Bullrich adelanta su gabinete y le exige a Milei “dejar de insultar”

Corriendo desde atrás a Javier Milei, Patricia Bullrich acelera su campaña para mostrarse “racional” e intentar meter a Juntos por el Cambio en un balotaje contra el libertario. Luego de nominar la semana pasada a Carlos Melconian como su virtual ministro de Economía, la candidata opositora presentará este lunes al caer la tarde al resto de su potencial gabinete de gobierno.

Bullrich encabezará la reunión de especialistas temáticos en un hotel porteño junto a Alberto Förhig, quien oficia en su campaña como coordinador de los equipos técnicos y ya fue su asesor durante su paso por el ministerio de Seguridad de Mauricio Macri. El recorrido juntos es de antaño: Förhig fue antes jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior durante la Alianza (1999-2001), cuando Bullrich fue ministra de Trabajo y secretaria de Política Criminal.

“Me ponen mañana frente a Milei y a Massa sin avisar y estoy absolutamente preparada”, se declaró Bullrich en la previa a la foto de unidad entre los distintos equipos que componen el universo cambiemita.

La candidata también intentó sumarle un condimento de sorpresa a la presentación de su virtual gabinete: dijo en LN+ que prepara un “inesperado anuncio” sobre un rol clave que evitó revelar. “Vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en la que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, educación, cultura, bienestar y seguridad, están todos bajo la misma filosofía. Este sistema estará a cargo de alguien que no se imaginan”, prometió.

En su raid mediático-electoral también se refirió a qué lugar podría ocupar Macri, que la dejó en una posición incómoda hacia las generales por su fluido contacto con Milei. “No tenemos que estar más presos de lo que hace Macri”, dijo la candidata y trató de correr al ex mandatario a toda costa de su campaña: “Que Macri se acomode como él cree que se tiene que acomodar. Si no, la campaña pasa a ser una campaña de respuestas y no de propuestas. Tengo que andar respondiendo qué va a hacer Macri. No sé que va a hacer”, se justificó.

La intención de Bullrich de adelantar sus cartas y figuras que la rodean buscar generar cierto efecto político en un momento en que el eje está centrado en cualquier movimiento de Milei luego de ganar sorpresivamente las PASO. De hecho, la presentación de la exministra de Macri podría quedar eclipsado porque a la misma hora de este lunes se espera una masiva movilización en la Legislatura porteña contra el acto que hará Victoria Villarruel, la candidata a vice de La Libertad Avanza, para “homenajear a la víctimas del terrorismo”.

La campaña hacia las generales de Bullrich mezclará estas presentaciones públicas para mostrar cierto “músculo” técnico y profesional, con recorridas políticas por los centros urbanos del país, pero no estará exenta de enredarse en los cruces verbales, un terreno que a la candidata de JxC le sirvió para ganarle la primaria a Horacio Rodríguez Larreta.

“Milei, dejá de insultar y hacé una campaña y explica las cosas claras”, le exigió al libertario este lunes a la mañana en una entrevista en radio La Red, luego de que el libertario calificara la propuesta económica de JxC de “tibia” y “cobarde”. Convertido en el vocero económico de la oposición, Melconian contrapone la dolarización con una propuesta de bimonetarismo donde el peso y el dólar circulen sin restricciones.

Bullrich agregó que el candidato de LLA “le dijo a los jóvenes que van a a tener dólares y ahora dicen que será en dos o tres años; dijo una cosa distinta a la que va a hacer”. “Milei tiene que reemplazar los insultos por propuestas y nos dijo cobardes y tibios y, si hay alguien que no es cobarde ni tibio, es Patricia Bullrich”, dijo sobre sí misma.

Y también opinó sobre el acto organizado por Villarruel e hizo una curiosa alusión al Papa Francisco, que tiene en agenda visitar el país el próximo año, ya con un nuevo mandatario en la Casa Rosada. “La historia argentina se va a discutir cuando bajemos los ánimos y no la utilicemos como herramienta de campaña, no vamos a hacer política electoralista con los muertos”, dijo Bullrich. Agregó que es necesario que la sociedad tenga “un punto de encuentro” y concluyó: “A 40 años de democracia quizás si el Papa viene a la Argentina nos ayude en esa dirección”.

