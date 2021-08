Santoro le respondió a Rodríguez Larreta y defendió la intención presidencial de declarar a Internet como servicio público

Cuando el presidente Alberto Fernández volvió a poner este lunes sobre el tapete su decisión de declarar el servicio de Internet como público, generó reacciones a favor y en contra y se reavivó la polémica generada hace un año, cuando el mandatario, mediante un DNU, estableció como “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga.

Alberto Fernández dijo que necesita a los jóvenes "movilizados" y reiteró que su Gobierno va a hacer de Internet "un servicio público"

“Es impensable vivir en un mundo donde la conectividad no llegue a todos. Se enojan porque digo que Internet es un servicio público. ¡Que se enojen! Porque vamos a hacer de Internet un servicio público para que llegue a todos los argentinos y las argentinas y que no nos estafen ni nos roben con las tarifas”, había aseverado el mandatario en la presentación del plan Argentina Programa, desde Tecnópolis.

La oposición salió al cruce de la intención presidencial y el candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos, Leandro Santoro, respondió en sintonía con su amigo Fernández, con el jefe de Gobierno porteño como principal destinatario. "Una de las ventajas que tiene Rodríguez Larreta es que solo habla de lo que quiere, es muy raro que lo saquen de su zona de confort. Cuando lo pasan a temas más ásperos se ve qué es lo que piensa, como ayer (por este martes) cuando le preguntaron por Internet y dijo que si se mete el Estado empeoran las cosas", remarcó el ex dirigente radical. Y agregó: "Que existieron experiencias de intervención estatal que ahogaron el mercado, es cierto, pero suponer que todas conspiran es equivocado. No es Estado o mercado, es Estado y mercado. Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario", concluyó, en declaraciones a Radio 10.

Rodríguez Larreta había dicho horas atrás que el servicio de Internet “con un precio controlado, no sirve de nada si después no funciona bien. El volumen de datos es cada vez mayor y termina siendo peor el remedio que la enfermedad”, expresó, al tiempo que reconoció que le “parece muy bien garantizar que llegue a todos los rincones del país”, aunque advirtió que es necesario “en realidad, que las empresas inviertan cada vez más en un servicio más rápido, porque si el Estado quiere controlar todo, no sea cosa que después no tengamos Internet”.

Al respecto, Santoro recogió el guante y consideró en Twitter a los dichos del alcalde porteño como “tristes” y que Rodríguez Larreta “teme que nos quedemos sin Internet por declararlo servicio público. El problema no es que defienda a las empresas, el problema es que no defienda al Estado. Increíble que asimile lo estatal a lo dañino, siendo servidor público”, remarcó.

Por su parte, en declaraciones a radio Rivadavia, Larreta manifestó que le parecía “bien” garantizar desde el Gobierno que el servicio llegue a todos lados, al tiempo que admitió que es “responsabilidad del Estado, incluso a los lugares más lejanos de todo el país. Si tenemos problemas en la Capital no quiero imaginar en los lugares más alejados del interior”, pero aclaró que estaba en desacuerdo con “querer controlar todo, yo creo lo contrario. Lo que quiero es que se invierta en tecnología. Que las empresas inviertan cada vez más”, sostuvo. Y agregó: “La conectividad hoy es clave para poder trabajar. Y en la Ciudad de Buenos Aires tenemos muchas empresas tecnológicas, entonces, si regulamos como servicio público, no vaya a ser cosa que después no tengamos Internet o no tengamos Internet con la velocidad que hoy se necesita”, concluyó.

El DNU de Alberto Fernández de agosto 2020:

