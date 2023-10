Un asesor de Milei denunció que tiene “que bancar las rarezas de los libertarios” mientras a él no le permiten hablar

El asesor de Javier Milei en La Libertad Avanza, Carlos Rodríguez, evidenció las fracturas internas del partido, al denunciar en su cuenta de X (ex Twitter) que no le permiten dar notas con la prensa, al expresar su preocupación por la imagen que dan los integrantes que sí dan entrevistas, mencionando particularmente “preservativos pinchados, el Vaticano y privatizar los océanos”, al decir explícitamente que no hay un espacio para plantear sus críticas y al apurar el anuncio de un posible ministro de Economía.

Carlos Rodríguez, jefe de asesores económicos del candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, planteó una serie de críticas al interior de su partido. “Desde que soy asesor jamás he sido consultado en economía, me piden que no salga en los medios y me tengo que bancar las rarezas de los libertarios sobre preservativos pinchados, el Vaticano, privatizar los océanos y cosas de Rothbard. Pero apoyo la idea básica: libertad, o sea, ¡viva la libertad, carajo!”, publicó en su cuenta de X.

Respecto al “bloqueo” en medios, Rodríguez detalló que se trata de un pedido del portavoz oficial del candidato, Leandro Vila, y explicó que lo mismo sucedió con los economistas Darío Epstein y Roque Fernández: “A alguien del equipo de comunicaciones de LLA se le ocurrió pensar que Javier Milei, como comunicador de Economía puede haber llegado a su techo y que los dos comunicadores exclusivos designados (yo estoy bloqueado, igual que Darío o Roque) son Diana y Francos, cuyo campo es Relaciones Exteriores e Interior, dos temas que al votante no le interesan”, denunció.

Asimismo, Rodríguez dijo que “un ministro de Economía podría subir el techo si dice cosas nuevas e interesantes y que no asusten”, dado que “cuanto más tiempo tarde Javier Milei en anunciar su ministro de Economía, menos tiempo tendrá este profesional para armar sus equipos y menos tiempo tendrán los votantes para conocerlo”. “La enorme mayoría de la gente que me consulta piensa que Javier no tiene equipo de economía y que se lo va a poner Macri más adelante. Sería muy malo llegar al balotaje con esa imagen”, alertó el asesor.

Un usuario de la red social le respondió a Rodríguez que Milei “ya tiene” ministro definido, pero que “no lo dice para que no lo acosen”, y él citó la célebre frase de Isabel Perón: “No me atosiguéis”. Además, si bien aseguró que “es fundamental permanecer unidos para la confrontación final en la que el electorado decidirá entre la libertad y el autoritarismo”, Rodríguez dio una definición que evidencia rupturas claras hacia el interior del partido, luego del polémico acercamiento con Juntos por el Cambio. Cuando otro usuario le sugirió que “los trapitos se lavan en casa”, el economista fue taxativo: “Ya es tarde querido. No hay casa…”, tuiteó.

Todas estas publicaciones se realizaron arrobando a Javier Milei y, apenas dos horas antes de afirmar que los planteos que pueda hacer Diana Mondino con la prensa “al votante no le interesan”, publicó una foto junto a ella en su cuenta de X junto a la frase: “Tenemos un futuro brillante”. En el resto de sus críticas indirectas, hace referencia a la propuesta de renuncia a la paternidad de Lilia Lemoine; al discurso de Alberto Benegas Lynch (hijo) en el acto de cierre de campaña de Milei, en el que propuso cortar relaciones con el Vaticano, contradiciendo las intenciones del presidenciable de mostrar una cara más amigable con el Papa Francisco, y los dichos de Bertie Benegas Lynch, quien propuso “privatizar el mar”, al afirmar que “la riqueza” de este recurso natural “se extingue”.

Cuanto más tiempo tarde @JMilei en anunciar su Ministro de Economía, menos tiempo tendrá este profesional para armar sus equipos y menos tiempo tendrán los votantes para conocerlo. Como ya lo he hecho con tantas otras propuestas de LLA, apoyaré públicamente esta decisión hasta… — Carlos Rodriguez (@carod2015) 29 de octubre de 2023

NB