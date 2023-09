Eurnekian le apuntó a Milei: “No estamos para aguantar otro dictador”

El dueño de Corporación América, Eduardo Eurnekian, volvió a pronunciarse hoy sobre el candidato presidencial Javier Milei, sus ideas de dolarización, sus dichos sobre el papa Francisco y sobre la posibilidad de que acceda a la Casa Rosada enfatizó: “Si no se modera, no estamos para aguantar otro dictador”.

“Sabemos que no tenemos moneda, está bien. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a buscar otra moneda? La americana, la traemos, no la traemos y la generamos nosotros, hacemos un sacrificio y tenemos el orgullo de decir que no tenemos moneda. ¡Pará viejo! Eso es algo que tenemos que decidir nosotros, tengamos un orden, una disciplina, dolarizar es secundario”, dijo Eurnekian ante la prensa que lo consultó sobre el candidato que hasta hace poco tiempo gozaba de la simpatía del empresario.

Eurnekian cerró, como es la costumbre, el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), que tuvo como invitada principal a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, a quien escuchó con atención en sus propuestas.

Acompañada por quien estará al frente del Ministerio de Economía si llega al Gobierno, Carlos Melconian, la dirigente respondió las inquietudes del empresariado.

Eurnekian, quien tiene la concesión de los principales aeropuertos de la Argentina, además volvió a referirse a los dichos de Milei sobre el Sumo Pontífice.

“Al Papa le tengo respeto y somos muchos los que le tenemos respeto, y muchos en el mundo, entonces no tiene que arrogarse él el derecho de opinar del Papa, que se calle la boca”, dijo.

Por otra parte, Eurnekian mostró cierta preocupación ante la posibilidad de que el economista libertario acceda a la Presidencia de la Nación y remarcó: “Si Milei no se modera, no estamos para aguantar otro dictador”.

También indicó que “nadie salva el mundo solo”, en una breve declaración publicada por el diario La Nación.

Sobre las capacidades del candidato de La Libertad Avanza, dijo que “es un individuo que sabe” y agregó: “Podemos diferir en algunos temas, sobre dolarizar o no, están los departamentos técnicos, no hemos renunciado a todos los argentinos, todos tenemos derecho a opinar”.

“Sabemos que no tenemos moneda, está bien ¿qué hacemos? ¿Vamos a buscar otra moneda? La americana, ¿la traemos?, no la traemos y la generamos nosotros, hacemos un sacrificio y tenemos el orgullo de decir que tenemos moneda. ¡Pará viejo! Eso es algo que tenemos que decidir nosotros, tengamos un orden, una disciplina, dolarizar es secundario”, sostuvo en una charla con periodistas.

Respecto del tema de Ganancias consideró que “no se puede estar cambiando el sistema de impuestos todos los días”, y añadió que “son los partidos políticos los que nos tienen que gobernar, ponerse de acuerdo entre ellos con normas perdurables”.

“Cualquiera de estas políticas aplicadas por técnicos y conocedores en la materia pueden tener éxito, pero pueden tenerlo dentro de la partidocracia. Necesitamos que funcionen los partidos políticos”, dijo ante un reducido grupo de periodistas.

Eurnekian, muy activo en lo que es participación en los eventos empresariales, tuvo posturas muy firmes sobre la dirigencia política.

En el cierre de la 4ª edición del Encuentro Anual para el Desarrollo del Comercio y los Servicios (CS23), que organiza la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), se refirió a los políticos como “los principales responsables de la cruda realidad actual”.

También destacó que hace cuatro años, en junio de 2019, cerró la primera edición del mismo evento. “Hablé en esa oportunidad de algunas dificultades que el país registraba. Pues hoy, esas dificultades permanecen vigentes. Más aún: se han agravado”, enfatizó.

“La dirigencia política ha tomado durante muchos años las decisiones equivocadas que nos han llevado a las circunstancias en las que hoy nos encontramos. Nuestros políticos han demostrado que su objetivo es la permanencia crónica en los cargos, no el de encontrar soluciones a los problemas a los que nos han conducido, y a generar oportunidades para hacer crecer nuestro potencial”, afirmó Eurnekian.