adorni.

La entrega del proyecto de Ley

Este miércoles, el ministro del Interior Guillermo Francos fue el encargado de entregar en el Parlamento al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el proyecto de ley que será tratado en sesiones extraordinarias, que comenzó a regir el martes y vence el 31 de enero.

“Con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación”, se indicó en la cuenta de la oficina del presidente, en la plataforma X.

Es decisión del Presidente Javier Milei liberar de las trabas del Estado opresor a las fuerzas productivas de nuestra Nación con el objetivo de comenzar a transitar el camino para volver a ser una potencia mundial. pic.twitter.com/tqxTGskPhG — Oficina del Presidente Javier Milei (@OPEArg) 27 de diciembre de 2023

El proyecto -de 664 artículos y 351 páginas- incluye modificaciones en la economía, la sociedad, la educación, lo laboral, electoral y también impulsa la privatización de empresas públicas.

Con información de agencias.

IG