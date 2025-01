La Fraternidad pidió al Gobierno que convoque a un diálogo y llamó a una medida de fuerza el 1 de marzo

El secretario general del sindicato de maquinistas ferroviarios La Fraternidad, Omar Maturano, hizo hoy un llamamiento al Gobierno a que convoque “a los distintos sectores de la sociedad que estamos en un verdadero problema” a un “diálogo con humildad”.

En una conferencia de prensa que ofreció en el marco del paro de trenes que ese gremio cumple hoy de 9 a 15, Maturano dijo que en la asamblea de La Fraternidad de esta mañana se resolvió “repudiar” a las autoridades de Trenes Argentinos por la insuficiente oferta salarial.

Maturano confirmó este martes que el 1° de marzo los conductores y maquinistas no trabajarán en conmemoración del Día del Ferroviario. La medida, resuelta en asamblea, suspenderá el servicio ferroviario de pasajeros y de carga en todo el país.

“El 1° de marzo cada conductor y cada ayudante de La Fraternidad y afiliados se va a tomar el día del ferroviario y no va a prestar servicio”, afirmó.

Según detalló el sindicalista, esta decisión fue el tercer punto aprobado por unanimidad en la asamblea del gremio. El primer punto fue el repudio a las autoridades de Trenes Argentinos por, según Maturano, haber utilizado su nombre para anunciar la medida de fuerza. El segundo acuerdo dejó abierta la posibilidad de una nueva huelga en febrero. “Se resolvió dejar las manos sueltas o mandato libre de tomar la medida que se crea conveniente en febrero”, señaló el líder gremial.

“Cuando haya demoras, cancelaciones y accidentes también deberemos poner los nombres de los responsables, que no dan el presupuesto para reparar los trenes, y de las autoridades que no reparan las unidades”, señaló. “Nosotros no estamos extorsionando. Los empresarios y los políticos son los que están extorsionando”.

El sindicalista añadió: “¿Qué nos lleva a tomar esta medida? Casi siete meses de salarios congelados, casi siete meses de no llegar a la canasta básica”.

“Hoy a las 14, lo compañeros tienen el deber de estar en su lugar de trabajo para hacer los exámenes y tomar servicio. Ahora veremos si las empresas disponen de las formaciones en cabecera o galpones. El problema es de operatividad de las empresas”, subrayó además.