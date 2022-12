Finalizó el acampe por Milagro Sala y anunciaron que trabajarán con el Gobierno por una “solución política”

Militantes de la Tupac Amaru finalizaron este viernes con tres días de acampe en la Plaza de Mayo, donde pidieron por la liberación de Milagro Sala y celebraron que se haya acordado con el Gobierno Nacional la búsqueda de una “solución política” a la situación de la dirigente social jujeña.

Alberto Fernández sobre un indulto a Milagro Sala: "Con mucho pesar, la Constitución me lo prohibe"

“El miércoles arrancamos en una situación difícil, con una puerta cerrada. Para Milagro la única posibilidad de ponerle fin a la persecución injusta es el indulto. Ayer se acordó en la reunión con el Presidente que trabajaremos con un equipo conjunto con los abogados de las organizaciones y el gobierno para generar un marco institucional” dijo el vocero Alejandro “Coco” Garfagnini en conferencia de prensa.

Ayer jueves, organismos de Derechos Humanos le reclamaron al Presidente una “solución política” a la situación de la dirigente, quien permanece detenida en Jujuy. Afirmaron que el mandatario “tiene voluntad realmente para indultarla” y manifestaron que “él se comprometió a dar una solución”.

Así informaron Eduado Tavani, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y la referente de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, luego de una reunión que mantuvieron con el jefe de Estado en la Casa Rosada junto a organismos de la Mesa de Derechos Humanos.

La reunión se produjo el jueves en Casa de Gobierno, luego de que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena a 13 años de cárcel impuesta a Sala en la causa “Pibes Villeros”, en la cual se la acusó de “asociación ilícita” y “defraudación al Estado”.

Desde este miércoles, integrantes de Tupac Amaru acamparon Plaza de Mayo acompañados por la CTA Autónoma y organizaciones como Soberanía Izquierda Popular, Espacio Puebla, Movimiento Popular La Dignidad, Corriente Aníbal Verón y Movimiento Popular Liberación, entre otras.

En el segundo día del acampe, las organizaciones presentes acompañaron a las Madres de Plaza de Mayo en su tradicional ronda de los jueves. Asimismo, el grupo de Curas en Opción Por Los Pobres realizó un pesebre viviente con la participación del Padre Francisco “Paco” Olveira y, luego, el cantante jujeño Bruno Ari.

“El marco legal que están sugiriendo especialistas y abogados de la Cancillería tiene que ver con que el Derecho Internacional en Derechos Humanos establece que cuando se cometen violaciones en el acceso a la justicia en un estado provincial es corresponsable el estado federal. Con lo cual, la falta de acceso a la justicia en la provincia de Jujuy es responsabilidad del Estado Nacional y eso le permite reparar esa situación”, indicó en declaraciones a Télam la vicepresidenta de la APDH, María Elena Naddeo.

Según Naddeo, “las violaciones están documentadas y entregadas en la Corte interamericana de Derechos Humanos, eso hay que incluirlo en una normativa a través de un decreto presidencial y anularía la resolución judicial, lo que permitiría un indulto”.

El jueves, el Preidente dijo en entrevistas con Radio Con Vos y C5N que no puede concederle un indulto a Sala: “Tengo la convicción que todo el proceso estuvo plagado de un tinte político inadmisible. La solución no pasa por un indulto porque la Constitución me prohíbe indultar en sentencias dictadas por tribunales provinciales. Solo podría hacerlo en fallos dictados en jurisdicciones federales”, afirmó.

LC con información de agencia Télam