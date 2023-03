Sin discurso de CFK, se lanza el “operativo clamor” para que Cristina sea candidata

Sin eufemismos, el dispositivo K activará, de manera formal, el operativo clamor Cristina 2023. Lo que fueron, hasta acá, declaraciones individuales o de algunas orgas derivará, el próximo 11 de marzo, en un mensaje integral y, se supone, unívoco de sectores del Frente de Todos (FdT) para que la vicepresidenta compita en las elecciones de este año.

Con formato de plenario, con la centralidad de La Cámpora pero con la intervención de peronismo territorial, espacios sindicales y sociales, además del conglomerado de partidos y agrupaciones K, el encuentro se hará en la UTN de Avellaneda y funcionará, en la práctica, como un lanzamiento electoral aunque la principal involucrada, Cristina, no estará presente.

Este jueves, por la noche, se terminó de definir el esquema y el eslogan que tiene claras reminiscencias a la proscripción que, durante casi dos décadas, impidió volver al país a Juan Domingo Perón y le prohibió al peronismo competir en elecciones. De hecho, hay un mensaje en la elección de la fecha porque se cumplen 50 años de la victoria de Héctor J. Cámpora en 1973, elección que le puso fin a la proscripción electoral del PJ y balizó el regreso de Perón al poder, y la victoria electoral de septiembre de ese año.

Sin la vice

Hasta acá, según indicaron a elDiarioAR desde la organización, no está contemplado que concurra la vice al plenario. No parece que esa disposición se modifique pero Cristina tiene, como rasgo, hacer movimientos fuera de lo previsto. Su presencia en un plenario que pide su candidatura, aunque toma como base el planteo de romper la proscripción, podría traducirse casi como atender positivamente ese pedido.

El plenario apunta, en paralelo, a reactivar lo que se conversó en la mesa del FDT en la calle Matheu donde se acordó conformar una comisión para que vaya a pedirle a la vice que revise su decisión de no ser candidata. Esa comisión, hasta acá, está en el archivo peronista de las comisiones en formación. ¿No se armó o la vice no aceptó que la visiten con ese fin? No hubo, tampoco, nuevo episodio de la mesa frentodista que, se dijo, debía volver a reunirse.

En medio se produjo un gélido encuentro entre los Fernández, cuando Alberto fue a dar su mensaje ante la Asamblea Legislativa y fue recibido por Cristina. Ese contacto fue distante y no trasmitió ninguna señal de que la relación se haya descongelado ni que emitió signos que indiquen que puede lograrse, en algún momento, reestablecer la empatía que alguna vez existió entre ambos.

Sin Cristina, el plenario funciona como primer paso del operativo clamor, antesala de la movilización del 24 de marzo donde la columna que encabezará La Cámpora llevará como planteo la lucha contra la proscripción y contra la persecución judicial contra al vice. No es, aclaran, un tema que contamine la defensa de los DDHH a 40 años de la recuperación democrática porque en las movilizaciones del 24-M las distintas organizaciones suelen llevar planteos propios.

La fecha tiene, a su vez, otro efecto colateral: 48 horas antes, el 9 de marzo, el tribunal que condenó a la vice en la Causa Vialidad dará a conocer los fundamentos de su fallo. Se completará una elipsis: la vice “renunció” a ser candidata luego de la sentencia; el cristinismo la pone en carrera, aunque ella no diga nada todavía, horas después de que se dan las razones de la condena.

El interrogante mayor es, todavía, qué piensa hacer la vice. Los mensajes que emitió reflejan que todavía sostiene su posición de no competir pero resulta ingenuo pensar que el “operativo clamor” no cuenta con el consentimiento de Cristina, sea para que ser candidata a presidente, o para estar en la boleta bonaerense como senadora o, de mínima, para sostener la expectativa como instrumento de negociación en el tramo final y en la previa del cierre de listas.

