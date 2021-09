En medio de la crisis interna del FdT, Cerruti salió a responderle a Vallejos: “Si pensás todo eso, andate”

La diputada Gabriel Cerruti, del Frente de Todos, le respondió este viernes a su par, Fernanda Vallejos, tras los dichos que se conocieron en las últimas horas de la legisladora bonaerense, producto de una conversación privada que se filtró a la prensa, en los que trata al presidente Alberto Fernández de “ocupa, hipócrita, enfermo y atrincherado”.

Para Cerruti, "si pensás todo eso, andate. Si formás parte de un Gobierno o espacio y pensás todas esas cosas, ¿qué haces ahí?”, se preguntó, en declaraciones a Radio con Vos. Sin embargo, aunque al principio dijo no saber “si debería renunciar (Vallejos)”, después arremetió contra su colega: “Uno no dice en privado lo que no se banca decir en público. Yo tengo muchas diferencias, debato todo y digo las cosas públicamente. Si pensás todo eso de gente con la que compartís el espacio, te tenés que ir, no tiene sentido que te quedes", remarcó.

"No necesitamos ni amigos, ni amantes en el gobierno. Necesitamos cuadros políticos con convicción de llevar adelante una agenda. Me parece que eso es un gran salto que tenemos que dar en la política, que no estemos allí porque somos ‘amigos de’ o porque nos llevamos bien", explicó.

Asimismo, la diputada, periodista y escritora, dijo que trataba de "entender lo que pasa en los términos de que tal vez la política se maneja diferente a cómo se hacía de manera tradicional. Hay un debate abierto muy fuerte en el Frente, y no tiene que ver con nombres, sino con la agenda”, analizó. Según la legisladora porteña, “la derrota electoral fue durísima, el Gobierno no logró empatizar con la gente en estos dos años tremendos, con todas las dificultades que sabemos que hay en el mundo".

También se refirió a la carta que la vicepresidenta Cristina Kirchner dio a conocer este jueves: “Yo no me asusto con que las cosas se digan públicamente. ¿Quién dijo que los trapos sucios se lavan adentro? Eso es antiquísimo. La gente la está pasando realmente mal, tiene angustia porque no tiene para comer", concluyó.

Los audios de Fernanda Vallejos

En los audios que se filtraron a los medios de comunicación, Vallejos arrancó con los tapones de punta contra el Presidente: “Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio, con todas las renuncias sobre la mesa. Diciéndole a la Argentina no que había escuchado el mensaje de las urnas, como dijo hipócritamente el domingo, porque se ve que además de ciego es sordo, porque jamás ha escuchado nada. No lo hizo y no lo quiere hacer, quiere conservar a su núcleo de inútiles, que están ahí de prestado ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada. No hay conducción política porque el jefe de Gabinete es un payaso”, disparó.

Asimismo, consideró que Fernández “está atrincherado, como Redrado en el Banco Central, así, atrincherado en la Casa Rosada. Y él es un ocupa porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie. A la derecha le sobran opciones. Mirá si van a votar a este mequetrefe que no sirve para nada. Y nuestra gente no lo quiere, no lo quiere porque justamente no se subordinó a la política para la cual fue elegido”.

Más tarde, se conocieron más audios en los que la legisladora bonaerense sostuvo que en los gobiernos de coalición, “frente a fracasos como éste se baraja y se da de nuevo. Acá había que armar un gobierno nuevo y tenía que ocurrir el lunes. La única que ha reaccionado bien es Alicia Kirchner", detalló, antes de apuntar de nuevo contra el Presidente: "Alberto está atornillado y tiene atornillados a todos los inútiles que tiene en el gabinete".

Críticas a Vallejos

En medio de la crisis profunda que vive el Frente de Todos y mientras se aguardan definiciones del Presidente acerca del rumbo que tomará su Gobierno tras la dura derrota electoral, voces de diferentes espacios, propios, opositores y ajenos, dieron cuenta de los dichos de Vallejos, con profundas críticas a la diputada oficialista.

Por caso, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró en TN ser “un firme respetuoso de la diversidad y libertad de opiniones, pero estoy en contra de cualquier agravio, insulto o agresión, y no creo que sea eso lo que Argentina necesite". Y agregó: "Es un tema interno del Gobierno, no ha habido ninguna comunicación conmigo".

En tanto, el dirigente social Rubén Sobrero, sostuvo en A24 que Vallejos “es muy inteligente, la conozco hace muchos años. Eso no está filtrado. Le mandaron a decir lo que le querían decir. No quieren estar de este lado cuando se viene la flexibilización laboral. No hay acuerdo posible con el FMI sin ajuste. El Gobierno tiene problemas muy serios", concluyó.

Asimismo, en una entrevista con La Nación+, el diputado del PRO Luciano Laspina, consideró que Fernanda Vallejos “es una economista muy polémica, muy radicalizada en sus visiones, ultra K". Para el legislador santafesino, "expresa de una manera más descarnada lo que Cristina dijo más elegantemente en la carta" y analizó “La Vicepresidenta le dice al Presidente que perdió las elecciones por que gastó poco. Para mí, es el fin del modelo populista que empieza a eclosionar".

