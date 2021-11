El voto en el exterior: 409.152 argentinos, la mayoría empadronado en CABA y Provincia y de perfil marcadamente opositor

En las PASO los argentinos residentes en el exterior no pudieron votar, aunque sí están habilitados para hacerlo el domingo 14, cuando se desarrollen las elecciones generales. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, un 5,9% del padrón está conformado por argentinos en el extranjero, por lo que su voto, marcadamente antikirchnerista, tiene influencia. Sin embargo, los especialistas consultados aseguran que la participación en ese grupo será baja, dada la falta de incentivos, sobre todo tras la eliminación del voto por correo postal que había habilitado Mauricio Macri, y la histórica baja participación de argentinos en el exterior en elecciones legislativas.

Al igual que en todos los comicios desde el 2011, los argentinos en el exterior no estuvieron habilitados para votar en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se desarrollaron el domingo pasado, aunque sí pueden hacerlo, si quieren, en las generales. De 34.385.460 electores habilitados para votar el 14 de noviembre, el 1,13% son argentinos residentes en el exterior: desde Cancillería confiaron, en diálogo con elDiarioAR, que hay 409.152 argentinos que tienen domicilio formal en el exterior y que, por lo tanto, podrían votar en los consulados correspondientes en noviembre próximo (exceptuando a los menores de 16 años). Son datos actualizados hoy por la directora nacional Electoral, Diana Quiodo. Sólo podrán votar aquellos que en su DNI argentino tengan registrado un domicilio en el exterior 180 días antes de los comicios (hasta el 18 de mayo pasado). El pasaporte no es un documento permitido para votar.

La gran mayoría de los argentinos en el exterior está empadronado en CABA y en la Provincia de Buenos Aires, con 144.918 electores habilitados en la Ciudad y 115.707 habilitados en PBA, según los últimos datos que se tienen disponibles. Sin embargo, en números relativos, un 5,9% del padrón de CABA lo conforman argentinos residentes en el exterior y para la Provincia, solamente un 0,9% del padrón se encuentra afuera de la Argentina.

Los porteños en el extranjero conforman una masa de votantes importante, cuya participación beneficia a Juntos por el Cambio en la Ciudad. “No hay dudas de que el perfil de los argentinos en el exterior es, en su gran mayoría, antikirchnerista”, asegura Carlos Fara, analista político y presidente de Carlos Fara & Asociados, en diálogo con elDiarioAR. “Más todavía ahora, que el Gobierno tomó durante muchos meses decisiones que los perjudicaron enormemente, como cancelar los vuelos e imposibilitarles venir a su país de origen”, coincide Lucas Romero, director de Synopsis.

De los 49.300 electores que votaron desde el exterior en las elecciones presidenciales de 2019, un 75% se inclinó por Juntos por el Cambio. En esas mismas elecciones, el Frente de Todos obtuvo el 17% de los votos.

“La migración argentina, a grandes rasgos, es bastante calificada. Eso tiene un correlato con sus preferencias políticas: con cierta simplificación, son votantes no peronistas”, asegura Juan Negri, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad Torcuato di Tella.

Sin embargo, los analistas sostienen que, el hecho de que el escenario en la Ciudad está ya asegurado para la oposición, reduce la probabilidad de participación de los argentinos en el exterior en los comicios generales. “En las PASO vimos una derrota concluyente para el Gobierno: un argentino en el exterior no tiene el incentivo de acercarse a votar para ‘revertir un resultado’”, sostiene Romero. “Al no haber un escenario de paridad, hay menos propensión a ir a votar”, coincide Fara.

En marzo de 2021, se derogó el Decreto 45/2019, firmado por Mauricio Macri, que habilitaba el voto por correo postal. Esto reduciría, para las próximas elecciones generales de noviembre, aún más la concurrencia esperada, ya que se torna un poco más complicado ir a votar. “Muchos argentinos no viven en ciudades donde hayan consulados, por lo que se debe añadir el costo económico y en tiempo del traslado, lo que constituye otra traba a la hora de votar”, añade Negri, como otro de los motivos que podría dificultar la participación.

La participación de los argentinos en el exterior es menor en elecciones legislativas que la concurrencia que podría haber en elecciones presidenciales. Basta con mirar la participación en las elecciones pasadas: en las legislativas del año 2017, se había acercado a las urnas solamente el 4% de los electores habilitados en el extranjero, mientras que en las presidenciales del 2019, un 13% del padrón en el exterior había emitido su voto. En el 2015, por otra parte, bajo otras condiciones, un 25,5% del electorado en el exterior se había presentado a votar.

En la Provincia, por otra parte, los argentinos en el extranjero no llegan a constituir ni un 1% del padrón electoral, por lo que su relevancia es mucho menor. “De los 12 millones de electores habilitados en la Provincia de Buenos Aires, votaron afirmativamente (% de participación menos los votos nulos y en blanco) menos de ocho millones, un 61% del padrón: hay un pedazo de torta importante que no emitió su voto. Cien mil votos no son significativos comparado a los cuatro millones de votantes que no participaron”, asegura Romero.

AS/WC