Tras dos meses sin aparecer en la campaña, y a días de las PASO, El Dipy caminó por La Matanza con Milei

La Libertad Avanza volvió a apostar por David Martínez, más conocido como El Dipy, aunque aún esté latente en la memoria liberal-libertaria el fiasco de Gerli: en junio de 2021, Javier Milei anunció su precandidatura a diputado nacional en representación de la Ciudad en el estadio de El Porvenir, que tiene capacidad para 14 mil personas. El Dipy, un artista de masas, lo acompañaría dando un show. Sobró espacio, mucho: solo asistieron 1.500 personas. Pero las cosas pueden cambiar, como finalmente cambiaron pese a ese comienzo con el pie izquierdo: en aquella elección Milei terminó obteniendo el 17% de los votos y El Dipy quedó instalado en el radar popular como un trabajador afectado por las restricciones impuestas por la pandemia. Ganaron los dos. La semana pasada, ya con el cantante de cumbia de protagonista, en la boleta, pisaron juntos suelo matancero. Clamor, sí. ¿Votos? Veremos.

El Dipy, La Matanza y la pelea por quedarse con el ancho de espadas en el conurbano

El Dipy fue anunciado como precandidato a intendente de La Matanza en representación del espacio liberal-libertario en mayo. Sin embargo, desde entonces y hasta tan solo 10 días antes de las PASO, no participó activamente de la campaña. No se lo vio. Un usuario comentó debajo de un posteo en su cuenta de Instagram: No se te ve en modo campaña Dipy!!!

Entre su participación y la caminata del jueves pasado, el músico tocó en el conurbano y en Uruguay, y después viajó a Buzios. Los comentarios hechos en el posteo referido a su paso por las playas de Brasil fueron borrados. ¿Qué haría el músico en materia de seguridad, obra pública, transporte en La Matanza...? No hubo, en este tiempo de campaña, anuncio alguno. ¿Una candidatura “testimonial”?

Los últimos sondeos realizados en la provincia de Buenos Aires indican que El Dipy estaría afectado por el corte de boleta y que no pasa los 10 puntos. Van al sobre Milei y Villarruel para gobernar el país, y Píparo y el vice —un abogado mediático— para gobernar la Provincia, pero él se queda afuera.

Entre los votantes de Milei, El Dipy cae bien pero no genera confianza porque no cuenta con formación, ni experiencia ni estructura para mandar en un municipio complejo. La Matanza es el más poblado de los 135 partidos que tiene la provincia, con 1,8 millón de habitantes según el censo 2022. Un triunfo en ese municipio no le asegura a nadie quedarse con la provincia, pero los votos obtenidos allí alcanzan para torcer un resultado.

“Macri me dijo que yo digo la verdad porque vengo de la calle”

Músico y corredor de carreras, David Adrián Martínez se instaló en La Matanza junto a sus padres cuando era chico. Vive en La Tablada, atrás de una embotelladora de gaseosas. Vendió diarios, paseó perros y fue repositor. Hasta que la pegó con la música. Fueron años de trabajo, canciones y giras.

Con un cover de Karol G al que llamó Par-Tusa, un hitazo del verano de 2020, rompió todo. Ese año, el primero de la pandemia, El Dipy tomó los medios de comunicación. Fue uno de los tantos que no pudo salir a trabajar por las restricciones para circular impuestas por el virus. La diferencia con referentes de la oposición es que él no era político y que muchas personas se identificaban con su discurso.

Y bueno…

Nos juntamos y ya le pusimos el moño @JMilei pic.twitter.com/9JGjcm3qmV — El Dipy (@eldipyok) 23 de mayo de 2023

Outsider total hasta que se subió a la ola de la política. Primero se tomó una foto con Mauricio Macri. Se habían juntado a almorzar. “Macri me dijo que yo digo la verdad porque vengo de la calle. Y que puedo cambiar las cosas. Me sugirió armar algo pero ahora no estoy para eso. Quiero terminar el secundario. Para ocupar un cargo tenés que tener un mínimo de preparación, estar un poquito instruido”, dijo Dipy a elDiarioAR en una entrevista.

“Y bueno… Nos juntamos y ya le pusimos el moño”, tuiteó El Dipy en una foto con Milei. Fue el 23 de mayo. Después de varias idas y venidas, se encontraron en una esquina porteña para que el músico confirmara a cámara que será el candidato a intendente del partido de La Matanza en representación de los libertarios. “Voy a apoyar a Javier porque es el único que plantea una solución para los argentinos”, dijo. Después, no volvió a aparecer hasta el jueves.

¿Tocará El Dipy en el cierre de campaña de La Libertad Avanza previsto para el lunes en el estadio Movistar Arena? Aun no hay nada confirmado. A esta altura de la campaña sí hay una certeza: los liberales-libertarios tienen motivos para bailar unas cumbias.

VDM/JJD