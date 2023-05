Alberto Fernández a Cristina: “El problema está con los otros”

A poco de que se cumplan 20 años de la llegada de Néstor Kirchner al poder, el kirchnerismo sigue atado a sus internas. Este miércoles fue el presidente Alberto Fernández quien contestó las críticas que recibió de su vicepresidenta por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI): “Aunque tuvimos que negociar con el Fondo, no somos complacientes con el Fondo ni salimos de la irracionalidad de no discutir la deuda. Siempre tuvimos un horizonte claro, la producción y el trabajo. Crecimos 16 puntos en los últimos dos años. Hay 30 mil pymes funcionando. La desocupación bajó a menos del 6 por ciento. Desafío a cualquiera a que venga a negar esto que estoy diciendo”, dijo desde Tecnópoli, en Villa Martelli.

Allí, el Presidente inauguró hoy la expo “Banco Nación Conecta”. “Yo me voy con la tranquilidad de que ningún hermano mío se volvió millonario. Me voy con lo mismo que llegué. Dejemos de discutir entre nosotros, el problema no está entre nosotros, está con los otros”, agregó.

El día anterior, en una carta dirigida a “las y los compañeros” del Congreso nacional del PJ, Cristina Fernández ratificó que no será cándidata a presidenta. En esa misma carta había comparado a su compañero de fórmula con Mauricio Macri: “La casualidad no es una categoría política y, por eso, no es casual que ninguno de los dos Presidentes que aceptaron el programa del FMI conserve aptitud electoral. Sin embargo, en política sí hay causalidad y la determinante es la economía”, escribió.

Hoy, acompañado por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, el Presidente continuó con su respuesta: “Siempre hay que recordar que cuando uno está en default con el Fondo, lo que inmediatamente se genera es la restricción de crédito de todos los organismos eh... Hay que saber que el Banco Mundial no nos presta más plata, que el BID no nos presta más plata, que la CAF no nos presta más plata y que por ejemplo un swap como el chino se hubiera caído, hay que entender todo esto”.

Y en ese sentido remarcó: “Hay que entender el por qué uno tiene la necesidad de negociar con el FMI. La discusión es cómo se negocia: se puede negociar con las reglas ortodoxas que el Fondo propone o cómo lo hicimos nosotros. Hoy Sergio (Massa) está negociando con la misma lógica que lo hicimos el primer día”.

Sin candidatos y sin siquiera acuerdo sobre como elegirlos, el oficialismo continúa atravesado por la crisis. Hoy en la sede de Smata, en Belgrano 655, habrá un encuentro para intentar avanzar sobre el acto del próximo 25 de mayo, fecha fundacional del kirchnerismo. Ahora que Cristina parece definitivamente fuera de carrera y el operativo clamor un sinsentido, de lo que ocurra en la reunión podrá comenzar a desprenderse algo del incierto futuro del Frente de Todos.

En principio, el conflicto más próximo es resolver si el acto será en la 9 de Julio o en Plaza de Mayo.

“Nos juntamos para poder planificar el acto por el 25 de mayo. Nos reunimos con colegas intendentes y con la plana del movimiento obrero, tanto la CGT como la CTA, también estamos invitados a la gente de los movimientos sociales”, precisó Mario Secco, intendente del partido bonaerense de Ensenada, en declaraciones a Radio 10.

