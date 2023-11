Milei criticó un posible pedido de licencia de Massa: “Sería una irresponsabilidad enorme”

Javier Milei, durmió poco, es que ayer se consagró como el nuevo Presidente de Argentina y sabe que tiene que trabajar mucho. Hoy confirmó que comenzará la transición de poder con Alberto Fernández este mismo mediodía y reveló detalles de su charla con el actual Presidente, anoche, luego de su triunfo en el balotaje. Además, criticó un posible pedido de licencia de Sergio Massa como ministro de Economía y señaló que sería “una irresponsabilidad enorme”.

“Tuvimos una charla (con Alberto Fernández), en la cual me felicitó; me invitó a que tengamos una reunión para que la transición sea ordenada y minimizar así los daños en la población por lo que está pasando en los mercados”, indicó en diálogo con radio Continental.

Con relación a Massa, consideró que sería “una irresponsabilidad enorme frente a la delicada situación macroeconómica borrarse”, y añadió que “debería hacerse cargo del desastre que ha hecho en el plano fiscal, monetario, los precios, actividad y deuda”. “No es un acto muy maduro, institucionalmente después de todos los desastres causados por el gobierno echarle la culpa al que sigue, es verdaderamente una cosa increíble”, completó.

“No se puede soslayar que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) está caído, que la inflación está acelerándose, la deuda con importadores por US$30 mil millones, el desastre que hicieron en materia de precios regulados, el desastre en el mercado de cambios, en una economía estancada desde el 2011, una canallada echarle la culpa de esos desmadres a quien acaba de ganar”, agregó.

Por otro lado, adelantó también que al momento de asumir, el próximo 10 de diciembre, presentará un diagnóstico sobre la situación del país: “Vamos a ser muy explícitos respecto de lo que es la herencia; les vamos a contar a los argentinos con lujo de detalles el desastre que deja plantado este Gobierno que, encima, ni siquiera da la cara de hacerse cargo por los daños causados”.

¿Quién será el ministro de economía de Milei?

Consultado sobre el nombre de su futuro ministro de Economía, Milei aseguró: “Prefiero todavía no darlo porque la estrategia de desgaste por parte del actual gobierno respecto a su sucesor, al cual le echa la culpa por las aberraciones causadas por ellos mismos, es de una canallada nunca vista”. Y agregó: “Yo no voy a ser ministro de Economía de mi propio gobierno, pero soy economista y me hice popular siendo economista, la gente está harta de la inflación, quiere que termine y eligió su primer presidente economista de la historia”.

Milei analizó el resultado contundente del balotaje: “Hay un verdadero despertar a las ideas de la libertad. Afortunadamente, los argentinos han tomado conciencia del valor de la libertad y por suerte la esperanza le ganó al miedo. Fuimos el único espacio que presentó una idea de gobierno concreta. Tenemos trabajando un equipo en la sombra y no es que nosotros no hemos presentado las cosas, sino que fueron tergiversadas todo el tiempo, se hizo campaña del miedo, yo he sido víctima de la campaña más sucia de la historia de la humanidad”.

¿Cómo será la transición que comienza hoy?

Sobre la etapa que se abre en el país desde el día de hoy, sobre todo con relación a la transición política, aseguró que el “eje central” será “minimizar el daño sobre la sociedad; el ajuste inexorablemente hay que hacerlo, la gran diferencia es que la casta política siempre decidía que lo pague la gente y nosotros decimos que lo va a tener que pagar la casta política con sus socios”.

Adelantó que en las próximas horas su equipo de futuros funcionarios se reunirá con representantes de Economía y del Banco Central.

A su vez, se refirió a posibles situaciones de conflicto social por eventuales protestas a las políticas libertarias. “Nosotros vamos a gobernar con la ley, acá la ley se cumple y los que quieren sostener sus privilegios con métodos violentos no van a tener los privilegios y si están fuera de la ley recibirán las penas pertinentes”, expresó.

Más frases de Milei presidente

“Después de cien años de decadencia, el sistema colapsa, a tal punto que la elección termina siendo ganada por un outsider”

“Creemos que están dadas las condiciones para encontrar un punto de inflexión de la historia y terminar con esta decadencia”

“Tuvimos una reunión con Macri y Patricia Bullrich”

“Hay un verdadero despertar a las ideas de la libertad. Por suerte la esperanza le ganó al miedo”

“Fuimos el único espacio que presentó una propuesta concreta y completa. Tenemos un equipo trabajando en las sombras”

“Nuestras ideas fueron tergiversadas por la campaña del miedo. He sido víctima de la campaña más sucia de la historia de la humanidad”

“El eje central está en el diseño de la transición. El gran ajuste hay que hacerlo, pero siempre lo pagaba la gente, hoy lo tendrá que pagar la casta política”

“El 10 de diciembre vamos a contar con lujo de detalles el desastre que está dejando este Gobierno, que ni siquiera da la cara”

“Es público que soy un hombre de fe. La corrupción va a demandar un esfuerzo y la fe es necesaria para mantener la templanza”

“Si vos cortás hoy con la emisión monetaria, tarda entre 18 y 24 meses para llevarla a los niveles más bajos internacionales”

“Antes de abrir el cepo, hay que arreglar el problema de las Leliqs. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque si no la sombra de la hiperinflación va a estar en todo momento”

“Sturzenegger es uno de los economistas más brillantes de la Argentina. Se van a sorprender de la convocatoria de gente talentosa que está liderando los equipos”

“Villarruel es una mujer brillante. No va a ocupar un lugar decorativo”

“Estamos cerca de los 3 puntos del PBI en déficit. Es fundamental que se corrija lo más rápido posible. Hace tiempo que venimos conversando con el Fondo”

“Argentina está en una situación extremadamente delicada. Nosotros estamos con los mejores profesionales para reconstruir la Argentina”

“Cerrar el Banco Central es una obligación moral. Dolarizar es para sacarse de encima el BCRA. Nosotros proponemos que la moneda sea la que elijan los individuos”

“Para bajar las retenciones hay que reabrir el mercado de cambios, y para hacero hay que arreglar el problema del Banco Central con las Leliqs”

“No se pueden privatizar ni la Educación ni la Salud, están de parte de las provincias. Lo mejor es siempre subsidiar la demanda, no la oferta, pero algo así no se va a implementar en el corto plazo”

