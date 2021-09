Diego Santilli: “Desde la vuelta de la democracia la oposición no se mantenía unida”

¿Es verdaderamente importante esta elección? Se lo pregunto porque ninguna encuesta pronostica que el resultado vaya a cambiar sustancialmente la composición de las cámaras.

Es importante porque estamos discutiendo qué modelo de país queremos para la Argentina y la provincia. Si queremos escuelas abiertas o escuelas cerradas. Si queremos a los delincuentes en las cárceles o liberados. Si queremos fortalecer el empleo y a las Pymes o comercios cerrados. Y es importante también porque tenemos que consolidar el equilibrio en el Congreso. Está demostrado que este gobierno no se siente cómodo con los consenso y en la búsqueda del diálogo.

Pero el Gobierno también pretende más seguridad, más empleo, más comercio y Pymes...

Yo quiero que lo demuestren, que demuestren que les importa eso. Porque demostrar es reconocer que tenés un problema y enfrentarlo. No que tenés un problema vos como gobierno, que tenemos nosotros un problema como país y que no lo estamos enfrentando. Estuvimos un año y medio sin clases en la Provincia de Buenos Aires. ¿Un año y medio sin clases es entender ese problema o es agudizarlo?

¿En la ciudad de Buenos Aires, cuánto tiempo hubo sin clases presenciales?

En julio del año pasado planteamos el plan de puesta en marcha. Y empezó. Y vos tuviste el último trimestre, con bimodalidad. Los últimos dos meses, parcialmente con presencialidad y virtualidad. El 17 de febrero de este año, tuvieron clases ininterrumpidas los chicos.

¿Se arrepiente de haber suspendido las clases presenciales durante ese lapso?

No, no. Yo creo que los primeros dos, tres meses, donde el mundo estaba enfrentando una pandemia que no terminaba de comprenderlo. Ni los científicos, ni los epidemiólogos, los médicos, los especialistas la entendían. Lo dijimos siempre: las clases son lo último que tiene que cerrar y lo primero que tenía que abrir. Tuvimos que ir hasta la Corte Suprema. Este tipo de cosas nos muestran que los tres indicadores que yo te planteé no van en esa dirección. O por lo menos no demuestran la voluntad política de discutirlos.

Su crítica a la gestión nacional de la pandemia tiene que ver puntualmente con las clases, ¿no? Porque en el resto acompañaron bastante.

Pero sí. Porque ese 20 de marzo, donde el mundo intentaba encontrar una respuesta a una pandemia, lo que requería era que estuviéramos todos juntos, sin importar a qué partido político, a qué pensamiento e ideología. Lo que importaba era que enfrentáramos todos a una pandemia que venía a lastimar a tus ciudadanos. Ahora, algo pasó: o se enamoraron de la cuarentena eterna o se alejaron de la sociedad y no escucharon. No escucharon al comerciante que te pedía: “dejame laburar”; no de cualquier manera, hacé una cuarentena inteligente; “permitime trabajar de la puerta hacia afuera”. A la comunidad educativa que te pedía: “¿qué hacemos con la escuela?”; “¿de qué manera educamos a los chicos?”. Eso no lo escucharon.

¿Le teme a que haya mucho ausentismo y voto en blanco en Capital y Provincia?

La palabra no es “miedo”. Me gustaría que la sociedad pueda concurrir, que decida a quién quiere votar. Pero que participe. La única manera que tenemos de salir hacia adelante como sociedad, como país, es participando, comprometiéndonos cada uno en el lugar que le toque. Es importante la participación. Y ojalá suceda eso.

¿Percibe apatía o indiferencia en el humor social?

Veo bronca, veo dolor y resignación. Sí, veo tristeza. Ahora, a mi me parece que no nos podemos resignar. Tenemos que ir a pelear por lo que consideramos que vale.

¿Horacio Rodríguez Larreta se juega una buena parte de sus chances presidenciales en la PASO bonaerense?

Lo primero que quiero decirte es que yo me siento sumamente acompañado por alguien que aprecio, quiero, respeto y he trabajado muchos años de mi vida con él. Que es Horacio. Me siento agradecido y orgulloso de que me acompañe. Después, sobre los resultados, todo el que compite quiere ganar. Pero lo importante es cómo das esa discusión. Segundo, estamos discutiendo qué modelo de país queremos. Y ahí es donde vamos a poner el cuerpo para cambiar esta historia.

Facundo Manes se quejó sobre el uso de recursos de la Ciudad en favor de su campaña bonaerense. ¿Existe ese uso?

No. Acá cada uno hace su recorrido y, el 12 de septiembre, juntos, tenemos que ir a competir contra nuestro verdadero adversario. Entonces, que cada uno haga su camino y, el 12 de septiembre, vamos a ir juntos hacia la próxima etapa.

¿Cómo va a ser la convivencia con la lista de Manes el día después de las PASO?

Vamos a estar juntos el 12 a la medianoche trabajando en un proyecto de transformación en la provincia y concentrados en nuestro verdadero adversario que es el kirchnerismo.

¿Qué busca Mauricio Macri? ¿Quiere que se lo reconozca, quiere dejar un legado, quiere influir sobre el destino de la Argentina?

Quiere aportar su visión. Quiere aportar su experiencia. Y está muy bien. Es valioso su aporte a la campaña que está haciendo en todo el país. Como también es valioso el aporte de Patricia Bullrich, de Pichetto, de Carrió, de Horacio. Cada uno en su lugar. Así como el de María Eugenia en su lugar. Cada uno está haciendo su aporte.

¿Suma que Macri lo acompañe en el conurbano, después de haber quedado con una imagen muy mellada?

No importa, suma, suma. Yo creo que suma. Es valioso su aporte.

Patricia Bullrich dijo que ella hubiera sacado más votos que Vidal en Capital. ¿Es así?

Patricia es la presidente del PRO. Está haciendo campaña en todo el país acompañando a los candidatos de nuestro espacio. Es muy valioso su aporte en esta elección. Ella decidió ocupar este rol y estoy muy agradecido del apoyo permanente que también está haciendo en la provincia. Desde la vuelta de la democracia la oposición no se mantenía unida. No sólo lo hicimos, sino que junto a Patricia, Mauricio, Horacio, Lilita, Miguel y los intendentes, estamos trabajando codo a codo en esta campaña.

En 2019, Juntos por el Cambio perdió en la Provincia por 16 puntos. ¿Firmaría ahora perder contra el FdT por un sólo punto?

No creo que nadie quiera firmar. Todos los que van a competir siempre quieren ganar. Es verdad que en 2019 la distancia fue larga. Y también que cuando el peronismo va unido jamás perdió. Hoy están todos unidos: el kirchnerismo, el massismo, los distintos sectores del peronismo. Entonces, es difícil. Pero yo tengo la vocación de competir y de intentar ganar.

En el oficialismo algunas voces empezaron a hablar de la reelección de Alberto Fernández. ¿Qué le parece?

Para el 2023 falta una eternidad. Me parece una falta de respeto que pensemos en una elección presidencial cuando hoy los problemas de caída del empleo, del aumento de la inflación, del aumento de la pobreza, de la creciente inseguridad en las calles, de los 500.000 mil chicos que perdieron la escolaridad en la Provincia son el foco de lo que verdaderamente tenemos que enfrentar y solucionar.

