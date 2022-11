La vicepresidenta Cristina Kirchner encabezó un acto multitudinario en el Estadio Único de La Plata por el Día de la Militancia Peronista, donde dejó fuertes mensajes hacia la oposición, criticó a la Justicia y reivindicó sus dos mandatos como jefa de Estado.

Cristina, la palabra viva

Las principales frases de la exmandataria:

- “Nuestro espacio político pudo cumplir tres periodos consecutivos de gobierno con un nivel de endeudamiento bajo, con el mejor salario en dólares de toda Latinoamérica, con el mejor ingreso previsional y cobertura previsional de toda América Latina, con 5 millones de pibes que recibían las computadoras, con millones de viejos y viejas que pudieron jubilarse, con científicos que volvían al país. Podemos volver a ser esa Argentina que fuimos porque ya lo hicimos. La gente tiene que decidir si quiere volver a ser esa Argentina”.

-“Cuando alguien ha dedicado toda su vida a la militancia y tuvo el honor de ser dos veces presidenta, cuando decimos las cosas no es por terquedad ni capricho, sino ayudar a que las cosas se hagan mejor, que de eso se trata. Y se pueden hacer mejor. Y también de explicarle a nuestro pueblo que muchas veces se han tenido que tomar decisiones por el condicionamiento brutal que recibimos después de retorno del FMI”.

- “Es necesario acordar políticas porque las elecciones se pueden ganar, pero los condicionamientos son tan profundos que va a requerir que todos los argentinos, o la mayor parte, tiremos todos juntos para el mismo lado. Si no, nuestro país será difícil para cualquiera”.

-“Dicen que mi segundo mandato fue malo. Fue malo para los angurrientos, para los que nada les alcanza, pero el salario permitía llegar a fin de mes, ahorrar y vacacionar. No me vengan a decir que hace 70 años que estamos mal, porque es mentira. No era que vivíamos en Disney World, no existe la sociedad sin problemas.

Es utopía, no existe. Vivimos en Argentina y en el mundo“.

-“Nadie se hace cargo de nada, total están sentados ahí de por vida como una rémora monárquica en una sociedad democrática ¿Cómo puede haber gente que decide sobre la libertad y el patrimonio de los argentinos y sus cargos sean eternos ¿Qué tiene esto de democrático y contemporáneo? Nada, rémoras y dispositivos de control de la voluntad popular”.

-“El objetivo de siempre es suprimir al peronismo ¿Realmente creen que con eso se termina la voluntad de un pueblo de tener una vida digna y una patria justa? Si hubiera sido tan simple ya lo hubieran logrado desde hace muchos años y siempre el peronismo termina reencarnándose y lo que parecía muerto y sepultado finalmente no lo es ¿Por qué no prueba alguna vez sentarse a conversar con el peronismo a ver qué modelo de Argentina queremos?”.

-“Una sociedad que no sabe lo que pasó difícilmente pueda entender lo que pasa y resulta absolutamente imposible develar el porvenir. Por eso, vaya un primer tributo a ese peronismo que muchos le quieren contar lo que es la libertad y la democracia.

Sin reproches a nadie, pero por favor que nadie venga a explicarnos a los peronistas lo que es la libertad y la democracia de poder elegir, de poder hablar“.

-“Dicen que son lo nuevo...Muchachos, acá lo único nuevo que hay somos nosotros, el cambio, los que cambiamos a la Argentina después de la crisis del 2001 fuimos nosotros. Acá lo único nuevo que hay en la Argentina somos nosotros. Con ese 22% de votos de quien fuera mi compañero de vida, que se cargó el país al hombro aunque el país se lo llevó puesto a él”.

-“Hay que terminar con debates absurdos porque la democracia tiene una deuda en materia de seguridad de la vida de los habitantes. Ningún partido político lo ha podido solucionar. Por favor terminemos con ese debate berreta de la mano dura que además es muy cínico y mentiroso. Por una vez en la vida olvidemos los partidos políticos y discutamos en serio el tema de la seguridad, en nombre de todas las víctimas”.

-“El acuerdo debe ser que las fuerzas de seguridad respondan realmente a las autoridades civiles. Las fuerzas de seguridad son una parte de la solución, pero también del problema si no se subordinan al poder civil”.

-“El 1° de septiembre se quebró por primera vez el pacto democrático de cuidar la vida, el de respetar la vida. Esto sí es obligación de todas las fuerzas políticas en Argentina: volver a construir ese acuerdo democrático separando a los violentos, al lenguaje del odio, al que quiere que el otro se muera porque piensa diferente. Ningún partido político en la Argentina puede volver a aceptar esto”.

