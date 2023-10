Referentes de Juntos por el Cambio se desmarcan de la posición de Bullrich y Macri

Aunque la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, salió este miércoles a expresar su apoyo a Javier Milei en el balotaje contra Sergio Massa, dirigentes de su partido, el PRO, salieron a desmarcarse de esa decisión, impulsada por el expresidente Mauricio Macri. Algunos expresaron abiertamente que no votarán por el postulante de La Libertad Avanza y otros dijeron, en sintonía con la postura de Elisa Carrió, que no respaldarán ni a uno ni a otro.

El exministro de Cultura de Mauricio Macri, Pablo Avelluto, es uno de los referentes del PRO que señaló que no votará por el candidato de la Libertad Avanza. En un escueto posteo en X (ex Twitter) dijo: “Yo no voto a Milei. Punto”.

Minutos después, en declaraciones que realizó al canal LN+, Avelluto dijo: “Éramos un equipo en el PRO. Ahora somos un conjunto de egos desenfrenados”. También planteó: “¿Qué es eso de eliminar al kirchnerismo? Yo quiero ganarles, no eliminarlos. Eso no es democrático”.

Yo no voto a Milei. Punto. — Pablo Avelluto (@pabloavelluto) 25 de octubre de 2023

A su vez, Graciela Ocaña, presidenta del partido Confianza Pública e integrante del bloque PRO de la Cámara de Diputados, difundió un comunicado de su espacio en el que avisan no respaldarán a “ninguna de las dos fórmulas que competirán en el balotaje”, en alusión a Sergio Massa-Agustín Rossi, de Unión por la Patria, y a Javier Milei-Victoria Villarruel, de La Libertad Avanza.

“Estas altermativas plantean un dilema desalentador para los ciudadanos: el de continuar por el camino de la inflación, la pobreza, el empobrecimiento y la corrupción; o bien el de aventurarse a dar un salto al vacío con discusiones que como sociedad ya hemos saldado, como el acceso a la salud o educación pública”, dice el comunicado del partido de Ocaña.

Por su parte, Luis Juez, que también tiene su propio partido, el Frente Cívico, pero es integrante del bloque PRO en la Cámara baja, dijo que no ve “la necesidad ni la urgencia de tener que salir” a pronunciarse sobre la decisión en la segunda vuelta del 19 de noviembre “a 48 horas del desastre electoral” de Juntos por el Cambio. “Me parece apresurado, innecesario, inoportuno. Todavía tengo gente trayendo actas de escrutinio de las escuelas. Me parece que hay que ser respetuosos”, planteó el dirigente opositor cordobés, en declaraciones a Radio Con Vos.

Agregó: “¿Por qué tengo que elegir entre Frankenstein y Drácula ahora si no me gustan las películas de terror? Tengo la necesidad como dirigente político de respetar a un montón de gente que estuvo laburando. ¿Quién soy yo para decirle a la gente lo que tiene que votar cuando le pedí que votara por nuestro candidato y eligió a otro?”.

En la misma línea, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual diputada de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal aseguró que no acompañará a ninguno de los dos candidatos presidenciales en competencia. “Voy a ser coherente con lo que dije y representé siempre. Desde el 2003 me encuentran en el mismo lugar: en la vereda de enfrente del populismo. Por eso no voy a apoyar a ninguno de los dos candidatos, ni voy a ser parte del gobierno de ninguno de los dos. Como a millones de argentinos, ninguno me representa”, publicó en X.

Además, señaló que se trata de una posición personal y que no condiciona de modo alguno a los votantes de su espacio. “No creo que lo que diga ningún político, incluyéndome, defina el voto de los argentinos. No hay libertad de acción para los ciudadanos porque ya somos libres. Cada uno decide y es responsable de su voto”, agregó.

Siempre trabajé por el PRO y por Juntos por el Cambio. Porque creo en nuestros valores, en nuestros equipos y en nuestro proyecto de país.



Esta mañana decidimos, en una reunión del PRO, que cada dirigente se exprese libremente.



No creo que lo que diga ningún político,… — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) 25 de octubre de 2023

En un contexto en el que se apunta a la neutralidad como una posición funcional a la candidatura de Sergio Massa, la diputada recordó su lucha contra el kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires. “Soy la misma que le ganó a los que gobernaron 28 años la Provincia de Buenos Aires. La misma que peleó contra las mafias que ellos integran. La misma que una y otra vez dijo que Massa es el responsable de esta inflación insostenible y de todas las fallas que tiene hoy la economía de nuestro país. Él es kirchnerismo”, indicó.

Este jueves, un nuevo dirigente confirmó que no acompañará a ninguno de los dos candidatos en competencia para el balotaje. Se trata de Miguel Ángel Pichetto, presidente de Encuentro Republicano Federal (ERF), quien confirmó que su partido se mantendrá neutral rumbo a la segunda vuelta. “Luego de reunirme con los principales dirigentes de ERF, reafirmamos nuestro compromiso de ser una oposición responsable. Cada argentino elegirá lo que considere mejor para el futuro de nuestro país. Eso es la democracia”, publicó en la red social X.

No subestimo a la sociedad ni soy quién para indicarle a la ciudadania lo que debe votar.



Como diputado electo en el rol de opositor, fortaleceré el espacio del centro democrático con la finalidad de asegurar la gobernabilidad en la Argentina. pic.twitter.com/y9dykoqK3d — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) 26 de octubre de 2023

En este sentido, reconoció que indicarle a la ciudadanía lo que debe votar, es subestimarla y aseguró que ahora su rol será trabajar desde la oposición para fortalecer la democracia y garantizar la gobernabilidad a nivel nacional.

Pichetto había encabezado la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires de Horacio Rodríguez Larreta en las PASO, quien este miércoles también se expresó en favor de la neutralidad.

Carrió ratificó que prescinde de apoyar a uno u otro

Por su parte, dos días después de que su partido, la Coalición Cívica-ARI, difundiera un comunicado aclarando, en sintonía con el partido de Ocaña, que no apoyarán ni a Massa ni a Milei, la líder de ese espacio, Elisa Carrió, reforzó esa postura con un tuit personal en el que se mostró en una foto en el jardín de su casa e indicó: “No a Milei y no a Massa. Lo único que existe es la primavera, Dios y el sentido de la vida. Fe en la adversidad, los hombres y las mujeres pasan, la causa continúa”.

