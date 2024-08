García-Mansilla, el candidato antiabortista de Milei a la Corte, expone ante el Senado con dudas sobre si alcanzará el apoyo necesario

El abogado constitucionalista Manuel García-Mansilla defenderá hoy, a partir de las 10, su candidatura para integrar la Corte Suprema de Justicia, luego de ser propuesto oficialmente por el presidente Javier Milei para reemplazar la vacante que en diciembre dejará el magistrado Juan Carlos Maqueda en el máximo tribunal.

Esta postulación, que surgió en un contexto de ajuste y reconfiguración del Poder Judicial, generó un intenso debate dentro y fuera del ámbito político, debido al perfil conservador del candidato y a sus posiciones en temas controvertidos.

García-Mansilla, nacido el 6 de mayo de 1970 en San Carlos de Bariloche, tiene una larga trayectoria académica y profesional. Se graduó como abogado en la Universidad del Salvador a los 25 años, y entre 2001 y 2002 obtuvo un Master of Laws (LL.M) en Georgetown University Law Center en Washington D.C., Estados Unidos.

En su tesis de maestría, titulada “La crisis de la separación de poderes, el caso Argentina”, según reseñó el sitio de fact-checking Chequeado, García-Mansilla argumentó que uno de los mayores problemas del país era el uso excesivo de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que permiten al presidente legislar sin la aprobación del Congreso, lo que, según él, debilitó los controles institucionales y fomentó un hiperpresidencialismo.

Además, García-Mansilla completó un doctorado en Derecho en la Universidad Austral, donde actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Derecho desde 2019. Su tesis doctoral, evaluada con la máxima nota, estuvo centrada en la independencia de los jueces y fue evaluada por Carlos Rosenkrantz, actual vicepresidente de la Corte Suprema, con quien García-Mansilla mantiene un vínculo cercano. Si su pliego es aprobado, Rosenkrantz se convertiría eventualmente en su aliado en el máximo tribunal del país. En el caso de que Ariel Lijo, el otro candidato de Milei, llegue a la Corte, será aliado de otro vocal del tribunal, Ricardo Lorenzetti, quien es uno de sus principales impulsores, a pesar de que el juez federal también cosecha una gran cantidad de reparos a su idoneidad moral para el cargo pretendido.

En su carrera profesional, García-Mansilla acumuló una vasta experiencia en el ámbito privado. Comenzó a ejercer la abogacía en 1996 y trabajó en el prestigioso estudio Marval, O’Farrell y Mairal entre 1997 y 2005. Posteriormente, se desempeñó en la industria del gas y petróleo, asesorando a empresas como Occidental Argentina Exploration and Production Inc. y Vintage Oil Argentina Inc. entre 2005 y 2010, y participó en licitaciones provinciales de hidrocarburos y en cuestiones relacionadas con el derecho público y energético. Desde 2014, fue director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), cargo que dejó en junio de 2024.

A lo largo de su carrera, García-Mansilla escribió seis libros y más de 70 artículos y ensayos sobre temas como Derecho Constitucional, la exploración y producción de hidrocarburos y litigios estratégicos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, sus posiciones conservadoras en temas como el aborto y los derechos humanos generaron fuertes críticas. Durante el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo en 2018, García-Mansilla afirmó que “el supuesto derecho al aborto no existe” en la legislación argentina, lo que provocó la oposición de organizaciones de derechos humanos y feministas.

El supuesto derecho al aborto no existe Manuel García-Mansilla — abogado constitucionalista y candidato de Javier Milei a la Corte Suprema de Justicia de la Nación

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones como la Asociación Argentina de Juristas, Amnistía Internacional y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) impugnaron su candidatura, argumentando que sus interpretaciones de la Constitución podrían significar un retroceso en el reconocimiento y la protección de ciertos derechos, especialmente los de las mujeres y las minorías. También se señaló que su rechazo a la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos podría ser un obstáculo para la protección de estos derechos en el país.

Por otro lado, García-Mansilla recibió el respaldo de algunas organizaciones como Será Justicia y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que destacan sus antecedentes académicos y profesionales, así como su defensa de los valores republicanos. No obstante, su candidatura enfrenta un camino complicado en el Senado.

Proceso legislativo de la candidatura

García-Mansilla se presentará hoy ante la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri, que votó y está a favor de la legalización del aborto. En esta audiencia pública, deberá defender su pliego frente a los senadores y responder a las preguntas y objeciones planteadas por los legisladores y las organizaciones que presentaron impugnaciones. La audiencia es un paso clave en el proceso legislativo para la confirmación de su nominación.

Una vez concluida la audiencia y tras la deliberación de la comisión, se requerirá un dictamen favorable para que el pliego sea tratado en el recinto del Senado. Para ser designado como juez de la Corte Suprema, García-Mansilla necesita obtener el respaldo de al menos dos tercios de los senadores presentes, es decir, un mínimo de 48 votos si todos los senadores están presentes en la sesión.

Sin embargo, el camino hacia la aprobación no es sencillo. A pesar del apoyo de algunas facciones, el pliego de García-Mansilla enfrenta una resistencia considerable, particularmente de sectores progresistas y de derechos humanos. Además, fuentes cercanas al oficialismo indican que el pliego de Lijo tiene más posibilidades de avanzar, ya que contaría con el respaldo del kirchnerismo, que suma seis de las 17 firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos.

JJD