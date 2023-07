Larreta contra Bullrich: “No creemos en el 'mátenlos', sino en hacer las cosas bien”

El precandidato presidencial por Juntos por el Cambio y jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a apuntar contra su rival en la interna Patricia Bullrich. “Cuando dijimos 'mátenlos', volvieron y eso no sirve”, expresó en referencia a la consigna de la ex ministra de seguridad según la cual “si no es todo, es nada”.

“No creemos en el 'mátenlos', pero sí creemos en que hay que hacer las cosas bien para ganarle al kirchnerismo y que no vuelva nunca más. Y la forma de que no vuelva más es gobernando bien, como pasó en la Ciudad”, indicó Rodríguez Larreta durante una recorrida, este jueves, en el barrio porteño de Belgrano.

También se distanció de Bullrich al ratificar su estilo político moderado y dialoguista. “Hablen con la gente, sobre todo en este corredor que hay posiciones más extremas. Pero nosotros no salimos de nuestras convicciones, no vamos al extremo”, sostuvo al dirigirse a la militancia.

Esta semana, el jefe de gobierno porteño ya había cruzado a la ex ministra del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) en relación a su proyecto económico de generar un blindaje de dólares mediante un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Blindaje hizo De la Rúa y nosotros no vamos a repetir eso, miremos la historia argentina, estudiemos” sostuvo.

Los dichos de Rodríguez Larreta despertaron reacciones del ala dura del PRO, pero la respuesta de Patricia Bullrich estuvo ausente. “Avisale al que nunca habla mal de los aliados, pero hoy dijo que 'cuando djiimos mátenlos volvieron y eso no sirve'. Adiviná quién fue”, dijo Fernando Iglesias en tono irónico.

Al ser consultado por la interna de la principal coalición opositora, tras presentar sus propuestas para el sector industrial, el precandidato presidencial expresó, como suele hacer, que él nunca agravia a nadie. “Jamás me encuentran criticando, agrediendo a nadie de Juntos por el Cambio, no lo hago nunca, ni aunque otros u otras lo hagan conmigo”, dijo.

