Ante la frialdad del Senado por García-Mansilla, apuran las firmas para que avance el pliego de Lijo a la Corte

Manuel García-Mansilla entró al salón Azul del Senado con la cabeza gacha y guiado por el libertario Bartolomé Abdala (San Luis-LLA) se aprestó a saludar personalmente a los pocos legisladores oficialistas, de la UCR y del PRO que lo esperaban a tiempo para su exposición como candidato de Javier Milei a la Corte Suprema de Justicia. El catedrático conservador y antiabortista miró en vano al otro lado de la larga mesa en forma de U dispuesta en el centro del salón ubicado justo debajo de la emblemática cúpula del Congreso: apenas estaba el kirchnerista Carlos Linares (Chubut-UP). Recién varios minutos después de iniciada la audiencia en la comisión de Acuerdos se sentaron varios peronistas. También apareció entonces el radical Martín Lousteau (CABA).

La frialdad con la que los senadores que tienen la llave para que avance el pliego de García-Mansilla lo recibieron este miércoles por la mañana contrasta con el interés político que tuvo hace una semana la exposición del Ariel Lijo, el otro postulante por el Gobierno para el máximo tribunal. De hecho, en las últimas horas se aceleró en la Cámara alta un sigiloso movimiento para juntar las firmas del dictamen del polémico juez federal, supo elDiarioAR de distintas fuentes parlamentarias entre libertarios y opositores.

El apuro para que avance el pliego de Lijo en medio de la audiencia por García-Mansilla revela la expectativa que tiene Milei para no sufrir otro revés en el Congreso, luego de las tres derrotas que tuvo días atrás entre Diputados y el Senado. La apuesta del Presidente es a todo o nada: o avanzan los dos pliegos o ninguno, buscando poner en una disyuntiva al peronismo-kirchnerismo. ¿Acompañarán a un postulante que llegó a decir en público “El supuesto derecho al aborto no existe”?

“El pliego de Lijo ya está juntando firmas, pero aún el de García-Mansilla no porque van a esperar a que hable acá”, reconoció a este medio un operador libertario en la Cámara alta esta mañana que evitó dar un pronóstico de si efectivamente ya está el apoyo sellado al magistrado que reside en Comodoro Py. En la oposición reconocieron esa juego oficialista, pero buscaron evitar decir si le darán su sí definitivo al juez federal. Uno de los libertarios encargado de juntar las firmas sería Ezequiel Atauche (Jujuy), miembro de la comisión de Acuerdos, que preside la larretista Guadalupe Tagliaferri (CABA-PRO) pero que tiene mayoría kirchnerista.

En el kirchnerismo ya condicionaron su apoyo a que el Gobierno abra una negociación más amplia, a partir de que aún hay importantes vacantes en distintos resortes de la Justicia, como juzgados federales en Comodoro Py, la Procuración o la Defensoría del Pueblo. Incluso esta semana trascendió la posibilidad de que se comience a debatir un proyecto para ampliar los lugares de la Corte Suprema.

Actualmente el máximo tribunal dispone de cinco sillas y Milei propuso a Lijo para reemplazar a Elena Highton de Nolasco, quien dejó el cargo en 2021, y a García-Mansilla para ocupar la vacante que dejará Juan Carlos Maqueda a fin de año cuando cumpla 75 años. Si sus pliegos avanzaran, la Corte quedaría enteramente integrada por hombres, presidida por Horacio Rosatti y secundado por Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Fuentes judiciales señalaron que Lijo “tiene un apoyo transversal” de todo el arco político, a partir de su propio juego para juntar las firmas de los legisladores en la comisión y los votos en el recinto, apadridano políticamente por Lorenzetti. Curioso es que no se conocieron movimientos similares para el pliego de García-Mansilla, que varias voces en el Senado calificaron como “el verdadero candidato” de Milei a la Corte, por compartir una fuerte mirada conservadora.

En lo formal, con la audiencia del catedrático de este miércoles la comisión quedará a las puertas de pasar a la firma de los despachos. Hasta su exposición en la comisión de Acuerdos, en el ambiente judicial que conoce Lijo aventuraban que la votación en el recinto podría ocurrir en las próximas dos semanas. En ese momento, será clave qué hará el peronismo, porque UP ostenta 33 bancas de 72 y los candidatos necesitan tener dos tercios de los votos a favor para ser designados jueces de la Corte.

Una pista en ese sentido puede ser la actitud del miércoles de UP, que no puso en aprietos a Lijo con sus preguntas. ¿Cuál será el tono de los cuestionamientos desde el kirchnerismo a García-Mansilla? “Me parece raro que no aparezcan, entiendo que tiene que ver con que no lo quieren”, aventuró un importante senador libertarios ya comenzada la audiencia, minutos antes de que aparezcan algunas espadas peronistas, como Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y Oscar Parrilli (Neuquén), encolumnados detrás de Cristina Kirchner.

No se lo vio hoy a José Mayans (Formosa), quien en los últimos días se cruzó mediáticamente con la ex presidenta por sus miradas sobre Victoria Villarruel. La actual vice, de hecho, rechaza la candidatura de Lijo, lo mismo que el senador oficialista Francisco Paoltroni (Formosa), siendo el único disidente en la bancada de LLA –aunque sí apoyaría a García-Mansulla–.

