Ciudad de Buenos Aires ya tiene sus boletas para las PASO 2021

La Cámara Nacional Electoral (CNE) difundió cuáles serán las boletas que estarán en el cuarto oscuro para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 12 de septiembre, con los precandidatos a diputados nacionales que competirán en la Ciudad de Buenos Aires.

Las únicas alianzas que competirán para ver qué candidatos quedan como representantes para las elecciones legislativas del 14 de noviembre son las de Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda de los Trabajadores.

En JxC habrá tres boletas: una encabezada por la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; otra, por el ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy; y la última la encabeza el ex ministro de Salud, Adolfo Rubinstein.

Por el lado del FIT, habrá dos boletas en el cuarto oscuro: una la lidera la referente del PTS, Myriam Bregman, y la otra, la joven dirigente del MST, Celeste Fierro.

En tanto, el Frente de Todos se presentará con una lista de unidad, encabezada por Leandro Santoro y Gisela Marziotta.

