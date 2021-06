Néstor Grindetti: “Antes de ponerme enfrente de Mauricio me retiro de la política”

El intendente de Lanús ensaya un equilibrio político incómodo. Apoya la postulación bonaerense de Diego Santilli, sin romper por eso con su amigo Jorge Macri. Néstor Grindetti le sugiere amablemente al intendente de Vicente López que decline de ir a una PASO contra Santilli. A la vez respalda el liderazgo nacional de Horacio Rodríguez Larreta, evitando entrar en zona de fricción con su mentor indiscutido: Mauricio Macri.

Grindetti conoce al expresidente como muy pocas personas. Sabe sus secretos, sus méritos y debilidades. Empezó a tratar a Macri en 1979, cuando entró como cadete al grupo SOCMA. Años más tarde se ganaría un lugar en el directorio de la empresa de la familia Macri. Y en 2007 acompañaría al expresidente de Boca en su aventura política: Grindetti fue el ministro de Hacienda porteño durante los ocho años de gobierno porteño macrista. En 2015 se autonomizó, al consagrarse intendente de Lanús, aunque mantiene una lealtad a prueba de balas hacia el ingeniero. Esa lealtad hacia Macri ahora mismo está siendo sometida a la prueba del ácido entre sus compañeros de Juntos por el Cambio.

¿Piensa que hay que renovar el nombre de Juntos por el Cambio?

Soy un negado para la imagen y la publicidad. Así que puedo opinar poco. No sé cuánta importancia tiene el nombre. Pero si se amplía la coalición quizás haya que renombrarla.

¿Por qué apoya la postulación a diputado por la Provincia de Diego Santilli?

Diego es un excelente candidato. Obviamente lo es de cara a las legislativas de este año. Ahora no hay que dirimir el 2023. Y Diego es muy buen candidato para esta elección intermedia.

¿Por qué hace la distinción respecto al 2023?

Porque para la gobernación en 2023 podría ser Diego, Julio Garro, Jorge Macri o cualquiera de los intendentes. Es un problema que el 2023 se discuta ahora. Es un problema en el que caen casi todos.

¿Quiénes caen en ese error?

¡Casi todos menos yo! Lo digo en chiste. Pero tanto Jorge como Diego están pensando en ser candidatos en el 2023. Y de cara a la gente tenemos que hablar de los problemas de hoy, tenemos que pedirle a la sociedad que nos acompañe ahora para los cargos que se eligen este año. Falta tanto para el 2023. Tienen derecho a decir quiero ser gobernador, pero hablar de eso es lejano a los problemas de hoy. Ojala tengamos tres o cuatro líderes y buenos.

¿Aceptar como candidato al porteño Santilli, actual vice de Rodríguez Larreta, no es una claudicación de la Provincia ante la Capital?

No lo veo así. Lo que se elige ahora son legisladores, y tenemos que ir por los mejores. Diego tiene aceptación entre la gente, viene con una gestión muy referenciada en el conurbano, como es la política de seguridad. La lista además no es sólo el primer puesto en la boleta. Después vendrán otros. Por ahí si un porteño quiere ser candidato en Córdoba suena difícil, pero entre Capital y Provincia no hay diferenciación.

Jorge Macri, sin embargo, sostiene su intención de desafiar a Santilli en una PASO.

Yo voy a insistir hasta último minuto para que nos pongamos de acuerdo en el PRO y haya unidad. Si Facundo Manes quiere ser candidato, es bienvenido y entonces habrá PASO. Pero siempre hay un punto de encuentro para bajar las banderas individuales.

¿Cuál es el peligro de la PASO al interior del PRO? ¿Qué desborde la pelea?

Si hay internas siempre queda un resquemor hacia adelante. Pero eso se puede solucionar. De cara al vecino, una interna del PRO es estéril. No hay diferencias ideológicas entre Santilli y Jorge. Es meramente táctico. Juntémosnos y que la gente vea que no discutimos entre nosotros. Que vea que discutimos sobre sus problemas, que son el miedo a enfermarse y la situación de la economía.

¿Pandemia y economía serán los temas de campaña?

Son tres, tres angustias derivadas del Covid: morir o enfermarse, quedarse sin trabajo, y que los hijos no vayan a la escuela. Y sumo uno: la inseguridad. Si hay PASO sí o no y las peleas internas no están siendo registradas.

¿Mauricio Macri apadrina la postulación de su primo Jorge?

No se qué hablan entre ellos, cómo se apoyan. Jorge es un excelente candidato a gobernador. Entre los intendentes es el más formado para ser gobernador. Pero eso se va a empezar a dirimir después del 10 de diciembre.

¿Jorge Macri está dolido por la falta de apoyos de la mayoría de los intendentes?

Conmigo no, yo hablé con él. Tenemos una relación de años, hablo de frente con él y le sigo insistiendo en que hay que sentarse a una mesa y ponernos de acuerdo. El Colo Santilli es muy buen candidato. Y Jorge se tiene que preservar para el 2023.

¿Qué opina del neurocientista Manes, que seguramente será el candidato bonaerense de la UCR?

Es una persona prestigiosa, con un nivel de conocimiento alto. Tiene buena imagen. Como candidato es bueno. El radicalismo tendrá sus charlas con él. Me parece que ahí sí sería razonable una interna. Eso se puede entender.

¿Emilio Monzó y José Luis Espert también deberían sumarse a una PASO?

Sí, que participen todos. Aunque hay que ver dónde se justifica. Tampoco podés abrir diez listas. Quizás lo de Espert por su ideología es razonable que compita. Sobre Monzó, no sé, hoy no está dentro del PRO. Veremos, discutiremos con él si puede armar listas en 135 distritos. A Monzó me gusta tenerlo dentro del equipo, pero no se si está para competir.

¿Cuál es la disputa de fondo entre Mauricio Macri y Rodríguez Larreta?

Hay algo que no se discute. Ni Horacio lo hace: Mauricio es fundador del espacio, es expresidente y socio fundador de Cambiemos. Eso lo pone en una situación de liderazgo indiscutido del espacio. Pero sucede que a partir de que dejó la presidencia aparecieron otros. Es natural, incluso es bueno que desde afuera un vecino de Lanús puede ver cierta competencia. Horacio se está gestando su propio espacio. Hay líderes en el radicalismo, gente que viene presionando desde abajo. Yo me incluyo.

¿Qué quiere Macri? ¿Volver a ser presidente, influir, que lo reconozcan?

Lo conozco desde hace muchos años y tenemos confianza. No lo veo con intensidad de ocupar un rol en el que le rindan pleitesía, que le digan sos el líder. A mi me llama y yo lo reconozco como líder natural mío. Ojalá que no se vaya nunca del lugar que le toca en este momento. Es un primus inter pares. A nadie le disgusta ser líder único indiscutido. Y no veo a nadie discutiéndole ese rol adentro. Lo veo cómodo, siente respeto.

¿Macri quiere influir sobre el rumbo del país, aunque él no ocupe cargos?

Quiere ganarle al kirchnerismo, llevar al país hacia otra situación. Sabe mucho del posicionamiento de Argentina en el mundo. Reconoce lo que no salió en la economía, y su propuesta está en las antípodas del populismo. En términos de ideas, da la charla interna, trata de convencerlos a todos. Es un gran consejero cuyo lugar nadie discute. No hay duda. Soy intendente de Lanús porque laburé, pero también porque él fue presidente. Ninguno puede negar que está donde está en parte por él.

¿Algunos dentro del PRO se olvidaron de que le deben su ascenso a Macri?

Yo no me olvido. A veces el ser humano tiene memoria selectiva. Yo se lo reconozco. Mi relación con él es particular. Tengo un gran cariño y respeto hacia el líder, no tengo dudas. Pero si sigo en política no desconozco que María Eugenia Vidal también tiene un rol. El líder de los intendentes es Jorge Macri. Si negás a Mauricio es por memoria selectiva, porque sos chanta o te olvidaste. Me ponen enfrente de Jorge por estar con Horacio y el Colo, pero Jorge es un candidatazo para el 2023.

¿Apoyar a Santilli no lo pone enfrente de Mauricio Macri?

No lo estoy ahora ni nunca. Antes de estar enfrente de Mauricio me retiro de la política. Sería una cretinada no reconocerle liderazgo. Pensar distinto sí es natural en el ser humano. Se puede coincidir en valores y tener una diferencia táctica.

¿Qué es más conveniente para JxC: un discurso radicalizado o moderado?

Si llamamos centro a la búsqueda de consensos y no ponerse en un extremo, estoy ahí. La grieta bendita le hace daño al país. No creo en una coalición de boquilla. Necesitas ganar la elección aunque sea por un voto, pero después tenés que lograr que los que no te votaron te acompañen. Vas a necesitar leyes y apoyos amplios para gobernar. Denostar al adversario es un error grande. Yo no estoy ahí. Yo dialogo con el gobernador Kicillof, aunque tengo diferencias obvias. ¿Por qué no voy a sentarme a dialogar? La política no es la pelea continua. No es decir "no" porque no.

¿Patricia Bullrich parece estar en esa posición de la pelea continua?

Habría que preguntarle por qué está en esa posición. Fui ocho años de ministro de Hacienda, y nunca con mayoría en la Legislatura. Pero sacábamos adelante el Presupuesto. Venía Diego Kravetz, que ahora es mi jefe de gabinete y entonces era el jefe de la oposición, y negociábamos.

Se metió en la vida partidaria de Independiente. ¿Quiere ser presidente de su club?

Estoy muy metido, pero no para asumir un cargo en el trinomio directivo. No tengo tiempo. Me encantaría después de 61 años de socio. Sería un orgullo ser presidente de Independiente. Pero quiero asumir un rol que pueda cumplir. Estamos con Cristian Ritondo y otros. Hablo con Martín Redrado también. Estamos tratando de armar una oposición, unirnos a partir de un proyecto, no de personas. Ritondo y yo vamos a estar, aunque no para los cargos altos.

