María Eugenia Vidal, diputada nacional por el PRO, pidió que su espacio decline todas las candidaturas para “volver a empezar”. Las declaraciones de la legisladora y precandidata presidencial se dan a una semana de la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de convocar a elecciones concurrentes con Boleta Única Electrónica en la Ciudad de Buenos Aires.

Javier Milei: “Estamos a tiempo de crear un partido e ir a una interna con Patricia Bullrich, el que gana conduce y el que pierde acompaña"

Más

“Creo que el PRO tiene que bajar todas las candidaturas, a todos los cargos y volver a empezar; pensar cuál es la mejor oferta que le tiene que hacer a los argentinos en la provincia, en la ciudad y el país y, sobre todo, mostrar su programa de gobierno y las reglas con las que va a competir”, sostuvo Vidal.

En diálogo con Radio Rivadavia, la ex gobernadora bonaerense remarcó: “El PRO se debe una discusión honesta sobre su programa de gobierno y mostrárselo a la sociedad, que lo tenemos, no importa quién gane. Si hay competencia, cuáles van a ser las reglas, porque no todo vale”.

La resolución del precandidato presidencial y mandatario porteño generó cuestionamientos por parte del líder del partido amarillo, el expresidente Mauricio Macri, y de la presidenta del Consejo Nacional del PRO y otra presidenciable, Patricia Bullrich. La propia Vidal ya había apuntado contra Rodríguez Larreta por esta decisión de llamar a elecciones en el distrito junto con las nacionales.

María Eugenia Vidal: "El PRO tiene que bajar todas las candidaturas y volver a empezar" - Entrevistamos a @mariuvidal y sacude el tablero con esta declaración https://t.co/TbJIfpYs7Q via @rivadavia630 — Cristina Perez (@Cris_noticias) 17 de abril de 2023

A las peleas internas del PRO, se sumó Javier Milei quien pidió ir a una interna con Patricia Bullrich para competir en las presidenciales de octubre.

En ese contexto, Vidal volvió a sumar más polémica: “Hace tres semanas propuse reglas concretas para la competencia, para que sea sana, que nos sume, y el lugar que cada uno de nosotros tiene que ocupar en el equipo”, dijo.

Según supo elDiarioAR de fuentes cercanas a la ex gobernadora, la movida obedece a una decisión propia y no como representante de los deseos de Macri, autoexcluido de la carrera presidencial.

Noticia en desarrollo

LC con información de agencia NA