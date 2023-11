Bullrich trabaja para cambiar el feriado que perjudica a Milei y volvió a distanciarse de Rodríguez Larreta

La titular del PRO y ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, confirmó hoy que está buscando un “mecanismo legal” para intentar que se cambie la fecha del feriado del 20 de noviembre, dado que considera que perjudica al postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei. “Acabo de ver una encuesta, donde el 70% de la gente que se va el fin de semana largo votaría por el cambio y sólo el 30% lo haría por Massa”, indicó y aseguró que este es el motivo por el que el oficialismo se niega a trasladar el feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

Y agregó: “Hay que convencer a la gente de que suspenda su viaje y se quede acá a votar”. Además de cuestionar a Unión por la Patria por usar el “miedo” como estrategia política, la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri anticipó que el balotaje será “duro” y que se deberá trabajar mucho en términos de fiscalización. La semana próxima se llevará a cabo un encuentro federal para coordinar esto último.

Para Bullrich, la coyuntura actual es un “momento bisagra” y que eso la llevó a tomar la decisión de apoyar a Milei rumbo a la segunda vuelta. “No podía poner en el mismo lugar al kirchnerismo corrupto y a quien representaba el cambio”, reflexionó durante una disertación que un dirigente del PRO calificó como “el primer acto público para presentar la libertad y el cambio”.

Antes del evento titulado “¿Qué significa 'La Libertad para el Cambio'?” ─que se desarrolló en el barrio porteño de Recoleta─, la ex ministra de Seguridad cuestionó al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta por mantenerse afín a sus ideas y no haberse expresado a favor del economista libertario. “Él representó ideas que perdieron en las PASO; ¿quiere seguir insistiendo con esas ideas? Que insista. Es lógico, él nunca pensó lo que nosotros pensamos. Cuando ganamos la interna muchos siguieron como si no hubiera pasado nada”, sostuvo.

Además, afirmó que le parece “muy bien” que Rodríguez Larreta encabece una eventual corriente interna dentro del PRO junto a otros dirigentes moderados que rechazan la alianza de los “halcones” con el candidato de La Libertad Avanza.

De la exposición participaron otros referentes de Juntos por el Cambio como el diputado nacional Alberto Asseff, el ex candidato a legislador porteño y sindicalista farmacéutico, Marcelo Peretta, y la legisladora de la Ciudad electa, Patricia Gliz. “El 19 de noviembre, cita con la historia de la Argentina, hay que estar con la libertad y el cambio juntos”, dijo Asseff.

En tanto, el parlamentario del Mercosur electo de La Libertad Avanza, Patricio Villegas, también participó del acto y explicó que el partido liderado por Milei comparte “las ideas de la libertad y la apertura” con un sector del PRO y UNIR. En la misma línea, Peretta ─a quien Bullrich reconoció como quien le presentó a Milei hace dos años─ subrayó las coincidencias entre la ex ministra de Seguridad y el economista en lo que refiere a reducción del gasto público, baja de impuestos, achicamiento del estado y firmeza ante la inseguridad.

El dirigente sindical, además, negó que el régimen constitucional esté en peligro con el postulante libertario, una premisa que se busca reforzar desde Unión por la Patria y que las recientes declaraciones de su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, parece ratificar. “No está en juego la democracia si gana Milei. Es mentira. Está en juego que el país se siga hundiendo y nuestro hijos se sigan yendo”, concluyó.

ACM con información de agencias.