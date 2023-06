Scioli confirmó que sigue en carrera y anunció que Hugo Moyano irá como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires

El embajador argentino ante Brasil, Daniel Scioli, formalizó, este jueves, su precandidatura a Presidente junto a Victoria Tolosa Paz y Eugenio “Nito” Artaza que lo acompañarán en la lista como gobernadora y jefe de gobierno porteño, respectivamente. También confirmó que el secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, será precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires junto a la asesora política y referente social Mayra Arena.

El ex gobernador bonaerense, que todavía no definió a su compañero de fórmula, encabezará la lista “Unidos triunfaremos” que competirá el próximo 13 de agosto en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) dentro de Unión por la Patria (UP). “Aunque nos pidan avales, aunque no quieran las PASO, van a encontrar nuestra boleta en el cuarto oscuro”, aseguró el precandidato presidencial en referencia a las internas de la coalición oficialista.

“Con Victoria nos une el sentido de la responsabilidad. Lo que estamos haciendo acá no es contra nadie. A algunos les preocupa la unidad, no se preocupen, con nosotros la unidad está garantizada, la mejor forma de unidad es a través de las PASO”, agregó.

Respecto de la candidatura de Hugo Moyano, Scioli especificó que el sindicalista se encargará de “defender los derechos de los trabajadores, cuando algunos dicen que hay que cortar las indemnizaciones”.

En el acto de lanzamiento, estuvieron presentes el canciller, Santiago Cafiero, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, mostrando implícitamente el apoyo del presidente Alberto Fernández al precandidato oficialista.

ACM con información de agencias