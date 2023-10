Unión por la Patria y Juntos por el Cambio denunciaron boletas desaparecidas y rotas en los cuartos oscuros

El candidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC), Néstor Grindetti, denunció hoy que “aparecieron boletas (de Juntos por el Cambio) de las PASO en las urnas” y se mostró preocupado por esta situación que se registró, principalmente, en escuelas de Lanús, el distrito del cual es intendente en uso de licencia. Él no fue el único. También se sumó a la queja el actual intendente de ese municipio, Diego Kravetz, mientras que desde Unión por la Patria Morón apuntaron contra el partido de Patricia Bullrich por el reemplazo de boletas oficiales de su frente sin el cuerpo local, que corresponde a la categoría de intendente, o por boletas de otros distritos.

“Uno está acostumbrado a que sea una picardía de alguno de los fiscales, pero no que aparezcan en las urnas”, dijo Grindetti, quien para llevar tranquilidad a la ciudadanía, afirmó: “Ya lo estamos solucionando”. “Cada elección tiene sus características, sus momentos, su situación, así que la verdad es que no sé, para mí, en términos de lo que hacemos nosotros y cómo nos preparamos y cómo se prepara la militancia y el laburo que hacen y todos los fiscales, como están laburando, es como todas”, agregó y, pese a su denuncia, dijo que la jornada de hoy no debería presentar problemas, ya que es más “sencilla de la anterior y hay muchas menos boletas”.

Diego Kravetz, intendente de Lanús, se sumó en su cuenta de X: “Están tratando de meter boletas de otros distritos. Por favor nuestros fiscales y vecinos estemos muy atentos. Sigue la conducta de los últimos días tratando de confundir a la gente. Estemos todos muy atentos. Ya hicimos la denuncia en los términos del Art 139 del código electoral”, escribió.

Están tratando de meter boletas de otros distritos. Por favor nuestros fiscales y vecinos estemos muy atentos. Sigue la conducta de los últimos días tratando de confundir a la gente. Estemos todos muy atentos. Ya hicimos la denuncia en los términos del Art 139 del código… pic.twitter.com/47Nsa7YlmE — Diego Kravetz (@diegokravetz) 22 de octubre de 2023

En cuanto al caso de Unión por la Patria Morón, en la cuenta de Twitter del partido señalaron: “Unión por la Patria Morón denunciará penalmente y en la Justicia Electoral a Juntos por el Cambio por el reemplazo de boletas oficiales de Unión por la Patria sin el cuerpo local que corresponde a la categoría de intendente, o por boletas de otros distritos. Según lo que pudimos relevar, no se trata de casos aislados sino de una sistematización delictiva. Por ese motivo les solicitamos a nuestros votantes que verifiquen que en el cuarto oscuro se encuentren las boletas oficiales completas, y en caso de detectar anomalías se lo comuniquen inmediatamente a las autoridades de mesa.”