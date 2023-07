Rodríguez Larreta presentó sus nueve propuestas para bajar la inflación: cuáles son

En capítulos, el precandidato presidencial por Juntos por el Cambio que dirimirá su interna en las próximas PASO del 13 de agosto con Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, viene presentando hace días diferentes propuestas en distintos ámbitos de gestión que promete poner en marcha en caso de llegar a ganar las elecciones generales. Este viernes, fue el turno de dar a conocer su plan para combatir la inflación, que según los últimos números difundidos este jueves por el INDEC, fue del 6% en junio y acumula un 50,7% en la primera mitad del año.

“Hace muchas décadas que lo sufrimos, pero hace cuatro años que viene creciendo, no nos deja vivir en paz, es una tortura. En todos lados se escucha lo mismo, que tal producto es imposible, que está caro, que la sorpresa es que la plata no alcanza”, analizó el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires para introducir el tema en una conferencia de prensa que brindó desde las 8 en un supermercado de la localidad bonaerense de Morón.

“Si me eligen presidente vamos a bajar la inflación con estas 9 propuestas bien claras: No vamos a seguir gastando más de lo que ingresa porque la emisión genera inflación. Vamos a eliminar del déficit de las empresas públicas, Aerolíneas y otras. Todas van a tener que ser rentables. El Congreso no va a poder aprobar ninguna ley que signifique un gasto si no explica de donde sacar los fondos”, remarcó el alcalde porteño.

“Las primeras tres propuestas tienen el objetivo de terminar con el déficit fiscal, ordenar las cuentas: no vamos a seguir gastando más de lo que ingresa, porque al final la diferencia siempre se paga imprimiendo más y la emisión de billetes genera inflación”, comenzó su enumeración el precandidato de JxC. Y detalló: “Primero, vamos a equilibrar las cuentas y a llegar al déficit cero en el primer año; segundo, vamos a eliminar el déficit de las empresas públicas, que van a tener que ser rentables como cualquier otra empresa; tercero, el Congreso no va a poder aprobar ninguna ley que implique un gasto si no se justifica exactamente de dónde salen los fondos”.

Asimismo, como cuarta idea de un posible gobierno, se refirió a “la estabilidad monetaria y cambiaria” y habló de la necesidad de “modificar la carta orgánica del BCRA por ley para que sea realmente independiente. Lo otro es que sus autoridades no van a poder ser removidas políticamente”, continuó.

Acto seguido, Larreta habló de la quinta propuesta: “Es necesario trazar un sendero de salida del cepo y de unificación de lo que hoy son 18 tipos de cambio. Lo haremos en el primer año”, prometió, para después anticipar la sexta idea: “Las devaluaciones constantes también generan inflación. Por eso vamos a impulsar un muy agresivo plan de apertura del mercado para aumentar las exportaciones desde el primer día. Con eso se acaba el problema del dólar para siempre”, lanzó Larreta.

La séptima propuesta será “recuperar el crédito. Para acompañar esto se impulsará la baja de impuestos”. La octava: “Vamos a retomar el pacto fiscal que inició Mauricio Macri”.

“Con todas estas medidas cumpliremos la novena propuesta, que es que los salarios les ganen a la inflación. Al final del mandato el salario real va a estar recuperado”, concluyó el jefe de Gobierno capitalino.

“En ningún lugar del mundo los precios se duplican en un año. La plata que ganaste trabajando se te escapa de las manos. Tu tiempo, esfuerzo y talento cada vez pierden más valor. Los precios no duran ni una semana, vos no sabés cuánto valen las cosas y los empresarios no saben a cuánto vender o comprar insumos. Eso se termina. No tenemos que inventar nada. Tenemos que hacer lo que hacen todos los países y dejar de insistir con lo que ya sabemos que no sirve. Vamos a proteger el salario, vamos a vivir sin inflación”, sostiene el alcalde porteño desde su página web. Acá, el detalle textual de las 9 propuestas:

LOS SALARIOS VAN A GANARLE A LA INFLACIÓN. Los precios suben día a día y tener un trabajo formal dejó de ser una garantía de progreso. Son millones los argentinos que a pesar de trabajar todo el día no llegan a cubrir los gastos y necesidades básicas de su familia. Por eso, vamos a llevar adelante un plan para bajar la inflación y proteger los salarios. Al final del mandato el salario real será mayor que el actual. NO VAMOS A GASTAR MÁS DE LO QUE INGRESA. Tenemos un problema histórico: de los últimos 50 años, en 43 tuvimos déficit fiscal. Déficit implica más emisión, más emisión es más inflación, más inflación es peores salarios y más pobreza. Para resolver la inflación que destruye el salario y genera pobreza, hay que terminar con los parches y atacar la raíz del problema: el déficit fiscal. No podemos gastar más de lo que ingresa. El 2023 va a ser el último año con déficit en Argentina. Vamos a revisar línea por línea el presupuesto nacional, eliminando los privilegios en el Estado y vamos a terminar con el déficit de las empresas públicas. Las cuentas van a cerrar sin aumentar impuestos. EL BANCO CENTRAL SERÁ INDEPENDIENTE Y ANTIINFLACIONARIO. Tenemos que asegurar que el Banco Central nunca más va a financiar el déficit de los gobiernos. Solo en 2022, el Banco Central le transfirió al gobierno 2,7 billones de pesos. La consecuencia: la inflación más alta en los últimos 30 años. Para resolver esto, no se va a emitir un solo billete más para financiar el déficit del gobierno. Vamos a modificar la Carta Orgánica, y establecer su funcionamiento: a) antiinflacionario: el Banco Central será el guardián de la estabilidad de precios, b) independiente: las autoridades no podrán ser removidas arbitrariamente por el gobierno de turno. VAMOS A DESARMAR EL CEPO Y UNIFICAR LOS TIPOS DE CAMBIO. Es imposible planificar y producir con 18 tipos de cambio distintos. Los argentinos no necesitan un tipo de cambio para cada actividad o uso. Necesitamos estabilidad y predecibilidad. El primer día vamos a desarmar el sistema actual que tiene y afecta al funcionamiento de la economía. Vamos a tener un tipo de cambio libre y único dentro del primer año de gobierno. VAMOS A TERMINAR CON EL DÉFICIT DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS. De las 53 empresas públicas, 37 tienen déficit. Las causas: mala e ineficiente administración, gastos innecesarios, malas políticas de inversión y privilegios en el Estado que pagamos todos los argentinos. El déficit de las 37 empresas las pagan todos los argentinos en un país con 40% de pobreza, con claras urgencias y prioridades. Por eso, todas las empresas públicas van a tener que funcionar con estrictos criterios de eficiencia y vamos a destinar los recursos dónde más lo necesitan los argentinos. ABRIREMOS NUEVOS MERCADOS PARA DUPLICAR NUESTRAS EXPORTACIONES Y ESTABILIZAR EL TIPO DE CAMBIO. Las devaluaciones del tipo de cambio también generan inflación. Por eso, para estabilizar el tipo de cambio, vamos a impulsar un plan agresivo de apertura de mercados que aumente las exportaciones desde el primer día hasta duplicarlas en seis años. NO SE APROBARÁ NINGUNA LEY QUE NO DIGA CÓMO SE PAGA. Vamos a terminar con las leyes financieramente irresponsables. Antes de votar, los legisladores tienen que saber que cada ley que votan o rechazan implica modificar el uso de la plata de todos los argentinos. Por eso, proponemos que previo al tratamiento de todo asunto girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, intervenga la Oficina de Presupuesto del Congreso y que emita un informe técnico que refleje el impacto presupuestario que generaría su aprobación y que especifique la fuente de financiamiento. Ningún proyecto va a pasar por el Congreso si no explica con qué plata se va a financiar. Cuidar el presupuesto es cuidar el bolsillo de cada argentino. NUEVO ACUERDO CON LAS PROVINCIAS PARA BAJAR LOS IMPUESTOS. Ingresos Brutos es uno de los peores impuestos de la Argentina. Por eso, en 2017 se firmó el Consenso Fiscal que unificaba en todas las provincias las alícuotas máximas y establecía un cronograma de reducción en un periodo de 5 años. El gobierno actual suspendió el acuerdo y fijó topes más altos permitiendo la suba de las alícuotas. Impulsaremos un nuevo pacto fiscal para retomar el consenso alcanzado con las provincias en 2017. Tenemos que reducir y poner topes a dos de los impuestos más distorsivos: Ingresos Brutos e Impuesto a los Sellos. VAMOS A RECUPERAR EL ACCESO AL CRÉDITO. El cepo, el cambio constante en las reglas de juego y los altos niveles de inflación generan que las empresas no puedan acceder al crédito para impulsar sus inversiones. Vamos a estabilizar la economía para recuperar el acceso al crédito en los primeros 12 meses y que así las empresas aumenten su producción e inversiones Recuperar la moneda es fundamental para poder tener un mercado de crédito que funcione.

Más temprano, Larreta defendió a los economistas de la alianza opositora tras las críticas del ministro de Economía, Sergio Massa, y afirmó que ninguno de los dirigentes del espacio “jamás haría nada en contra de la Argentina”.

“No es cierto. Nadie nuestro jamás haría nada en contra de la Argentina. El problema no es lo que eventualmente diría un economista o no, sino el 6% de inflación, que es un escándalo”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño. Y agregó: “Buscan mirar para otro lado para sacarle el foco al problema. La inflación está matando a todos”.

De esta manera, el referente del PRO se refirió a los dichos del precandidato presidencial de Unión por la Patria, quien acusó a economistas opositores de sabotear las negociaciones con el FMI.

En ese sentido, dijo que dirigentes de Juntos por el Cambio tuvieron contactos con técnicos del organismo de crédito multilateral para recomendar que “no le den nada” al Gobierno porque “esto tiene que estallar”.

Asimismo, Rodríguez Larreta subrayó que “la única manera de ganarle al kirchnerismo es juntos” y criticó la “política de las agresiones”.

En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia, el referente del PRO advirtió que los niveles de inflación son “una catástrofe”.

“Este Gobierno fracasó y los números lo vuelven a mostrar. Es de los índices de inflación más altos de mundo”, completó.

Respecto a la decisión de Franco Rinaldi de bajarse de la lista porteña que lidera el precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad Jorge Macri, el postulante presidencial manifestó: “Estoy totalmente en desacuerdo y repudio los dichos de Rinaldi. Repudio cualquier atisbo de discriminación. Está bien que haya renunciado. Ya no está más en la lista, no representa más a Juntos por el Cambio”.

Rodríguez Larreta también se refirió a la interna de Juntos por el Cambio en Santa Fe, que se dirimirá el próximo domingo, y ratificó su respaldo al postulante a gobernador Maximiliano Pullaro.

“Valoro mucho la experiencia, la trayectoria, el trabajo que tiene hecho Maxi Pullaro en Seguridad. Lo que importan son los resultados, más que el discurso, las palabras”, señaló.

Además, rechazó las acusaciones que hizo la también precandidata en Santa Fe Carolina Losada, quien vinculó a Pullaro con el narcotráfico: “No creo en la política de las acusaciones. La Justicia no ha dicho nada respecto de él. No hay ninguna causa, dato, condena, nada”.

“El trabajo es dignidad y libertad. Nuestro mayor objetivo es que tengas un buen trabajo, que la plata te alcance y no vivas angustiado porque no sabés qué inventar para llegar a fin de mes. Para eso, nos propusimos una meta bien clara: que cada micro, pequeña y mediana empresa contrate al menos a una persona más. Si lo logramos, en cuatro años, el empleo privado formal va a crecer más que en los últimos 13 años. Lo vamos a lograr sacando las trabas al crecimiento como impuestos y trámites innecesarios; con nuevas nuevas reglas laborales, con el fin de la industria del juicio, con formación a los trabajadores y transformando los planes sociales en un puente al trabajo formalizado. Vamos a lograrlo y a poner a la economía en movimiento con más crecimiento, más producción y más exportaciones, y a generar más y mejores trabajos”.

LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS SE CREARÁN EN 24HS, DE FORMA 100% DIGITAL Y CON UN ÚNICO IMPUESTO NACIONAL MUY BAJO. Una nueva figura jurídica, simplificada y menos costosa, que será el puente para la formalización y el crecimiento de cientos de miles de empresas con capacidad de contratar y registrar cerca de 3 millones de trabajadores. PLANES SOCIALES SIN ORGANIZACIONES DE INTERMEDIARIOS, CON FORMACIÓN Y EDUCACIÓN OBLIGATORIA Y SE COBRARÁN DESDE EL CELULAR. Las organizaciones sociales no decidirán más quiénes reciben una ayuda del Estado. Para acceder, la educación y la formación laboral serán obligatorias. Se podrá cobrar desde el celular para garantizar la autonomía de cada persona. VAMOS A TERMINAR CON LA INDUSTRIA DEL JUICIO. Con una nueva ley por trabajo mal o no registrado daremos certeza y previsibilidad en las relaciones laborales. El proyecto presentado por Juntos por el Cambio actualiza un sistema que no se modifica desde 1992 y pone así un freno a la industria del juicio y a las discrecionalidades abiertas con multas impagables que llevan a la quiebra a las PyMES. FONDO DE CESE VOLUNTARIO PARA ACTIVIDADES DE ALTA ROTACIÓN. Garantizará, para quienes adhieran, un ingreso a los trabajadores al finalizar la relación laboral y dará certeza a los empleadores. NUEVO RÉGIMEN PARA EL TRABAJO INDEPENDIENTE. Si sos tu propio jefe o jefa y trabajás de manera independiente vas a poder acceder a una licencia por nacimiento, tener ART, en base a un régimen de alícuotas progresivas que no castiguen el crecimiento con topes bajos de facturación. NUEVO ESQUEMA PARA LAS APP. Queremos que las plataformas digitales sigan siendo una fuente de ingreso para miles de personas y, a su vez, otorgar derechos como seguros y formación. AGENCIA DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO. El aprendizaje continuo mejora la productividad y el salario, permite el progreso de las personas y de los sectores productivos, y nos prepara para los trabajos del futuro. Promoveremos la formación descentralizada, con el sector privado y el sistema educativo, en todo el país. EXTENSIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA Y PUENTE LABORAL PARA PRIMEROS EMPLEOS. Millones de argentinos no tiene un empleo privado formal, y la mayoría nunca lo ha tenido, lo que hace aún más difícil ingresar al mercado laboral formal. Vamos a extender el período de prueba a 6 meses y crearemos un régimen simplificado para los siguientes 12 meses eliminando una de las principales barreras de ingreso al trabajo estable. TERMINAREMOS CON LOS BLOQUEOS COMO UNA FORMA DE EXTORSIÓN. Usaremos las fuerzas de seguridad para hacer cumplir la ley con las consecuencias penales y contravencionales, para terminar con la violencia y amenazas en fábricas. Atacan el derecho a trabajar y producir de quienes lo deseen.

“La Argentina de hoy es injusta: quienes tienen acceso al poder político tienen beneficios injustificados que son pagados por todos los argentinos. Estos beneficios injustificados son privilegios. Son injustos, caros y los pagamos todos con nuestros impuestos. Un privilegio más para la política es algo menos para los argentinos. Vamos a terminar con el Estado al servicio de unos pocos. Quien trabaja en el Estado debe ser un servidor público. Queremos una política austera, que dé el ejemplo, con un Estado que esté al servicio de los argentinos y no de sí mismo. Con nosotros, el esfuerzo lo va a hacer la política”.

VAMOS A ELIMINAR LA JUBILACIÓN DE PRIVILEGIO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. El 11 de diciembre vamos a enviar al Congreso el proyecto de ley para eliminar la jubilación de privilegio para el presidente y vicepresidente. Se van a jubilar como todo el mundo porque no están por encima de nadie. VAMOS A REDUCIR LOS CARGOS POLÍTICOS A LA MITAD PARA TENER UN ESTADO EFICIENTE. Desde el primer día vamos a tener la mitad de los ministerios que existen hoy y vamos a desarmar el Estado elefante. Vamos a tener un Estado eficiente compuesto por personas capacitadas para servir a la gente y no a sí mismos. FICHA LIMPIA. Con el apoyo del Movimiento Ciudadano Ficha Limpia, vamos a aprobar de una vez por todas la ley en el Congreso para que los condenados en segunda instancia por delitos de corrupción estén inhabilitados para ser candidatos o ejercer cargos públicos. TOPE AL GASTO POLÍTICO DEL CONGRESO. Los legisladores de nuestra lista se comprometen a poner un techo al gasto del Congreso como porcentaje del presupuesto nacional, a publicar las nóminas de empleados que tiene asignado cada legislador en todas las modalidades de contratación y poner un límite a la cantidad de empleados por legislador. Se propondrá a las provincias y al Poder Judicial que adhieran a estas propuestas de austeridad, eficiencia del gasto y transparencia de la información. TRANSPARENCIA DEL USO DE BIENES DEL ESTADO. Vamos a hacer público el registro de viajes al exterior de todos los funcionarios junto con sus gastos y comitivas. Vas a saber quién viaja, por cuánto tiempo y cuánto gasta. La transparencia y el control son incentivos a la austeridad. VAMOS A EXIGIR CONSTITUIR DESDE EL PRIMER DÍA UN FIDEICOMISO CIEGO. El Estado está para servir a los ciudadanos, no es un botín para la política. Con una ley para evitar conflictos de interés, el presidente, vicepresidente y sus ministros no podrán tomar decisiones para beneficiarse. VAMOS A TRANSPARENTAR TODAS LAS AUDIENCIAS POLÍTICAS. Actualmente no se conocen las audiencias que mantienen los senadores, diputados y autoridades del poder judicial. Serán obligados por ley a publicar con quiénes se reúnen y el motivo.

“Con la pandemia pasamos de una crisis educativa a una tragedia educativa. La decisión de cerrar las escuelas durante un año y medio dispuesta por el gobierno nacional no hizo más que visibilizar y agravar la decadencia de la educación argentina. El cambio es urgente. Tenemos que trabajarlo desde la Nación y las provincias. Existen diferencias enormes entre provincias en relación a la educación. No vamos a permitir que nacer en una provincia u otra determine la educación que reciban tus hijos. A partir de diciembre de 2023 vamos a trabajar para asegurarle a cada chico, en cada provincia, las herramientas que necesita. Vamos a trabajar con cada gobernador y su equipo educativo para que sean parte de esta revolución educativa. La educación es el motor para el desarrollo de un país y una responsabilidad social de su ciudadanía. Tenemos que asegurar que todos los chicos estén en las escuelas y aprendiendo”.

VAMOS A DECLARAR A LA EDUCACIÓN COMO “SERVICIO ESENCIAL” PARA GARANTIZAR EL DERECHO A APRENDER. Sin afectar el derecho a parar, tenemos que lograr que el derecho a huelga no esté por encima del derecho de los chicos a aprender. Ya existe la ley 25.877 y su reglamentación que definen cómo funcionan las actividades consideradas “esenciales” cuando se realiza el paro de actividades. Hay servicios como salud u operadores aéreos que deben garantizar un servicio mínimo. Vamos a incluir a la educación para que los alumnos no pierdan más días de clase. NUEVA CARRERA NACIONAL DOCENTE. Vamos a trabajar junto a las provincias en una nueva carrera docente con incentivos al presentismo y un plan de carrera basado en el mérito y la formación. Será un marco nacional al cual podrán adherir las provincias. VAMOS A GARANTIZAR 190 DÍAS EFECTIVOS DE CLASE EN TODO EL PAÍS. Vamos a establecer junto a las provincias un Acuerdo Federal por la Educación, en dónde todos trabajemos juntos para establecer como estándar mínimo los 190 días efectivos de clases en todo el país. Los chicos tienen que estar en el aula siempre. JORNADA EXTENDIDA FOCALIZADA PARA LOS ALUMNOS QUE NO TENGAN LOS CONOCIMIENTOS ESPERADOS PARA SU EDAD. Se trabajará específicamente en la recuperación de los aprendizajes con una propuesta de enseñanza focalizada en cada estudiante que esté por debajo de los resultados esperados para su nivel educativo. Cada jurisdicción podrá adaptarlo a su realidad, con horas adicionales en los días hábiles, sábados, vacaciones de verano e invierno. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE CON INCENTIVOS PARA LAS ESCUELAS CON MEJORAS DE APRENDIZAJE. Hoy las escuelas no tienen acceso a los resultados propios de las últimas pruebas Aprender, lo que les hace imposible trabajar sobre los problemas. Por eso, vamos a evaluar y a compartir la información con las autoridades educativas y el personal docente de las escuelas, porque creemos que cuanta más información manejen, más y mejores herramientas van a tener para encontrar soluciones concretas que mejoren el desempeño de los alumnos. NUEVO MÉTODO DE LECTURA Y COMPRENSIÓN DE TEXTO EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS. En Argentina, 46% de los chicos de tercer grado no entienden lo que leen. Si queremos obtener resultados distintos tenemos que cambiar la forma en que estamos enseñando a nuestros chicos a leer. Vamos a impulsar un programa en todo el país para mejorar la lectura, teniendo en cuenta la precisión, la velocidad y la comprensión. Todos los chicos van a terminar la primaria sabiendo leer y escribir como corresponde. PRÁCTICAS PROFESIONALES OBLIGATORIAS EN EL ÚLTIMO AÑO DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS. Los chicos del último año de la secundaria van a tener prácticas educativas en ambientes laborales, una oportunidad única para ayudarlos a descubrir el mundo laboral y su verdadera vocación. 100% DE ESCUELAS CON INTERNET, CON WIFI EN CADA AULA. Tener estudiantes sin acceso a Internet en el siglo XXI es imperdonable. Vamos a conectar a la totalidad de las escuelas, con wifi en cada aula. Cada chico de la argentina va a saber dominar la tecnología. INGLÉS DESDE PRIMER GRADO Y TRANSICIÓN A ESCUELAS BILINGÜES. Los alumnos que inicien primer grado en 2024 tendrán la totalidad de la escolaridad con inglés. En 2025 se extenderá a 2do grado y así sucesivamente hasta el último grado de la primaria. SEGUNDA REFORMA UNIVERSITARIA. Queremos que más estudiantes piensen que es posible seguir una carrera en la universidad y llegar a graduarse. Vamos a hacer coincidir la oferta de carreras a las necesidades del desarrollo productivo de cada región, va a haber becas para carreras estratégicas y para estudiantes de sectores vulnerables, y vamos a impulsar carreras más cortas y títulos intermedios.

“El agro es el motor de la Argentina. Es el sector que mejor representa la fuerza y la identidad de nuestro país. Da trabajo a millones de personas, moviliza nuestra economía con el ingreso de divisas y genera las inversiones que necesitamos para crecer y desarrollarnos. Es el mejor ejemplo de lo que significa el esfuerzo para enfrentar adversidades. Pese a que soportan sequías, y trabas de todo tipo por parte del Gobierno nacional, nunca bajan los brazos. De la mano del agro, Argentina puede transformarse en una potencia exportadora como supimos ser en otros momentos de nuestra historia. Y este proceso de cambio vamos a hacerlo juntos”.

TIPO DE CAMBIO ÚNICO Y LIBRE EN EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO. El tipo de cambio al que van a exportar va a ser igual al tipo de cambio que tengan que pagar para acceder a sus insumos. ELIMINACIÓN DE LAS RETENCIONES. Necesitamos un Estado que deje de frenar el crecimiento del principal sector productivo del país. El 10 de diciembre vamos a eliminar las retenciones a los productos regionales e iniciar un camino de reducción lo más rápido posible para el resto hasta su eliminación. ELIMINACIÓN DE TODOS LOS CUPOS Y LAS RESTRICCIONES A LAS EXPORTACIONES. A pesar de tener un Banco Central con reservas netas negativas, el Gobierno mantiene restricciones a la exportación al sector agroindustrial, limitando la generación de divisas y empleo. Vamos a eliminar todos los cupos y restricciones, fideicomisos y otras alteraciones del mercado que limitan las exportaciones, las inversiones y la generación de empleo del sector. MEJORA DE LOS CAMINOS RURALES Y DE LA CONEXIÓN A INTERNET PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. Vamos a trabajar junto a las provincias y los municipios para mejorar los caminos rurales y las rutas provinciales y, así, contribuir a reducir los costos logísticos que enfrenta el sector productivo. Vamos a expandir el acceso a internet en los polos productivos agropecuarios para reducir tiempos y costos y contribuir a la incorporación de tecnología. Así quienes habitan el interior del país, sean agropecuarios o no, mejoran sus condiciones de vida y facilitamos el arraigo de las poblaciones rurales y semirurales en todo nuestro territorio. MITIGAR LOS EFECTOS DE LOS EVENTOS CLIMÁTICOS. Vamos a mejorar los sistemas de información para fomentar el desarrollo de seguros y coberturas más eficientes para eventos catastróficos y vamos a impulsar obras de infraestructura y promover la incorporación de tecnología para mitigar sus efectos en la producción. ABRIR NUEVOS MERCADOS INTERNACIONALES PARA NUESTROS PRODUCTOS. Vamos a firmar e implementar el acuerdo comercial Mercosur-UE y Mercosur-EFTA y llevaremos adelante una agenda ambiciosa de apertura de mercados, con foco en los grandes importadores de alimentos. Vamos a impulsar acuerdos para mejorar el ingreso de nuestras carnes, lácteos y productos de las economías regionales a mercados como India, Japón, China, Corea, y Estados Unidos, entre otros. GENERAREMOS INCENTIVOS PARA LA REGISTRACIÓN LABORAL Y LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES AL SECTOR FRUTIHORTÍCOLA. La gran mayoría de los trabajadores del sector están en esquemas informales. Vamos a aumentar el mínimo no imponible para el pago de contribuciones patronales con el fin de fomentar la formalización laboral, la competitividad y la transparencia. UN SENASA AL SERVICIO DEL PRODUCTOR. Necesitamos que disminuya el tiempo que le tiene que destinar el productor a cumplir con las normativas y requerimientos. Por eso, vamos a unificar estándares sanitarios, incorporar tecnología, lograr la interoperabilidad entre SENASA, Aduana y AFIP y mejorar la trazabilidad de los productos. CUIDAR A QUIENES PRODUCEN. Vamos a trabajar codo a codo con gobernadores e intendentes para ponerle fin a las tomas de tierras, roturas a las silobolsas, robo de animales y otros ataques a la propiedad privada. Además, vamos a retomar el programa “cosecha segura” para prevenir y luchar contra el delito rural. UN CAMPO SUSTENTABLE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS. La conservación del suelo, del agua y la biodiversidad es fundamental para garantizar la producción de la agroindustria en Argentina. Vamos a trabajar con el sector privado para promover la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas y así contribuir a la reducción de la huella de carbono. ACTUALIZAR LA LEY DE SEMILLAS PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GENÉTICA VEGETAL. La ley vigente data de 1973 y fue sancionada en un contexto productivo radicalmente distinto al actual. Vamos a presentar un proyecto de ley que ponga las tecnologías actuales a disposición del campo y lo vamos a discutir en el Congreso, para poder sumar el aporte de expertos y de representantes de otros espacios políticos. RETOMAREMOS LAS MESAS AGROINDUSTRIALES PÚBLICO-PRIVADAS, COMO LA DE LA CARNE, LÁCTEA Y FORESTO-INDUSTRIAL, ENTRE OTRAS. Las mesas, creadas en 2015 con el fin de construir a partir del diálogo plural, fueron disueltas por el Gobierno actual. Vamos a retomar esos espacios y recuperar los avances que se hicieron en simplificación, evasión, acceso a mercados y calidad en los alimentos.

Con información de agencias.

