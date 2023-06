El gobernador Uñac pidió a la Corte Suprema que “se expida rápidamente” sobre su candidatura

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, pidió a la Corte Suprema de Justicia que “se expida rápidamente” sobre su candidatura y cuestionó su decisión de suspender las elecciones a gobernador y vice a tan sólo 48 horas de la celebración de los comicios.

“La misma Corte Suprema que suspendió parcialmente los comicios en San Juan a 48 horas del comienzo de la veda electoral, ahora se toma semanas para expedirse sobre la cuestión de fondo”, aseguró el mandatario sanjuanino vía redes sociales. Además, cuestionó el dictamen del Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, quien sostuvo que la presentación de Uñac para la reelección es inconstitucional y habilitó a la Corte a expedirse sobre el tema.

El gobernador destacó que el pedido dirigido a la Corte no atiende a ambiciones personales sino que “lo realmente trascendental es que no le sigan complicando la vida a todas y todos los sanjuaninos”. Señaló también que no se sumará a “esta vergonzosa comedia de enredos donde se toman decisiones que le faltan el respeto a San Juan, a su gente y a la posibilidad de poder elegir democrática, constitucionalmente y en forma autónoma a sus representantes”.

En los comicios celebrados el pasado 14 de mayo, el oficialismo triunfó en el 75% de los municipios sanjuaninos con victorias en 15 departamentos. En el poder legislativo provincial, logró mantener la mayoría, al igual que en el Consejo Deliberante. Uñac volvió a referirse a estos resultados y los vinculó con la decisión del máximo tribunal: “Pueden evitar que se elija democráticamente a un candidato, pero no podrán destruir un proyecto político elegido y ratificado por los sanjuaninos y sanjuaninas el último 14 de mayo”, sentenció.

ACM con información de Télam