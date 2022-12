Sin foto en el balcón de la Rosada y una incógnita sobre el horario: detalles sobre el operativo para recibir a la Selección

Como si formara parte de un gran ballet cabulero, solo se dice lo imprescindible. Hasta acá, que hay un mega operativo en preparación, que involucra a cuatro fuerzas de seguridad, para ordenar la bienvenida al plantel de la Selección Argentina. Ese dispositivo, de alcance y despliegue dependerá de lo que ocurra el día domingo, involucra hasta acá al Gobierno nacional, al bonaerense y al de la Ciudad de Buenos Aires.

“Se está preparando para que todo funcione perfecto”, dijo a elDIarioAR un funcionario involucrado en la organización. Habrá elementos que hasta el domingo se mantendrán en suspenso porque depende de decisiones que se tomarán sobre la hora. Así y todo, este jueves, en la media tarde de Qatar, se empezó a organizar el regreso de la Selección y se proyectó un posible esquema de días y horarios.

La idea original es que el plantel vuelve a Ezeiza horas después del partido y todo el proceso que demanda una final del mundo. Con 19 horas de vuelo, y sobre estimaciones de posibles horarios de salida, una posibilidad es que los jugadores estén en Argentina el lunes al atardecer. No es, según entiende la organización, la mejor hora pero por la diferencia horaria y el tiempo de vuelo es una posibilidad cierta.

“Falta saber qué quieren hacer los jugadores, muchos de los cuales están acá con sus familias”, explicó a elDiarioAR un dirigente de la AFA. No es un dato menor: además de los más de 100 integrantes de la comitiva de la selección, que incluye jugadores, cuerpo técnico, y todo el equipo de médicos, cocineros y administrativos, también hay que contemplar lo que se hará con los familiares de los jugadores. “Son 20 horas de vuelo, la intención es que salgan luego del partido pero puede ser que el equipo pida que el regreso sea el lunes”, confió un directivo.

El plan en marcha incluye que horas después del partido, un charter traslade al equipo a Argentina con destino Ezeiza. En la zona interna del aeropuerto, la tarea de custodia depende de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Luego, por tratarse de una áutopista nacional, el trayecto de Ezeiza a CABA contará con la intervención de fuerzas federales. A su vez, la policía bonaerense hará tareas de acompañamiento en las zonas cercanas a la autopista.

Como el destino final es el Obelisco y/o Plaza de Mayo, por tratarse de la jurisdicción porteña, la tarea central dependerá de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. El antecedente inmediato no es el mejor: los incidentes, con represión policial, que se registraron luego de la victoria 3 a 0 frente a Croacia el último martes.

Recepción

Lo que no está contemplado, y según supo elDIarioAR no hay gestiones en curso, es que el plantel de la selección visite la Casa Rosada y repita una postal histórica del mundial 86 con los jugadores en el balcón. “A Alberto no le gusta mezclar el fútbol con la política. Los que ganan los partidos son los jugadores y los técnicos. Nosotros disfrutamos de esos triunfos pero ganan ellos”, explican en Casa Rosada y afirman que no hubo gestiones para una visita.

Si luego del partido, eso se modifica, es otra historia. En la comitiva de la selección, afirman que entre los jugadores prima el criterio de que no haya vínculos con dirigentes ni funcionarios. “Cuando más lejos de los políticos, mejor”, traduce un directivo la postura del plantel. Está, con matices, el antecedente de la Copa América que ganó el equipo argentino en el Maracaná: no hubo ni foto ni recepción.

En aquel caso hubo varios elementos críticos. El traslado de la sede de Argentina a Brasil, luego de la decisión del Gobierno de no hacer la copa a raíz de la pandemia y una tensión explícita entre sectores del Frente de Todos (FdT) y la conducción de la AFA, en particular Claudio “Chiqui” Tapia, a raíz de un intento por desplazarlo de la presidencia de la entidad.

“Aquella vez, a diferencia de ahora, los jugadores estuvieron 40 días encerrados, en burbuja, por el COVID y cuando salieron se querían ir con sus familias. Ahora están en Qatar con sus familias, así que eso puede cambiar el panorama”, aporta una fuente de la AFA que, de todos modos, sostiene que en las horas post partido, se terminarán de definir esas cuestiones.

PI/MG