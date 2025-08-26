Diputados reactiva la comisión $LIBRA y la oposición se quedaría con la presidencia

Tras meses de tironeos, idas y vueltas, la Cámara de Diputados reactivará este jueves la comisión investigadora del caso $LIBRA, que podrá cumplir finalmente con la designación de autoridades, luego de que la oposición aprobase la semana pasada una resolución que le allana el camino para hacerse de la presidencia y de esa manera normalizar el funcionamiento del órgano.

En ese sentido, quien se encamina a resultar ungida como presidenta es la massista Sabrina Selva (Unión por la Patria) en la reunión prevista para este jueves a las 14.

La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade reconoció en diálogo con Diputados TV que una comisión investigadora sobre hechos que involucran al Gobierno debe ser conducida por la oposición, y dentro del conglomerado opositor el bloque mayoritario (es decir, Unión por la Patria) es el que debe llevar la presidencia.

Antes de que la comisión quedase trabada, la oposición había postulado a Selva como candidata a presidir, y nada indica que vaya a haber un cambio en ese sentido.

Además de fijar las autoridades, se espera que durante la reunión se establezca un calendario de trabajo, que finalizará el 10 de noviembre, la fecha tope fijada por el proyecto de resolución aprobado el miércoles pasado.

Al conformarse la integración de la comisión meses atrás, habían quedado parados dos bandos muy definidos con 14 integrantes cada uno, razón por la cual fue imposible designar un presidente.

Mientras que los bloques de la oposición insistieron con la postulación de Selva, el oficialismo y sus bloques satélites propusieron al presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, pese a que el libertario había votado en contra de la creación misma de la comisión.

Apenas pudieron ponerse de acuerdo para recibir algunos especialistas invitados, como los periodistas Alejandro Bercovich e Irina Hauser, el especialista informático Maximiliano Flirtman, el experto en criptoactivos Santiago Siri y el querellante en la causa Libra Martín Romeo.

Esos debates estuvieron coordinados por el secretario Adrián Pagan, en un formato de consenso que fue la salida por arriba del laberinto que se encontró para romper la parálisis inercial de la comisión.

Sin embargo, el cuerpo no pudo funcionar operativamente para cumplir el propósito establecido en la ley que le dio origen que es investigar y elaborar informes en base a esas pesquisas.

Para la oposición, eso se debió a la obstrucción sistemática que aplicó el oficialismo durante meses.

Para el oficialismo, la comisión quedó caduca porque se cumplió el plazo de tres meses que tenía para presentar los resultados de la investigación.

El affaire de la mega estafa Libra es un tema muy espinoso que le saca canas verdes al Gobierno porque apunta directamente a la responsabilidad política por mal desempeño de Milei y la de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en una maniobra fraudulenta para favorecer intereses privados utilizando la investidura presidencial.

De esa hipótesis se desprende un arco muy grande de delitos a investigar como negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, mal desempeño, fraude a la administración pública y violación a la Ley de Ética Pública.

La estafa tuvo lugar entre el 14 y el 15 de febrero pasado, en operaciones de venta de criptoactivos que se desencadenaron a partir del tuit del presidente Javier Milei promocionando el proyecto Libra.

Se estima que la operatoria, por la que se investiga al mandatario argentino y a su hermana habría dejado unos 75.000 pequeños, medianos y grandes inversores damnificados.

La investigación penal también implica al empresario norteamericano Hayden Davis, al singapurés Julian Peh (Kip Protocol) y a los intermediarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, entre otras personas sospechadas por defraudación.