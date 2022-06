El gobernador Morales le reclamó al Presidente “respeto” por la provincia de Jujuy

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, consideró este miércoles “una falta de respeto” que el presidente Alberto Fernández haya estado en su provincia y no le haya hecho una visita. “Lo estaba esperando en mi despacho”, reclamó y lo culpó de “profundizar la grieta”.

El Presidente visitó a Milagro Sala en Jujuy y le pidió a la Corte "que enmiende las barrabasadas que se hicieron” contra ella

Saber más

En su discurso durante la inauguración de la Escuela Secundaria 48 en Alto Comedero, el dirigente radical aseguró que le duele “que el Presidente haya estado acá haciendo una visita personal y no me haya visitado. Inclusive lo estaba esperando en mi despacho. Tendría que estar en este acto. En la medida en la que el país no rompa esta cultura de la grieta que nos ha hecho tanto daño, nos va a ir mal como pueblo. Y esto se ha profundizado hoy”, remarcó Morales.

El Presidente visitó este miércoles a la dirigente social Milagro Sala, quien permanece internada (en calidad de detenida tras ser condenada por un tribunal como responsable de liderar una asociación ilícita) tras sufrir una trombosis venosa, pero su paso por Jujuy no pasó inadvertido para Morales.

Para el mandatario jujeño, “El camino es el diálogo, no la grieta. El camino es la tolerancia, no esta falta de respeto, no ya a un gobernador, sino a la provincia de Jujuy por parte del presidente de la Nación. Espero que reflexione y nos visite y respete como pueblo”, subrayó Morales. Y agregó que, en su gestión, “pusimos orden democrático y restablecimos la paz. Más de una década de violencia y corrupción, liderado por personas que están presas y que tienen que seguir presas”.

Asimismo, el presidente de la UCR deseó que Milagro Sala “se mejore, pero para que siga cumpliendo la condena que tiene en una cárcel común”.

En tono más duro, Morales se dirigió a aquellos “que se creen dueños de las personas, que están ejerciendo la peor esclavitud de este siglo que es a través de un plan, robarles la plata, obligar a mujeres con los chicos a que vayan a las marchas”. “Hay que garantizar la protesta pacifica, pero lo que no se puede permitir en Argentina son los cortes de ruta y la violencia y cómo esclavizan a las personas que no tienen otra posibilidad que acceder a un plan social, ahora quieren cambiar de gerentes, que seamos los gobernadores e intendentes y el desafío no está allí sino en garantizarle derechos a las personas”, recalcó, al tiempo que le pidió al Presidente que no gobierne “solo a una facción, sino a todo el pueblo argentino. No hay otro camino más que la unión y respetarnos”, concluyó.

Más críticas y “carta abierta” en Twitter

Más tarde, publicó en redes sociales un “Carta Abierta” al Presidente, con nuevas críticas hacia el jefe de Estado: “Me sorprende que con la situación del país al borde del abismo: con una inflación descontrolada, con falta de energía y combustible, con desabastecimiento en algunos insumos y bienes para la producción, con medidas restrictivas que ahogan nuestra economía, entre otros graves problemas del país, usted se tome el tiempo de venir a la Provincia de Jujuy a visitar a Milagro Sala”, destacó, para agregar: “Lo que más me preocupa es que usted siga haciendo oídos sordos ante el desesperado pedido de cientos de víctimas que sufrieron las más aberrantes violaciones de Derechos Humanos durante el reinado de violencia y corrupción que ejerció Milagro Sala durante más de 10 años de gobierno paralelo”, reiteró.

Carta abierta al Señor presidente de la Nación Dr. Alberto Fernández @alferdez pic.twitter.com/VfwYMCHfge — Gerardo Morales (@GerardoMorales) 29 de junio de 2022

El discurso completo de Gerardo Morales

Con información de agencias.

IG