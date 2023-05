Una encuesta revela que JxC ganaría las PASO y Milei es el mejor posicionado como candidato solitario

Mientras las fuerzas políticas buscan consensos y terminar de armar las listas para la elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del próximo 13 de agosto que definirá los candidatos de cada partido para competir en las elecciones presidenciales del 22 de octubre, la Universidad de San Andrés dio a conocer su Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública.

De acuerdo a los resultados sobre una base de mil casos consultados entre el 19 y el 26 de mayo, la PASO arrojaría un triunfo de Juntos por el Cambio, con el 29,5% de votos (lideran Rodríguez Larreta 10,6% y Patricia Bullrich 10,2%), seguido por el Frente de Todos, con 22,5% (Kicillof 8,5%), mientras que Javier Milei sería el candidato singular más votado con 16,8%.

En tanto, la aprobación de Alberto Fernández como Presidente pasó del 24% en diciembre de 2022 al 17% en mayo de 2023, por lo que cayó siete puntos porcentuales. Además, el 17% aprueba su gestión al frente del Ejecutivo, mientras que el 81% lo desaprueba.

Por el lado de la satisfacción con el desempeño del Poder Judicial, aumentó 10 puntos desde marzo de 2022, pero con solo 19% de satisfacción, sobre la evaluación de la labor del Senado (13%) y del Poder Ejecutivo (10%).

La satisfacción con “la marcha general de las cosas en el país” continúa en su punto más bajo, con un 9%, mientras que el 89% se encuentra insatisfecho. Ciencia (29%) y Obras Públicas (27%) son las políticas con mayor satisfacción. La insatisfacción supera el 55% en todos los casos.

Asimismo, la inflación (55%), la delincuencia, robos e inseguridad (36%) y la corrupción (35%) encabezan la lista de los principales problemas de la Argentina, según los encuestados.

En cuanto a la imagen positiva de diferentes dirigentes políticos, Patricia Bullrich encabeza la lista con el 35%, seguida de María Eugenia Vidal (34%), Horacio Rodríguez Larreta (32%), Martín Lousteau (31%) y Javier Milei (29%).

En imagen negativa, el más elegido fue Alberto Fernández (81%), seguido por Máximo Kirchner (74%), Cristina Kirchner y Sergio Massa, con igual resultado (69%), y Axel Kicillof y Mauricio Macri (66%).

Estas son las conclusiones generales de la encuesta

Un escenario muy flexible y abierto

Javier Milei (16.8) sería el candidato más votado.

En la PASO de JxC hay un empate técnico entre Rodríguez Larreta (10.6) y Patricia Bullrich (10.2). A medida que la interna avance, el respaldo de los demás contendientes será clave.

En el FdT es Axel Kicillof (8,5%) el que mayores apoyos recibiría en el caso de competir, seguido de Sergio Massa (4,3%) y Wado De Pedro (3,1%). De bajarse Kicillof, el escenario quedaría libre para los ministros de Economía y del Interior.

Si se tienen en cuenta los márgenes de error de las estimaciones, JxC obtendría al día de hoy entre un 26,7-32,3%. El FdT entre un 19,9 y un 25,08%; mientras que los votantes de Milei, de acuerdo a este criterio, rondarían entre el 14,5 y el 19,1%.

Hay que considerar que aún un 21,2% de los entrevistados o no saben (15,5) o prefieren no responder (5,7) y que, una vez que tomen una decisión, afectarán el resultado final.

Satisfacción y aprobación

El nivel de satisfacción con la marcha general de las cosas continúa siendo del 9%, mientras que la insatisfacción es del 89%. Respecto a la orientación política, los encuestados que se posicionan en la derecha (96%) son los más insatisfechos con la situación actual; mientras que los encuestados de centro izquierda son los más satisfechos (25%). En lo que respecta a las generaciones y segmentación por niveles socio económicos, todas las categorías tienen una insatisfacción mayor o igual al 80%. Finalmente, cuando segmentamos por el voto en las últimas elecciones (2021), los más satisfechos son los votantes del Frente de Todos (25%), mientras que los más insatisfechos son los votantes de Juntos por el Cambio con el 99% y los Libertarios con 95% de insatisfacción.

La satisfacción con el Poder Judicial es del 19%, seguida por la satisfacción con el Senado (13%), la Cámara de diputados (11%) y el Poder Ejecutivo (10%). Todos los poderes muestran niveles similares de desaprobación de su desempeño. El nivel de insatisfacción con la Cámara de Diputados es del 83% mientras que con la Cámara de Senadores es del 80%. En lo que respecta al Poder Judicial, este es del (75%). El nivel de insatisfacción con el desempeño del Poder Ejecutivo es el más bajo (83%). El nivel de satisfacción con el desempeño de todos los poderes se mantuvo por debajo del 20% durante todo el año al igual que en 2022. Un 89% del electorado siente insatisfacción con la marcha general de las cosas.

La aprobación de la gestión del presidente Alberto Fernández continúa siendo del 17%, mientras que la desaprobación es del 81%, datos que se mantienen desde la última medición. En términos ideológicos, los encuestados de izquierda (47%) y centro izquierda (38%) son los que más aprueban la gestión, mientras que un 95% de los encuestados de centro derecha desaprueban su gestión. Los Baby Boomers y la generación silenciosa son los que más aprueban al gobierno (23%). Los Libertarios (100%) y los votantes de Juntos por el Cambio (97%) son los que muestran mayores niveles de rechazo.

En cuanto a la satisfacción con las distintas políticas del gobierno, se observa que la política científica encabeza la lista como las más valorada entre los encuestados, con un 29% de satisfacción. Le sigue la política de obras públicas, con un 27%. La política de salud pasa al tercer puesto con un 26% de satisfacción. En el otro extremo, el mayor nivel de insatisfacción lo presentan la política económica y la política de seguridad, alcanzando el 91% y el 87% respectivamente. Las siguen la política social y la política educativa, cuyos niveles de insatisfacción total son del 76% para ambas. En todos los casos, la insatisfacción supera el 55%.

Principales problemas, percepción prospectiva y retrospectiva

Los encuestados consideran que el principal problema que afecta al país actualmente es la inflación (55%), seguida de la delincuencia, robos e inseguridad (36%) y la corrupción (35%). Además, estas fueron la primera mención del 25%, 9% y 13% de los encuestados, respectivamente.

Segmentando según el voto en 2021, se observa que tanto los votantes del FdT (54%) como los votantes de JxC (57%) valoran a la inflación como el principal problema que afecta al país. Para los del FdT, le siguen el endeudamiento externo (con un 38%) y la pobreza (32%). Para los votantes de JxC, el segundo principal problema es la delincuencia, robos e inseguridad (48%), seguida por la corrupción (47%). Hay una diferencia de 33 puntos porcentuales entre los que consideran a la corrupción como principal problema de los votantes de JxC (47%) y los votantes del Frente de Todos que consideran que la corrupción es el principal problema (14%). Lo mismo sucede con el endeudamiento externo, que es mencionada como principal problema por el 38% de los votantes del Frente de Todos y solo por el 5% de los votantes de JxC.

La percepción negativa del país supera al 45%, tanto en retrospectiva como en prospectiva. En retrospectiva, el 85% de los encuestados opina que la situación nacional está peor en comparación con la situación hace un año, mientras que un 2% considera que está mejor. Respecto a la situación personal de los encuestados, 8% considera estar mejor y el 59% dice estar peor. Prospectivamente, es decir, considerando las expectativas respecto a la situación dentro de un año, el 48% considera que la situación del país empeorará, mientras que el 13% considera que mejorará. En cuanto a la situación personal de los encuestados, un 34% opina que estará peor, mientras que un 18% considera que su situación mejorará.

Opinión sobre dirigentes políticos

En esta última medición, la dirigente con mayor imagen positiva es Patricia Bullrich (35%), seguida por María Eugenia Vidal (34%) y Horacio Rodríguez Larreta (32%). Todos los dirigentes cuentan con un diferencial negativo (es decir, mayores opiniones negativas que positivas). Facundo Manes es el dirigente con menor diferencial negativo (-8). Los dirigentes menos conocidos son Myriam Bregman (66% de conocimiento bruto), Gerardo Morales (73% de conocimiento bruto) y Juan Schiaretti (77% de conocimiento bruto).

La imagen positiva de Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal se mantienen por encima del 30% (35%, 32% y 34%, respectivamente) junto a Martín Lousteau (31%). Los sigue Javier Milei, con 29% de aprobación y un diferencial de -28. Mauricio Macri tiene un 28% de aprobación y un diferencial del -38. Por otro lado, Roberto Lavagna consiguió 26%, al igual que que José Luis Espert.

Alberto Fernández se encuentra en el decimonoveno puesto, con un 14% de imagen positiva, y es el dirigente con el mayor diferencial negativo (-67). Cristina Fernández de Kirchner cuenta con 26% de aprobación. Cristina Fernández de Kirchner tiene un 26% de imagen positiva, con un diferencial de -43. En similar medida, Sergio Massa tiene una imagen positiva del 21%, pero con un diferencial negativo de -47. Máximo Kirchner es el segundo con mayor diferencial negativo (-58), con 16% de aprobación.

El funcionario público con mayor imagen positiva es Eduardo “Wado” de Pedro con un 21%. Le siguen Daniel Filmus, con 18%, y Matías Lammens, con 17%. Los ministros con peor imagen negativa es Aníbal Fernández con 71%, y le siguen Santiago Cafiero, con 67% de imagen negativa, y Victoria Tolosa Paz, con 65%. Todos los ministros tienen un diferencial negativo. El funcionario con diferencial negativo más alto es Aníbal Fernández (-56), seguido por Santiago Cafiero (-43) y Victoria Tolosa Paz (-42).

Si las elecciones presidenciales fueran hoy, el 21% de los encuestados votaría a Juntos por el Cambio, el 16% al Frente de Todos y el 14% a los Libertarios. Por otro lado, un 25% respondió que no sabe a quién votaría y un 4% votaría en blanco y un 5% no iría a votar. Hay empate técnico por el segundo lugar.

Metodología

Estos son hallazgos de la encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés. En total fueron realizadas 1001 entrevistas entre el 19 y el 26 de mayo de 2023 a adultos de 18 años en adelante, conectados a internet, en Argentina.

La muestra es estratificada por región con cuotas de NSE y Edad. Se realiza en 8 regiones: NOA, NEA, Cuyo, Centro, Sur, y Buenos Aires dividida a su vez en CABA, GBA e interior de la Provincia de Buenos Aires. Los datos se ponderan de acuerdo a parámetros de NSE y Edad.

La encuesta versa sobre satisfacción con la marcha general de las cosas, el desempeño de los poderes políticos y las políticas públicas, la aprobación del gobierno y sobre la opinión respecto de los principales líderes políticos nacionales. También indaga sobre tendencias sociales y temas de coyuntura política.

En algunos casos los resultados de la suma de los porcentajes de respuesta no suman 100, ello puede deberse a redondeos computacionales, respuestas múltiples o la exclusión de los que no saben y no contestan. En algunos resultados se indica si fueron ponderados siguiendo algún criterio diferente al resto.

Todas las encuestas están sujetas a otras fuentes de error adicionales a los errores muestrales, tales como errores de cobertura o medición. La precisión de esta encuesta online se estima mediante el cálculo de intervalos de credibilidad bayesianos. Usando una aproximación simple del posterior en una distribución normal, el intervalo de credibilidad del 95% está dado por, aproximadamente: ŷ + 1 𝑛 ,de lo que se deduce que para una encuesta de 1000 casos es de aproximadamente +/− 3.15 puntos porcentuales.

El informe completo

Qué son las PASO

El 13 de agosto de 2023 se realizarán las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), para determinar las candidaturas para los cargos nacionales en las elecciones presidenciales y legislativas de octubre de 2023.

En estas elecciones primarias se elegirán los candidatos a presidente de la Nación y a legisladores nacionales (senadores y diputados nacionales). Sin embargo, los frentes que competirán independientemente, para ser habilitados a las elecciones generales de octubre, deben cumplir como requisito alcanzar como mínimo el 1,5% de los votos válidos. Mientras que en los frentes con varios candidatos, queda habilitado el candidato de más votos con el mínimo antes mencionado.

Las elecciones para cargos provinciales (gobernadores, diputados provinciales, senadores provinciales, etc.) y municipales (intendentes, concejales, etc.) son independiente de las elecciones para cargos nacionales y pueden o no realizarse en las mismas fechas.

También estarán habilitados para votar los ciudadanos de 16 años y también las personas de 15 años que cumplan antes del 27 de octubre (con excepción de la provincia de Córdoba).

Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) se realizarán el 13 de agosto. Con este sistema, los candidatos son elegidos dentro de cada alianza, en un mismo acto eleccionario obligatorio, en el que los ciudadanos pueden votar por cualquier precandidato de cualquier partido, pero solamente pueden emitir un voto. Cuando hay más de un precandidato por alianza, el que obtenga más votos será el elegido como candidato de esa alianza para las elecciones generales, a realizarse dos meses después. Las PASO también definen qué fuerzas pueden presentarse en las elecciones generales, ya que solamente aquellas que obtengan un mínimo de 1,5% de los votos válidos pueden hacerlo.

