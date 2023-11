Tras la apertura de las 79 urnas denunciadas, la Justicia Electoral confirmó el triunfo de Alak en La Plata

A diez días de los comicios generales, la Justicia Electoral de la provincia de Buenos Aires oficializó este jueves el triunfo de Julio Alak, candidato de Unión por la Patria, como intendente de La Plata. La decisión llega después de que se revisaran las 79 urnas que el actual jefe comunal de Juntos por el Cambio, Julio Garro, había denunciado por presuntas irregularidades.

En la página de la Dirección Nacional Electoral (DINE) los datos daban cuenta que con el 97,56% de las mesas escrutadas el ganador era el candidato del oficialismo por tan solo 856 votos, de las 461.701 personas que fueron a votar. Esta noche en conferencia de prensa, la Junta Electoral explicó que esa “diferencia inicial entre ambos no se ha modificado” tras la apertura de las urnas.

Alak viene proclamándose ganador desde el domingo de las elecciones. Garro no sólo no ha reconocido la derrota, sino que también se asume triunfador desde que se conocieron los primeros resultados. La ajustada diferencia, dice, se puede revertir cuando se analicen las urnas “observadas” por los fiscales de su partido. Ahora, tampoco ha reconocido el resultado de las elecciones y pidió que se abran la totalidad de las urnas. Si bien la Justicia Electoral bonaerense rechazó tal pedido, desde Juntos por el Cambio no descartan la posibilidad de apelar ante la Cámara Nacional Electoral.

En una conferencia de prensa en las últimas horas del jueves, las autoridades rechazaron el pedido de Garro reabrir todas las urnas, ya que “el plazo establecido para formular reclamos del escrutinio definitivo venció el 31 de octubre a las 18 horas”.

La Junta Electoral bonaerense –compuesta por el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla, el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Torres, y el titular de la Cámara Federal de Apelaciones, Roberto Lemos Arias– resolvió este jueves desestimar el pedido de Garro y proclamó al candidato de Unión por la Patria como ganador.

De ese modo, establecieron que “la diferencia inicial entre una y otra agrupación no se ha revertido”, por lo que se proclamó ganador Alak en una elección muy ajustada.

El actual ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense se había declarado nuevamente como ganador este jueves y Garro había denunciado irregularidades en el escrutinio, por lo que solicitó la apertura de todas las urnas.

El intendente y candidato de Juntos por el Cambio había denunciado irregularidades en “el 63,2 por ciento de las urnas que se abrieron este jueves en La Plata tras la autorización de la Justicia Electoral”.

En ese sentido, desde el espacio “demostraron gravísimos errores en el conteo de votos”, por lo que reclamó “reabrir todas las urnas para garantizar la transparencia de la elección”.

“Esto nos hace preguntarnos qué podría pasar si se corroboraran las 1.574 urnas restantes de nativos, que representan la voluntad de cada uno de los vecinos de la ciudad, por eso pedimos que se abran en su totalidad”, recalcó el oficialismo platense.

Garro apelará el fallo y reiterará su pedido de apertura de urnas

Garro y Juntos por el Cambio apelarán el fallo de la Justicia tras calificarlo de “infundado” y volverán a solicitar la reapertura de todas las urnas.

“Si algo quedó claro después de lo que vivimos durante las últimas horas fue la presencia de irregularidades sistemáticas que desvirtúan la voluntad de los platenses”, ratificaron desde el espacio.

“Nuestro compromiso es con cada uno de ellos y no vamos a parar hasta que el 10 de diciembre asuma quien fue elegido por todos los ciudadanos”, agregaron.

Por otro lado, calificaron de “infundado” el fallo que rechazó el pedido de abrir la totalidad de las urnas.

En un comunicado, expresó que “50 de las 79 urnas que se abrieron estaban mal escrutadas”, mientras que dos urnas estaban vacías.

¿Estos son los que se autoperciben “garantes de la democracia”?



Urnas sin boletas, telegramas dudosos y números que no cierran: el kirchnerismo está dispuesto a hacer lo que sea para ganar las elecciones.



⚠️ La única solución es FISCALIZAR. pic.twitter.com/F4jtu7LWzr — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) 2 de noviembre de 2023

Los Julios

Julio Garro, el candidato de JxC, fue el responsable de terminar con 24 años ininterrumpidos de peronismo en la ciudad de La Plata. También abogado, egresado de la Universidad Católica de La Plata, se presentó como candidato en el 2007 y en el 2011 para gobernar su ciudad natal pero no llegó. Finalmente, en el 2015 ganó las elecciones y se convirtió en el intendente de La Plata.

En esas elecciones recibió el impulso de la “ola amarilla”, que llevó al gobierno provincial a María Eugenia Vidal y al gobierno nacional a Mauricio Macri. En La Plata, además, estaba muy fresco el trauma de la inundación del 2 de abril del 2014 que dejó 89 muertos y desnudó las falencias de la gestión del Estado que conducía su contrincante Pablo Bruera.

Durante su gestión Julio Garro tuvo tensiones con algunos sectores que inclinaron la balanza electoral en su contra. Desde el primer día de gobierno se enfrentó a los empleados municipales: una de sus primeras medidas fue despedir a miles de trabajadores. Tampoco tiene una buena imagen en los barrios de la periferia platense. El último conflicto fue con el Cordón Hortícola, que produce alimentos para más de 14 millones de personas, por las inundaciones que sufrieron en los últimos meses. Los productores le reclaman la “dejadez por parte del municipio de La Plata con respecto al mantenimiento de las zanjas y los desagües”.

Después de las elecciones del 2019 quedó claro que el poder electoral del candidato de Juntos por el Cambio venía en baja. Sin embargo, el peronismo no pudo sacar ventaja a esta debilidad por sus propias internas. En las PASO de ese año el peronismo le ganó en cantidad de votos a JXC, pero la guerra que se desató entre las principales candidatas Florencia Saintout y Victoria Tolosa Paz, beneficiaron al intendente cambiemita.

En el 2023, las cosas se dieron distintas. Después de las PASO y con el resultado definido, todos los sectores se alinearon y empujaron la candidatura de Julio Alak.

Julio César Alak fue intendente de La Plata por primera vez en 1991, tenía 33 años. Siguió hasta 2007, por cuatro mandatos consecutivos, cuando perdió con Pablo Bruera, un hombre que creció políticamente bajo su ala y que terminó arrebatándole la jefatura comunal.

A lo largo de su carrera política, siempre peronista, gestó alianzas con Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, e incluso con Juan Manuel De La Sota. Su capacidad para hacer buenas migas con el gobierno central le permitió anotarse algunas cocardas en la ciudad capital: terminó las obras inconclusas del Teatro Argentino, el Estadio Único y las torres de la Catedral.

Cuando dejó la ciudad de las diagonales se hizo cargo de Aerolíneas Argentinas. Duró solo un año en ese puesto, porque fue nombrado por Cristina Fernández de Kirchner como ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en el 2009, cargo que sostuvo hasta el final del gobierno kirchnerista en el 2015. Actualmente cumple el mismo rol, ministro de Justicia, pero en la provincia de Buenos Aires.

Si la Justicia Electoral confirma el resultado el 10 de diciembre, Julio Alak, con 65 años, empezará su quinto período al frente de la gobernación de la capital de la Provincia.

¿Cómo funciona el escrutinio definitivo?

Una vez que cierran los comicios, el/la presidente/a de mesa verifican cuántas personas votaron y dan paso a la apertura de la urna. Se cuentan los votos, con los fiscales de cada partido para corroborar el proceso. Esos datos se escriben en tres documentos: el acta de escrutinio, el certificado de escrutinio y el telegrama de escrutinio.

Son los telegramas de escrutinio los que se envían al Centro de Cómputos, donde se centraliza toda la información que publica la DINE, después de las 21 horas de la jornada electoral. Esos resultados nunca cubren el total de las mesas porque siempre hay una pequeña proporción de telegramas que no llegan a ser enviados, tienen errores de confección o quedan sin completar.

Una vez pasado el día de elección, 48 horas después, empieza el escrutinio definitivo. Es este el que tiene valor legal y es supervisado por la Justicia Electoral. Para hacerlo no hace falta abrir las urnas, se hace en base a las actas de escrutinio, que están fuera de la urna. Los fiscales, que tienen sus certificados de escrutinio, corroboran los datos y pueden en esta instancia cuestionar la validez del acta.

Si esto pasa, y los fiscales hacen alguna impugnación, la Justicia puede determinar la reapertura de esas urnas. Eso es lo que pasó en La Plata con las 79 urnas reclamadas por Julio Garro.

Escándalo: abrieron una urna y encontraron sobres sin boletas

En medio del escrutinio definitivo de La Plata, abrieron una de las urnas, pero sólo encontraron sobres vacíos y las actas. Es decir, no había boletas. Por el hecho, que se investiga, podrían ser citadas a declarar por la Justicia las autoridades de mesa.

VL/JJD/ACM/IG