Un fiscal federal abre una investigación contra Santiago Caputo por la denuncia de Manes

Un fiscal federal impulsó la apertura de una investigación a raíz de la denuncia del diputado radical Facundo Manes contra el asesor presidencial Santiago Caputo por las presuntas agresiones que sufrió el 1 de marzo último durante la apertura de sesiones del Congreso.

Se trata del fiscal federal Ramiro González, quien le pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti que disponga medidas de prueba, entre ellas el envío de “la totalidad del material audiovisual que se encuentre registrado vinculado con los hechos denunciados”, para lo cual requirió que se libre oficio a la titular del Senado, Victoria Villarruel y al de Diputados, Martín Menem.

También que se informe si “en el lugar donde ocurrió la supuesta agresión física existen cámaras de seguridad que hayan grabado el episodio y, en caso afirmativo, se remitan las mismas”, según el dictamen. “Asimismo, se deberá requerir que informen si se han labrado sumario o actuaciones administrativas vinculadas con los hechos investigados” e informar si Manes “tiene asignado custodio y/o chofer”.

El fiscal pidió además que “se libre oficio a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación a fin de que informe si el Sr. Santiago Caputo cuenta con custodia asignada”. El juzgado de Capuchetti quedó a cargo de la denuncia que presentó Manes por supuestas “amenazas”.

La denuncia

El diputado radical disidente Manes denunció penalmente a Caputo por “el delito de amenazas coactivas” después del episodio del pasado 1 de marzo tras la inauguración de las sesiones legislativas 2025 y el discurso de Javier Milei en el Congreso en el que el legislador fue increpado por el asesor presidencial en los pasillos del recinto de Diputados, según su relato y lo que muestran imágenes difundidas por redes sociales.

Manes hizo su denuncia ante la Justicia Criminal y Correccional Federal de manera electrónica a través de dos abogados: Andrés Gil Domínguez y Mariano Berges. Aún se desconoce qué juez y fiscal estarán a cargo de la investigación, pero el diputado pidió que el sorteo se realice de manera manual. La presentación está basada en el escándalo que protagonizó luego del discurso presidencial y mientras daba una entrevista a una periodista del diario Clarín en uno de los pasillos de salida del recinto de Diputados.

En ese momento, relató Manes, “apareció en escena e interrumpió la charla abruptamente el Señor Santiago Caputo, quien estaba acompañado de varias personas, algunas de las cuales estaban en el palco minutos antes, y otras aparecían a primera vista como de seguridad o custodia. Entre ellos también se hallaba un pseudo periodista o youtuber de nombre Franco Antúnez, conocido como Fran Fijap”.

Y continúa: “En dichas circunstancias (las imágenes lo grafican muy bien), el Señor Caputo se puso a mi lado e hizo un acercamiento cara a cara muy intimidante. Luego, levantó su mano derecha y la colocó sobre mi rostro, en otra clara y evidente actitud hostil, para después acercar su boca a mi oído y decirme en tono amenazante: 'Vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio', a lo que yo respondí, 'Yo estoy limpio', a lo que él me espetó: 'Vos no me conoces a mí', y yo respondí 'Yo te conozco' a lo que él insistió para finalizar 'Ya me vas a conocer a mí'”.

Según el escrito de Manes, “antes de que se vaya (Caputo), alcancé a decirle '¿Por qué me amenazas?' Estas frases -intimidatorias y amenazantes- ya las había escuchado cuando gritaba desde el palco: me refiero a expresiones como 'Ya vas a saber quién soy' y otras por el estilo”. Y agregó en su denuncia: “Antes de retirarse me dio dos fuertes palmadas con su mano derecha en el pecho. En esos mismos instantes, una persona que lo acompañaba (podría ser el llamado Fran Fijap) se abalanzó sobre mí, tapando una cámara, y me 'pechó'. Fue ahí cuando sentí por detrás dos golpes en la zona renal de mi cuerpo que me propinó alguno de los acompañantes de Caputo, a quien no pude ver o identificar. Diría de los comúnmente llamados 'cortitos'”, explicó el diputado radical.

Asimismo, Manes cuenta en la presentación su visión sobre el momento en que tuvo un cruce con Milei durante el discurso del mandatario: “El 1 de marzo de 2025 ingresé al recinto del Congreso Nacional y me senté en mi banca de Diputado Nacional, a la espera de que comience el discurso presidencial. Una vez iniciado, el Presidente pasó por distintos temas y comenzó a hablar sobre temas de Justicia y Seguridad, recordando que se refirió puntualmente al aumento de las penas del Código Penal. En ese momento el Diputado de mi bloque, Pablo Juliano, manifestó en voz alta, a modo de pregunta, si iban a elevarse también las penas para el delito de estafa, y las criptoestafas, haciendo referencia al llamado criptogate. Yo, a su lado con un ejemplar de la Constitución argentina en mis manos se la mostré al Presidente. Como el recinto estaba semivacío, el Presidente pudo verme con claridad exhibiendo el ejemplar de la Constitución y formuló algunos comentarios que transcribo a continuación: '¡Léela Manes!, te va a hacer bien, supuestamente vos entendes cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada, léela bien. Quizás, tu versión es con inteligencia artificial y cambias de libertario a kirchnerista como hiciste vos Manes”.

🔵El video del momento en el que Facundo Manes levanta una Constitución Nacional y se la muestra a Santiago Caputo pic.twitter.com/K2pZ9GIO8I — elDiarioAR (@elDiarioAR) March 2, 2025

Para el dirigente de la UCR, “estas palabras del Presidente, desataron los aplausos y risas burlonas de gran parte de su equipo de ministros y legisladores de la bancada oficialista. Fue en esos instantes cuando comencé a escuchar gritos que provenían de un palco superior ubicado detrás de mi persona. Cuando me di vuelta y alcé la vista observe a varias personas en uno de dichos palcos, entre las cuales identifiqué al Señor Santiago Caputo. Todos desaforados, me gritaban e, incluso, éste último hizo un gesto que en el contexto me intimidó, al acercar y retirar sus dedos índice y mayor a los ojos. También a ellos (y al Señor Caputo que estaba en el medio) les exhibí el texto de la Constitución argentina”.

En su denuncia, Manes considera que, por lo que puede verse en las imágenes, “no hay dudas de dos cosas: la primera, que Santiago Caputo se encontraba visiblemente molesto, y la segunda, que él y quienes acompañaban insultaron, increparon y realizaron violentas manifestaciones intimidantes verbales, gestuales y simbólicas”. Y recordó lo que le dijo Caputo desde el balcón: “¿No me escuchas? ¡Ya me vas a escuchar! ¡Ahora me vas a escuchar!'. Según contó Manes que escuchó su par Juliano, Caputo le dijo: ”Te voy a hacer mierda“.

Con información de la agencia NA