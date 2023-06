López Murphy acordó con Bullrich y declinó su precandidatura a jefe de gobierno

El diputado Nacional y líder de Republicanos, Ricardo López Murphy, decidió, este viernes, bajar su precandidatura a jefe de Gobierno porteño tras acordar con la precandidata presidencial Patricia Bullrich.

El acuerdo entre ambos dirigentes, que garantiza el apoyo del ex ministro de Economía a la ex titular de la cartera de Seguridad, incluyó lugares para allegados al diputado en las listas de Bullrich. Uno de ellos es María Eugenia Talerico, abogada y ex vice de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que iría como segunda en la lista de senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Dicha lista estará encabezada por el titular de la Unión Cívica Radical bonaerense, Maximiliano Abad.

La negociación también prevé un puesto en el Poder Ejecutivo Nacional para López Murphy en caso de que Bullrich se imponga en las internas de Juntos por el Cambio y llegue a la presidencia el próximo 10 de diciembre.

Con información de agencias