Diputados TV: polémicas instrucciones para no hacer repreguntas y no usar la expresión “diputados y diputadas”

El recorte presupuestario que sufrió en canal Diputados TV, que además salió de la grilla de cable y será solo vía “streaming”, trajo consigo también un manual de estilo que le prohíbe a los periodistas hacer repreguntas que “incomoden” a los legisladores que sean entrevistados.

Las “nuevas normas” se difundieron a través de un mensaje de WhatsApp, que detalló “la nueva dinámica que requiere la dirección artística” y ordena “no usar lenguaje inclusivo”. Dice el texto: “No utilizar el lenguaje inclusivo: todxs, o todas y todos, sino expresar todos”. Tampoco se puede decir “infantes ni infancias sino niños…”. Tampoco se puede usar la expresión “diputados y diputadas” para referirse a los y las integrantes de la Cámara Baja: la directiva es que debe reemplazársela por el genérico y masculino “diputados”, a secas.

El manual para los periodistas, cronistas y conductores no se limita a la eliminación de la perspectiva de género. También avanza contra la libertad a la hora de ejercer el oficio.

“Con respeto a las entrevistas a diputados y funcionarios —señala el mensaje que llegó a los teléfonos de los y las trabajadoras— estar atentos a las respuestas: no insistir si evita el tema, no incomodar, no presionar, no adelantar la repuesta ni marcar posturas: preguntar sobre el hecho en particular lo más objetivamente posible”.

Entre las órdenes que los conductores y columnistas deben cumplir se destacan “no marcar familiaridad con los entrevistados”, “las preguntas deben ser neutras”, “no emitir opiniones personales ni inducir respuestas”, “no manifestar frente a cámara empatía gestual o verbal sobre lo que pueda estar hablando el diputado”, entre otras cuestiones.

NB