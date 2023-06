Elisa Carrió sufrió un confuso accidente en la ruta y no descarta que fuera un atentado

La ex diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, relató un confuso episodio que vivió en la ruta, hace dos semanas, en una visita a la provincia de Santa Fe y no descartó que se haya tratado de un atentado.

En una entrevista con LN+, Carrió aseguró que uno de los coches que la trasladaba sufrió un desperfecto en dos de sus ruedas minutos después de haberse cambiado de vehículo. “Estallaron las dos gomas del coche blindado”, dijo.

La ahora precandidata al Parlasur señaló que a último momento, minutos antes del episodio, se cambió de auto a otro en el que iban los custodios y que no era blindado.

“El auto uno, en el que iba Carrió, explotaron las dos gomas. ¿Quién me da ese auto?”, se preguntó.

El hecho se produjo el 13 de junio en el acceso a la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia, a donde Carrió iba a presentar la fórmula por la gobernación de la Coalición Cívica.

Carrió aseguró que los hechos fueron comunicados a las autoridades y que hay un fiscal de Santa Fe investigando. “Hay muchas pruebas que están en reserva”.

La dirigente: “A esta altura ya no me importa perder la vida, porque se lo debo al pueblo de Santa Fe. A mi me importa que no mueran mis custodios, la vida de ellos. Mátenme a mí sola”. Y añadió: “Prefiero morir por la Argentina que vivir como un cobarde”.

Hace unos días, Carrió denunció al gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, y al clan Sena, involucrado en el femicidio de Cecilia Strzyzowski, por un robo en su quinta en su provincia natal. “Mi casa en el Chaco fue vandalizada por Sena, por orden de Capitanich”, aseguró.

