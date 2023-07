Franco Rinaldi renunció a su precandidatura como legislador porteño de Juntos por el Cambio

Franco Rinaldi, quien encabezaba la lista de legisladores porteños de Jorge Macri, renunció esta tarde a su precandidatura tras la polémica generada por sus expresiones homofóbicas y racistas. “No quiero ser un estorbo para nadie, mucho menos para Jorge Macri, de quien no dudo será un extraordinario jefe de Gobierno de la Ciudad. Para no perjudicarlo a él y a todo el equipo que confió en mí, quiero contarles que renuncio a mi candidatura a diputado porteño”, indicó vía Twitter.

En la carta compartida vía redes sociales, el politólogo y experto en aeronáutica aseguró que le duele tomar esta decisión dado que considera que los ataques que recibió por sus dichos “son injustos, oportunistas, impostados, y que su único objetivo es perjudicar a la lista rival”.

Cuando se viralizaron las primeras transmisiones ─en las que realizaba comentarios homofóbicos contra un reconocido periodista y llamaba a abordar las problemáticas de los barrios populares con un lanzallamas─, Rinaldi aseguró que todas sus declaraciones se dieron en el marco de un streaming de stand up y que no tenían más que propósitos humorísticos. “Yo ya dije lo que pienso de aquellos recortes de videos y pedí disculpas. Me ofende profundamente que me digan que soy homofóbico o antisemita, nada pero nada más lejos de mí, pero más no puedo hacer”, ratificó en el escrito publicado esta tarde.

Pese a las aclaraciones que brindó oportunamente el ex precandidato, la situación continúo escalando al punto que referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) exigieron su remoción de la lista partidaria. “No podemos permitir que Juntos por el Cambio lleve en sus listas a personas que fomenten el odio y la discriminación. Nuestro espacio debe trabajar por la libertad, el respeto y la inclusión”, sostuvo el precandidato a jefe de Gobierno, Martín Lousteau.

Pese a este pedido, Rinaldi había descartado renunciar a su precandidatura tras el pedido de disculpas. Sin embargo, luego de que este jueves se conocieran nuevos videos comprometedores en los que se refería al diario Página/12 como “Sinagoga 12” ─expresión acuñada por Guillermo Patricio Kelly, dirigente del espacio filonazi “Alianza Libertadora Nacionalista”─, decidió dar un paso al costado.

