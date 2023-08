Bullrich aseguró que gobernadores e intendentes deben permanecer “solo dos periodos” en sus cargos

La precandidata presidencial por Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, defendió este sábado “la alternancia de poder” durante una recorrida por el partido bonaerense de La Matanza, donde aseguró que todos los gobernadores e intendentes deberían permanecer “solo dos periodos” en sus cargos.

“Vamos a poner orden en las instituciones. Queremos un pacto institucional de verdad en la Argentina. Todas las provincias y los municipios deben tener solo dos periodos para los gobernadores y los intendentes. Nosotros tenemos valores y queremos respetarlos. La principal virtud republicana es la alternancia en el poder y necesitamos que se cumpla”, remarcó Bullrich.

Según consignaron fuentes partidarias, la ex ministra de seguridad realizó estas declaraciones al visitar La Matanza junto al precandidato a gobernador bonaerense de su espacio, Néstor Grindetti, como parte de las recorridas que realiza por el conurbano bonaerense bajo el lema “La caravana de la fuerza del Cambio”.

También participaron el precandidato local de La Matanza, Eduardo “Lalo” Creus; el de San Isidro, Ramón Lanús; y la postulante de Morón, Analía Zappulla, que encabezaron la recorrida en la caja de una camioneta Dodge antigua, la que fue cortejada “por más de 100 autos y camionetas”, según informaron fuentes partidarias.

El acto de cierre de la jornada fue realizado en la Avenida Perón al 3300 de la localidad de San Justo.

“La capacidad de progreso no alcanza con sobrevivir, queremos vivir, lograr que cada familia pueda proyectar y tener futuro, que sientan que vivir en La Matanza no es un estigma social, que se la deje de utilizar como el ejemplo del lugar donde no se puede vivir”, afirmó Bullrich.

Y agregó: “Vamos a lograr que La Matanza sea el lugar de las familias, del progreso, donde puedan tomarse unos mates en la puerta de la casa sin miedo, donde puedan vivir como cada uno de ustedes merece”.

A su turno, Grindetti, expresó que “queda una semana para seguir caminando y llevando nuestro mensaje de cambio profundo a cada vecino y militante de nuestro espacio”. “Es con este equipo que lidera Patricia que vamos a poder lograr las transformaciones que la provincia necesita, con convicción, coraje y fuerza para devolver a los vecinos un Estado presente y cercano”, aseveró.

Acompañaron a los precandidatos en el marco del recorrido, los precandidatos a diputados, Cristian Ritondo y Nicolás Massot; el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel; el precandidato a la legislatura bonaerense, Martín Culato; y el dirigente Gustavo Ferragut.

MB con agencia de noticias Télam