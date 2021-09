Referentes de la oposición apuntaron contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner tras la carta de la Vicepresidenta: "Dos dementes"

Mientras el Gobierno es un polvorín, con rumores a flor de piel y las incertidumbres que van in crescendo a medida que pasan las horas, entre renuncias y apoyos, la carta de Cristina Kirchner metió el dedo en la herida abierta del Frente de Todos. Y la reacción de la oposición no se hizo esperar.

Dura carta de Cristina: culpó a Alberto de la derrota electoral y le pidió que “honre” su compromiso con ella

Saber más

El primero en reaccionar fue el presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, quien aseguró que la Vicepresidenta debe "llevar tranquilidad a los argentinos".

En la red social Twitter, el diputado mendocino dijo haber leído "la carta de @CFKArgentina y no puedo estar más que asombrado. Su prosa sigue intacta de relato, siempre culpando al otro. La vicepresidenta no actúa “sinceramente” sino justificándose. Es hora que se haga cargo de su decisión y lleve tranquilidad a los argentinos", reclamó.

Leí la carta de @CFKArgentina y no puedo estar más que asombrado. Su prosa sigue intacta de relato, siempre culpando al otro. La vicepresidenta no actúa “sinceramente” sino justificándose. Es hora que se haga cargo de su decisión y lleve tranquilidad a los argentinos — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) 16 de septiembre de 2021

Quien también reaccionó con velocidad fue el diputado Fernando Iglesias. “Carta abierta de un león a otro. Pasamos de Litto Nebbia a Chico Novarro”, comenzó. Después, agregó, con una foto de los hermanos Lucía y Joaquín Galán, el dúo Pimpinela: “Poder Ejecutivo. Situación actual”. Al rato, esbozó un breve análisis con menos sarcasmo: “No se había visto tamaño grado de irresponsabilidad desde que un Perón al que le quedaba poco -y lo sabía- puso de vicepresidenta a Isabel”. Para culminar con otra referencia artística: “Adonde estamos, no necesitamos Tato Bores”.

Por su parte, la diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, de la Coalición Cívica, Mariana Zubic, en la misma sintonía que Iglesias, sostuvo que Alberto Fernández y la titular del Senado son "dos dementes, en versión Pimpinela, jugando con un país en llamas. Patético final".

Dos dementes, en versión pimpinela, jugando con un país en llamas. Patético final. — Mariana Zuvic (@MarianaZuvic) 16 de septiembre de 2021

En declaraciones a Crónica, Luis Juez, candidato a senador nacional por Córdoba tras ganar las PASO de Juntos por el Cambio, reclamó: "Loco, resuélvanlo, para eso la gente los votó hace dos años atrás. Tienen la mitad del mandato para rectificar y tomar las decisiones", recalcó. Además, el exintendente manifestó que la forma de gobernar en la crisis "no es así, de esta manera, echándose la culpa; me parece que es una forma muy primitiva" y consideró que el Presidente “lo tiene que resolver rápidamente". Para finalizar, cargó las tintas sobre Cristina Kirchner: "La forma en la que trata la Vicepresidenta al Presidente es horrible. Yo parezco Heidi al lado de estos tipos, me parece una locura".

IG