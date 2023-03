El Ejército o la Gendarmería: Bullrich, Larreta y el uso electoral del mensaje mafioso a Messi

El macrismo metió en su interna electoral el mensaje mafioso a Lio Messi en Rosario. Al exponer sus propuestas en caso de llegar a la Casa Rosada, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich protagonizaron una discusión en las últimas horas sobre qué solución sería la más adecuada: si el envío de la Gendarmería, como ya se hizo en época de Mauricio Macri, o la presencia activa de las Fuerzas Armadas, que abriría una fuerte polémica legal y política.

Primereó el debate la ex ministra de Seguridad, que esta misma semana visitó la ciudad santafecina de la mano de uno de sus principales armadores de campaña, el diputado Federico Angelini, quien este miércoles le gritó “burro” en la cara a Alberto Fernández en pleno recinto de Diputados, cuando el presidente acusó a la Corte Suprema de Justicia de frenar una serie de nombramientos judiciales en la provincia. Responsable del envío de 3.000 gendarmes a Rosario durante la gestión de Cambiemos, Bullrich ahora reforzó su postura y aseguró que no dudaría en convocar al Ejército y las demás armas.

“Hace dos días lo dije en Rosario: hay que usar todas las fuerzas para recuperar la ciudad del dominio narco. Pensar que algunos todavía se niegan a hacerlo”, comentó en sus redes sociales este jueves bien temprano, aprovechando la situación para criticar el tono más dialoguista que intenta mostrar el alcalde porteño. “No hay lugar para soluciones a medias y respuestas graduales. La lucha contra el narcotráfico tiene que ser de frente y sin cuartel. Debemos usar todos los medios del Estado para derrotarlos, incluyendo a las Fuerzas Armadas”, agregó.

No hay lugar para soluciones a medias y respuestas graduales. La lucha contra el narcotráfico tiene que ser de frente y sin cuartel. Debemos usar todos los medios del Estado para derrotarlos, incluyendo a las Fuerzas Armadas. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 2 de marzo de 2023

En el búnker de Bullrich están convencidos de que la respuesta al narcotráfico tiene que ser con “mano dura”. “Tenemos 80 mil personas en las Fuerzas Armadas. Hay que darles a los militares un rol diferente al actual”, afirmó a elDiarioAR uno de los voceros del equipo de campaña de la titular del PRO.

La propuesta tendría un escollo legal, al existir normativas como la ley de Seguridad Interior que condiciona el accionar de los militares en operativos contra civiles. Con ese panorama, la vía castrense no sería inmediata, sino que necesitaría la aprobación del Congreso. “No significa necesariamente que estén patrullando las calles, pero sí que tengan presencia en los lugares más sensibles de Rosario”, aclaró la fuente consultada, que abrió el paraguas ante la polémica que esa medida podría causar a partir de lo que sucedió en la última dictadura cívico-militar. “Hay que salir de la lógica setentista –apuntó–. La dictadura fue un hecho sangriento, pero no son los mismos militares que ahora”.

Con Gerardo Milman corrido del equipo de campaña luego de las denuncias en su contra sobre el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, uno de los principales asesores de Bullrich en materia de seguridad es Alberto Fohrig, ex funcionario suyo en el ministerio de Seguridad. Ayer en sus redes detalló que destinaría unos 5.000 miembros de fuerzas federales y de las FFAA.

Hoy Patricia estuvo en el barrio Pichincha de Rosario mostrando como vamos a derrotar al narco. 5000 fuerzas federales y FF.AA. Jueces y fiscales federales y provinciales trabajando juntos. Hace unos años logramos bajar el 40% la tasa de homicidios. Hoy hay que ser mejores. — Alberto Fohrig (@afohrig) 28 de febrero de 2023

Otro nombre que aconseja sobre la temática es Diego Kravetz, jefe de Gabinete y responsable del área de Seguridad de Lanús, municipio comandado por Néstor Grindetti, quien busca ser el precandidato a gobernador bonaerense de la boleta con Bullrich. Justamente este jueves el intendente organizó un acto de campaña con la ex ministra con un claro mensaje electoralista.

Larreta y la Gendarmería

En la vereda de enfrente, Larreta no propuso una novedad: dijo que en caso de llegar a la presidencia imitaría lo que hicieron Bullrich y Macri al enviar a la Gendarmería. También por Twitter y apenas minutos después que la ex ministra, criticó por arriba el uso del Ejército para enfrentar al narcotráfico. “La gente en Rosario quiere y necesita vivir tranquila. Mi propuesta es un Gobierno Nacional presente y ocupado en recuperar la calle, con 3.000 gendarmes persiguiendo a los narcos mientras las FFAA blindan nuestras fronteras”, escribió en redes sociales el alcalde porteño.

La gente en Rosario quiere y necesita vivir tranquila. Mi propuesta es un Gobierno Nacional presente y ocupado en recuperar la calle, con 3000 gendarmes persiguiendo a los narcos mientras las FFAA blindan nuestras fronteras. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) 2 de marzo de 2023

Ya la opción por la militarización de Rosario había sido cuestionada desde el larretismo por Florencia Arietto, quien supo formar parte de la gestión macrista en Seguridad. Días atrás en el canal TN la abogada tildó de “demagógica” la propuesta de Bullrich. “Piden utilizar el Ejército y después cuando haya una montaña de muertos los van a condenar por violencia institucional. No funciona así. Mejoremos la policía pero no hagamos demagogia”, criticó. “Un soldado está entrenado para matar en una guerra, no para hacer seguridad interior”, abundó.

Mientras intenta “nacionalizar” su gestión en la Ciudad para apuntalar su candidatura presidencial, la cuestión de Seguridad es uno de los talones de aquiles de Larreta. Su actual ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D’Alessandro, se tomó una licencia indefinida cuando se revelaron chats suyos con el vocero de Horacio Rosatti, Silvio Robles. El área tuvo que ser absorbida por el jefe de Gabinete, Felipe Miguel.

Fue el tercer enroque de nombres al frente de la cartera en los mandatos larretistas. En 2018, tras el escándalo en el superclásico entre River y Boca durante la final de la Copa Libertadores, fue expulsado del cargo Martín Ocampo. Tomó la posta Diego Santilli, que en paralelo era vicejefe de gobierno y estaba al frente de la Legislatura. La gestión del “Colo” duró hasta 2021, cuando renunció a sus cargos para lanzarse a la campaña electoral como diputado por la provincia de Buenos Aires. Entonces asumió D’Alessandro, que era jefe de la Dirección General de Administración de Infracciones.

Aunque con el caso de Messi no lo explicitó, Larreta también tiene como plan para enfrentar el narco en Rosario la declaración de la emergencia en materia de Seguridad y la creación de una policía local. El jefe de gobierno argumenta su idea con que la Capital Federal y la ciudad santafesina tienen similares estructuras poblacionales y distribución territorial, y pondera cierto “plan integral” de la fuerza porteña en sus seis años, aunque no aclara que CABA logró sustentar esa política gracias al aumento de la coparticipación que le entregó Macri desde Nación.

El video de la nota televisiva en TN hablando al respecto circuló en las últimas horas con malicia en los chats del bullrichismo: “El narcotráfico no se soluciona creando más policías –remarcó un halcón de paladar negro–. Es un delirio”.

MC