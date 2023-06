Macri se mostró junto a Juez en la interna opositora y le tendió una mano a Milei por el balotaje: “Me llena de esperanza”

Mauricio Macri corporizó de qué lado está en la nueva disputa abierta en Juntos por el Cambio: se mostró en Córdoba con Luis Juez apenas un día después de que el candidato a gobernador hiciera un viaje relámpago a la Capital Federal para obturar el ingreso de Juan Schiaretti a la coalición.

El ex presidente acompañó al senador en una exposición en la Bolsa de Comercio local (BCC) en el marco de su campaña provincial. Allí admitió que la interna que abrió Horacio Rodríguez Larreta no está superada y se mostró muy alineado a la posición de Patricia Bullrich, usando su metáfora de que el alcalde porteño “tiró una bomba” dentro el espacio, a solo ocho días del cierre de las alianzas para las presidenciales.

Macri fue más allá en sus dichos y hasta le tendió una mano a Javier Milei. Ya aventuró en otras oportunidades que Jxc y el libertario van a protagonizar el balotaje, pero lejos de criticarlos por sus excéntricas propuestas, afirmó: “Me llena de esperanza”, dijo sobre la posibilidad de esa segunda vuelta. “Es muy sano”, abundó.

La foto de Macri con Juez se desarrolló durante las primeras horas de la tarde en un almuerzo en la sede de la entidad económica. Fue la primera actividad pública juntos luego de haber hecho las paces tras meses de una relación que se enfrió en los últimos años. El ex mandatario arribó temprano a la provincia mediterránea y se ocupó de un raid mediático en el que desplegó varias críticas contra Larreta. “No entiendo las decisiones que viene tomando”, le dijo a Radio Mitre Córdoba. “Si Horacio quiere cambiar las reglas, debe consensuarlo con Patricia”, le pidió a través de una entrevista con el diario La Voz. Por la tarde, el ex presidente tenía en agenda presentar su libro ¿Para qué?.

Ante un auditorio por demás amistoso –“acá te adoran”, le dedicó Juez en la previa–, Macri se enfrentó a una ronda de preguntas junto al candidato a gobernador. “No he escuchado nada que me garantice que está superado. Espero que haya una reflexión”, admitió el ex mandatario frente al círculo rojo cordobés sobre la flamante pelea cambiemita.

Macri compartió el almuerzo con Juez y Rodrigo de Loredo, el candidato de JxC para la intendencia capitalina y dirigente radical del espacio de Martín Lousteau, aliado a Larreta.

El ex mandatario echó por tierra cualquier posibilidad de que haya un acuerdo con el peronismo cordobés. “No puede ser faltando ocho días para el cierre de alianzas, sin ninguna propuesta programática, sin un modelo común, unilateralmente”, comentó. Les pidió a “Patricia y Horacio que confíen en su capacidad de liderazgo” y dijo que “sería una lástima” que JxC no llegue unido a las elecciones.

¿Yo le hago precio a Milei? Me parece que tengo que ser respetuoso. La gente lo escucha Mauricio Macri

Entonces fue consultado por el crecimiento de Milei y la falta de críticas a sus extravagantes promesas de campaña, como la dolarización o la libre portación de armas. “Puede haber matices en el cambio. Se puede determinar si las soluciones que plantea Milei son viables o no, pero la sustancia es que los argentinos intuitivamente dicen ‘no queremos más esto’”, respondió el también empresario y dijo que sería “muy sano” ir al balotaje con el referente de La Libertad Avanza.

“¿Yo le hago precio a Milei? Me parece que tengo que ser respetuoso. La gente lo escucha”, consideró luego. Y agregó: “Que cada uno se haga cargo de lo que él dice. Yo siempre he trabajado para la positiva. Él hace sus propuestas. Nosotros las nuestras. lo bueno es que discutamos cuál es el nivel del cambio”.

Al mismo tiempo que Macri se presentaba en la BCC, Larreta ofrecía una entrevista a otro medio cordobés. Pese a la polémica abierta, mantuvo su posición de sumar a Schiaretti al frente nacional. “Yo apoyo a Luis Juez como candidato a gobernador y lo digo con todas las letras, eso no contradice que a nivel nacional podamos seguir sumando”, dijo el jefe de Gobierno con Más Radio de Córdoba. Por si hiciera falta, abundó en elogios al senador: “Es el mejor candidato en Córdoba”, le dedicó.

La interna en JxC no tiene por ahora un camino de salida. Por estatuto interno, cualquier incorporación al espacio necesita el aval de todos los partidos miembros. El rechazo del eje Macri-Bullrich hace inviable entonces para Larreta avanzar en su propuesta, ya que el presidente del PRO es el macrismo Federico Angelini.

El resto de las figuras socias están de acuerdo en sumar al peronismo cordobés: Gerardo Morales, titular de la UCR; Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, y Miguel Pichetto, de Encuentro Republicano. Este lunes el jefe radical pidió que las reglas internas cambien a una “mayoría calificada”. Incluso Schiaretti subió la apuesta y dijo que está dispuesto a competir en las PASO con Larreta y Morales, pero aclaró: “Nunca seré parte de JxC”.

