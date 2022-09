Fernández sobre el 2023: “No estoy pensando en las PASO ni en reelecciones”

Alberto Fernández dijo que no tiene posición tomada sobre las PASO, un debate que, admite, está en el Frente de Todos. “Estoy con mi cabeza puesta en otros problemas. No estoy pensando ni en las PASO, ni en reelecciones”, aseguró el presidente durante una conferencia en Houston con elDiarioAr y otros medios argentinos que cubren la gira que comenzó el lunes y tuvo como última escala esta ciudad tejana en la que mantuvo una reunión con empresarios petroleros.

“La verdad es que es un debate abierto. Pero no quiero opinar de eso, porque estoy con mi cabeza puesta en otros problemas. No estoy pensando ni en las PASO, ni en reelecciones, ni en cuál es la coyuntura política y personal, ni de mi espacio político”, aseguró el presidente y dio su argumento. “Estoy pensando en cómo sacar adelante los problemas que tenemos y son muchos y todos los días se agravan, porque el mundo cada día está más difícil”.

Fernández respondió a una consulta sobre el comentario que hizo el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien admitió que había un debate abierto sobre qué hacer con las PASO. Hay un sector del FdT que promueve la eliminación o la reforma del sistema electoral. Otros, quizá para no acelerar el debate, sostienen que no hubo todavía una posición clara. Fernández dio su posición: “Es un debate que se ha abierto, pero hay que ver como evoluciona”. Aseguró que tiene “otras prioridades hoy en día”. En la misma línea, agregó que no “está en su cabeza analizar el tema de reelecciones”, un expediente que él mismo puso sobre la mesa en su momento cuando aceptó que pensaba en un segundo mandato.

Antes de su regreso, Fernández aceptó entrar en los temas de la agenda nacional pero, en lo concreto, no aportó definiciones. Lo más novedoso fue, en todo caso, que dijo no tener posición tomada respecto a la posibilidad de eliminar o no las primarias. En la comitiva, dijeron luego que hay una cuestión que no está resulta y es si la iniciativa tiene, o no, posibilidad de avanzar en el Congreso.

Hay un episodio anterior sobre ese tema. A fines del 2020, gobernadores del PJ y la UCR le propusieron eliminar las PASO del 2021 con el argumento de la pandemia. Fernández apoyó la idea y lo hizo, también, Sergio Massa. Pero luego la idea naufragó en Diputados porque Máximo Kirchner se opuso a la idea. Se planteó como argumento que quería sostener las primarias porque eran funcionales a La Cámpora en las discusiones de candidaturas en los territorios. Al final, el FdT no usó el mecanismo y sí lo hizo Juntos por el Cambio (JxC) que tuvo primarias en 17 de los 24 distritos. Quizá con aquel registro, o porque no quiso opinar sobre temas de coyuntura política durante una gira por el exterior, el presidente eludió una definición.

Atentado y redes

Algo similar ocurrió con la investigación sobre el atentado contra Cristina Kirchner. Dijo no tener acceso a la causa y que no opinaría sobre la investigación por lo publicado en los medios. El ataque fue el centro de su discurso en la ONU y estuvo, en el marco general, en otras conversaciones vinculadas a la violencia política. “Tras la pandemia, se ha generado un desánimo social muy grande en todo el mundo y ese desánimo es aprovechado por sectores reactivos, a veces son más de izquierda, a veces más de derecha, pero parece estar prevaleciendo los de derecha y promueven un discurso realmente confortativo y un discurso de odio que a veces penetra en la cabeza de mucha gente y esto es un problema que tenemos y que tenemos que afrontar”, apuntó.

Volvió, en este aspecto, a la idea de una regulación del uso de las redes. “En el discurso de ayer, hablé de la necesidad de regular de algún modo el uso de las redes sociales, para que allí deje de circular el discurso violento y el discurso del odio y me parece que eso es lo que tenemos que hacer como sociedad, porque nadie quiere lo que le paso a Cristina. Nadie quiere que le pase a nadie, eso está clarísimo. También esta claro que hubo gente que fue y tiro antorchas prendidas a la Casa Rosada, que hubo gente que fue y tiro bolsas mortuorias en la Casa Rosada, que hubo gente que puso una guillotina que yo aparecía cada dos por tres en la Plaza de Mayo colgado de una soga. También es cierto que eso lo visualizaban muchas veces los medios y lo que digo es que hay que entender que eso no es bueno para una sociedad, es definitivamente malo”.

- ¿Pero está organizado o son actos independientes?, se le preguntó.

-- Ahí parece haber un grupo de personas que estaban todos de acuerdo en hacer lo que hicieron. Hasta donde se hay tres o cuatro detenidos. Entonces evidentemente hay un grupo de personas que estaban trabajando en eso. Después espero que la justicia determine si hay otros responsables que financiaron el tema o si el tema termina allí y no lo sé. Igualmente, ver un grupo de personas que hablan entre sí con la frialdad que hablaban de matar a alguien es algo que nos preocupa y que no podemos admitir como sociedad. Vuelvo a repetir: no podemos admitir. Tampoco podemos minimizar y diciendo que son un grupo de loquitos. No lo podemos minimizar así, lo digo con toda franqueza, es muy grave lo que pasó y el mundo entero se conmovió por lo que le paso a Cristina. Por eso ayer empecé el discurso agradeciendo todos los gestos de solidaridad que recibimos como país.

Y completó. “En todo caso lo que debemos hacer es una profunda reflexión como sociedad, porque esto no está pasando sólo en Argentina, en Argentina llegó al extremo de que alguien gatille, gracias a Dios, sin suerte sobre la cabeza de Cristina. Pero esto está pasando en todo el mundo”.

El destino del BID

Fernández evitó, por otro lado, anticipar qué hará Argentina cuando se discuta en el BID sobre la continuidad de su titular, Mauricio Claver-Carone, quien ha sido decisivo en un crédito del organismo a la Argentina.

- En los próximos días el Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo va a votar la remoción o no del presidente Mauricio Claver-Carone en función de un informe de un comité de ética independiente por supuestas malas conductas en ese cargo. Al respecto, quería consultarle, por un lado, si Argentina va a votar a favor o en contra de la remoción. Y si en caso de que esta remoción avanzara, si Argentina tiene pensado volver a presentar una candidatura propia para presidir el organismo.

- Yo honestamente, sobre ese tema no voy a opinar porque no conozco el informe, no conozco cuál es exactamente la imputación y por lo tanto no tengo nada que decir al respecto. Y por lo tanto tampoco puedo adelantar nada porque estamos hablando de un cuestionamiento que supone violaciones al estatuto del banco y la verdad no conozco el tema y no voy a opinar. Todos conocen lo que yo pienso de como el banco está siendo conocido a partir de los años de Trump. Creo que no ha sido bueno para la región que el banco no quede en manos de un latinoamericano y la verdad que nosotros no estamos pensando en ocupar ese lugar en el banco. Sí lo que necesitamos es que el banco rápidamente responda a los compromisos que tiene con Argentina y todavía no lo ha hecho.

PI