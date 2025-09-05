Uno a uno, todos los funcionarios y empresarios cripto citados a declarar en la comisión $LIBRA

Después de que corriera mucha agua debajo del puente, la comisión investigadora $$LIBRA volvió a deliberar este jueves en la Cámara de Diputados con sus autoridades ya constituidas, y avanzó con la aprobación de las primeras medidas de prueba, que incluyen oficios, exhortos y citaciones a altos funcionarios del Gobierno y empresarios que habrían participado de la implementación de la cripto estafa.

Karina Milei, secretaria general de Presidencia.

Para la oposición, debe explicar su rol en las reuniones del presidente Javier Milei con los empresarios que organizaron la operatoria $LIBRA, y debe responder por las acusaciones que pesan sobre ella respecto de que era ella quien gestionaba supuestos pagos indebidos

Manuel Adorni, vocero presidencial

Participó de reuniones de Milei con promotores de $LIBRA. Estuvo en el tech Forum del 19 de octubre del 2024 donde el presidente conoció a los empresarios Hayden Davis y Julian Peh.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete

Ya dio explicaciones en el Congreso en dos oportunidades.

Damián Reidel, presidente del Consejo de Asesores del Presidente

Su citación responde al hecho de que el programador Maximiliano Flirtman declaró bajo juramento que mantuvo dos comunicaciones con el físico en las que le habría advertido que los promotores de $LIBRA tenían un historial de maniobras defraudatorias.

Mauricio Novelli, promotor de $LIBRA

El joven trader y emprendedor cripto es uno de los personajes más oscuros de la trama. Es un operador de baja reputación en el mundo de las finanzas cripto que ya había participado de otras estafas con meme coins.

Había sido empleador de Milei durante la pandemia cuando contrató al actual presidente como capacitador en finanzas.

Organizó junto a Terrones Godoy el Tech Forum, donde presentó a Milei con Hayden Davis y Julian Peh.

Abrió dos cajas de seguridad pocos días antes del lanzamiento de $LIBRA y vació esos cofres con la ayuda de su familia en el primer día hábil posterior a la criptoestafa.

Manuel Terrones Godoy, promotor de $LIBRA

Co-organizador de Tech Forum. Mano derecha de Novelli. Participó de reuniones con Milei y empresarios cripto.

Sergio Morales

Ex asesor en la Secretaría General de la Presidencia y ex asesor blockchain en la Comisión Nacional de Valores.

Fue el nexo entre la Casa Rosada y el esquema de empresarios que promocionaron $LIBRA.

Diógenes Casares

Hijo del empresario patagónico Wenceslao Casares. Dijo que se enteró por interpósita persona que alguien del entorno de Milei cobró 5 millones de dólares para que el presidente publicara el tuit el 14 de febrero de este año

Charles Hoskinson

Empresario cripto norteamericano. Denunció que le pidieron dinero a cambio de destrabarle una reunión en la Argentina con el presidente Javier Milei y que, de ese modo, “cosas mágicas pasarían”.

Jerónimo Walsh – Socio de Novelli

Ariel Parkinson – Colaborador de Novelli y Terrones Godoy

Walter Kerr – Traductor de Casa Rosada

Alejandro Melik – Oficina Anticorrupción

María Florencia Zicavo – Ex Titular de la UTI $$LIBRA / Ministerio de Justicia

Luis Villanueva – ex agente de la Oficina Anticorrupción

José Mazzoni - ex agente de la Oficina Anticorrupción

Roberto Silva – Titular Comisión Nacional de Valores (CNV)

Paulo Stark – Titular Unidad de Información Financiera (UIF)

Giselle Castelnuovo – ex Subsecretaria de Asuntos Públicos, responsable de Registro de Audiencias.

Además se las citaciones a las personas físicas mencionadas, se aprobaron otras medidas de prueba:

- Oficio a la Corporación X para que determine si el tuit de Milei estaba programado con anterioridad y desde qué IP se emitió

- Oficios a plataformas blockchain sobre titularidad de billeteras, operaciones sospechosas y armado de pool de liquidez

- Requerimientos de ingresos y egresos a Casa Rosada y Quinta de Olivos del 10 de diciembre del 2023 a la actualidad

- Agendas, minutas y actas de reuniones de Javier y Karina Milei

- Requerimiento de expediente con informe final de la disuelta UTI

- Requerimiento de expediente de la OA con dictamen completo

- Oficio a la Justicia para que comparta copia de la causa sobre el presunto hackeo a la cuenta de José Luis Espert

Con información de NA.

IG