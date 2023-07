La Libertad Avanza denunció a Axel Kicillof y Gildo Insfrán por intimidación pública

El candidato a vicegobernador bonaerense por La Libertad Avanza, Francisco Oneto, denunció hoy a los gobernadores de Formosa, Gildo Insfrán, y Buenos Aires, Axel Kicillof, por intimidación pública. Ambos dirigentes habían advertido que, ante una eventual victoria opositora, se daría un derramamiento de sangre.

“Ello configura el delito de intimidación pública previsto y reprimido en el artículo 211 del Código Penal. En ese sentido, afirmar que, si gana un partido político distinto al que gobierno se producirán eventos sangrientos, es un medio idóneo para infundir temor público”, explicó Oneto, quien es abogado penalista.

El mandatario formoseño, en un reciente acto, sostuvo que los programas de gobierno de la oposición implican violencia. “Todo lo que ellos dicen que quieren aplicar en el pueblo argentino va a ser con derramamiento de sangre, porque es insostenible”, aseguró. En la misma línea, su par bonaerense, el sábado pasado, ratificó que “la derecha” está dispuesta a “asesinar gente”.

En este marco, el candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires denunció que se trata de un intento de perjudicar electoralmente a los partidos no oficialistas. “La intención de las declaraciones es restar de modo ilegítimo votos a candidatos de partidos distintos del que gobierna, lo que es un atentado contra la libertad de elección de un sistema democrático”, afirmó.

En los últimos días, la oposición no sólo recibió críticas de estos dos referentes kirchneristas, sino también del precandidato a Presidente y actual ministro de Economía, Sergio Massa. “Me gustaría que haya sinceridad en la dupla Bullrich-Milei a la hora de plantear ajuste con represión. Que les digan a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas que van a cerrarla o que van a privatizar AySA”, disparó el funcionario del gobierno de Alberto Fernández.

La respuesta de los dos implicados no tardó en llegar: la ex ministra de Seguridad le recomendó que, en lugar de criticarla, se dedique a resolver la inflación del 120%; mientras que Milei especificó quiénes serán los destinatarios de su plan de estabilización. “Hoy Sergio Massa pidió que seamos claros sobre a quienes vamos a realizar el ajuste propuesto. Le digo, por si no le quedó claro, que si soy presidente el ajuste recaerá sobre las partidas que roban los políticos. Massa simboliza a la casta política. Es el emblema de lo que no queremos”, dijo el economista.

En ese marco, confirmó que privatizaría YPF, AySA y Aerolíneas Argentinas para evitar que los políticos continúen robando de las cajas y partidas correspondientes a dichas empresas. Además, apuntó directamente contra el titular del Palacio de Hacienda: “Massa es el rey de la casta. Es la garantía de que todo siga igual. Es el político argento por definición. Aliado de los empresaurios, los sindicatos, los bancos, los medios y todos los que se benefician de este sistema empobrecedor”, concluyó.

Con información de agencias.