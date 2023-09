Patricia Bullrich se metió en un barrio dominado por Emerenciano Sena y se enfrentó con una hermana del dirigente

Patricia Bullrich ingresó en el barrio Emerenciano en Resistencia y se cruzó con militantes quienes le impidieron avanzar. “Asesina. Usted no tiene nada que hacer acá, no venga a provocar a la gente”, fue la reacción de una mujer, a lo que la candidata respondió: “Ya no hay ningún lugar que no se pueda pisar, este barrio es de todos los argentinos”.

Internas y cambios, razones de la sangría de poder del PJ en las provincias

Más

Ayer domingo, la ex ministra de Seguridad aterrizó en Chaco para acompañar al gobernador electo de Juntos por el Cambio en la provincia, Leandro Zdero, quien se impuso frente al líder del Frente Chaqueño y actual mandatario saliente, Jorge Capitanich.

Marcelina Sena, hermana de Emerenciano Sena -detenido por la muerte de Cecilia Strzyzowski-, denunció que la postulante presidencial fue a “patotear” a un “barrio humilde” de la periferia de la capital chaqueña.

CON NOSOTROS SE TERMINAN LAS ORGANIZACIONES PARAESTATALES MAFIOSAS

En Resistencia vinimos al barrio Emerenciano Sena, lugar en donde desapareció Cecilia. Un emblema de la corrupción y mafia K, utilizado para formar un Estado paralelo como el de Milagro Sala.

En la Argentina… pic.twitter.com/9yrUonCc3s — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 18 de septiembre de 2023

La hermana del dirigente social formuló la denuncia ante la Unidad de Atención a la Víctima y al Ciudadano, sede del Barrio Guiraldes de mencionada ciudad, ante la cual afirmó que esta mañana a las 9.20, “se hizo presente en el Barrio Emerenciano la presidenta del PRO, Patricia Bullrich”.

“Llegó acompañada de un grupo de personas, todos masculinos, quienes grabando en sus teléfonos trataron de ingresar al barrio sin saber las intenciones de esta candidata, ya que en el barrio hay un natatorio que lleva el nombre de Santiago Maldonado (joven que fue asesinado en el mismo tiempo que ella era ministra de Seguridad, en el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri)”, detalla el texto.

La denuncia describe que “un grupo de mujeres, luego de discutir un rato muy breve, le solicitaron que se retire del lugar”, ante lo que “Bullrich manifestó a viva voz que Emerenciano Sena era el asesino de Cecilia. Esto es una clara provocación y una amenaza a la paz social”.

“Maldonado se ahogó”



Patricia Bullrich ingresó en el barrio Emerenciano Sena en Chaco, se cruzó con vecinas por Cecilia Strzyzowski y Santiago Maldonado y afirmó: "Soy libre para andar en mi patria como quiera, estas casas son de todos los argentinos". pic.twitter.com/sOQkj8IC9k — Corta 🏆 (@somoscorta) 18 de septiembre de 2023

“Si tiene pruebas concretas y contundentes de que Emerenciano Sena es el asesino de la joven Cecilia que se presente ante la Justicia y facilite esas pruebas; caso contrario, que deje de provocar y amenazar a pobres mujeres indefensas”, desafió la integrante de la familia Sena.

Marcelina Sena le pidió a las autoridades que adopten recaudos contra conductas como las que le reprocha a la exministra, sobre quien dijo que “no debería ejercitar actitudes patoteras en contra de simples ciudadanos que viven en un barrio humilde construido con el esfuerzo de todos los habitantes”.

LC con información de agencia NA