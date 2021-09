¿Cómo se definen los candidatos que competirán en noviembre?

El domingo 12 de septiembre se llevarán a cabo en todo el país las PASO 2021. Las PASO es la sigla de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Son primarias porque es la primera etapa de la elección, que tiene su segunda instancia en la Elección General del 14 de noviembre.

Son abiertas porque todos los ciudadanos deben votar, sin importar si están o no afiliados a algún partido. Son simultáneas porque son el mismo día para todos los partidos de todo el país; y son obligatorias debido a que aquellas personas que no se acerquen a un establecimiento habilitado para votar, sin justificación alguna, serán multadas.

En el 2009 surgieron las PASO con el objetivo de volver público, por decisión de la mayoría, las internas de cada partido político. Es por esto que la votación de este domingo lo que definirá es quiénes serán los candidatos que competirán en las elecciones generales de noviembre para la renovación de las bancas de diputados y senadores.

El ganador de la interna será el que posea más votos. Sin embargo, para poder participar de las Elecciones Generales de noviembre es necesario superar el piso del 1,5% de los votos válidos emitidos en la elección. Quienes no superen ese porcentaje no participarán de las Elecciones Generales de noviembre. En esta elección legislativa, se renuevan 127 bancas de las 257 de la Cámara baja y 24 de los 72 escaños del Senado. Es por eso que las PASO, además de para definir las internas intrapartidarias, servirán para filtrar qué partidos podrán competir por esas bancas y cuáles otros no.

