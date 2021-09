Alberto Fernández: "No me van a ver atrapado en disputas internas, mi preocupación es que los argentinos vuelvan a ser felices"

A ocho días de las PASO, con una derrota contundente del oficialismo, un refortalecimiento de Juntos por el Cambio y una crisis profunda en el seno del Frente de Todos, el Gobierno inició la semana con cambios en la composición de su Gabinete, luego de que el presidente Alberto Fernández designara seis nuevos ministros y encabezara en La Rioja una reunión con gobernadores para definir las líneas de gestión en una nueva etapa de pospandemia y de cara a los comicios parlamentarios de noviembre próximo.

Con el gabinete renovado, el Gobierno anunciará un paquete de medidas para inyectar recursos en la economía

Antes de tomar formalmente el juramento a los nuevos funcionarios, el Presidente agradeció a los ministros salientes, remarcó que no quedará "atrapado en disputas internas" y convocó a la militancia para un acto el miércoles en José C. Paz "para que unamos fuerzas, para que les mostremos a los hermanos y hermanas de nuestro país, que hay que reconstruir un país donde la producción y el trabajo tengan sentido".

En un breve discurso, el mandatario Aseguró de nuevo, como lo hizo en los últimos días, haber "tomado nota de qué cosas hicimos mal, de qué cosas no hicimos y debíamos acelerar. En los últimos días escuché a muchos y muchas, porque quiero entender por qué la gente votó como votó. Nosotros nos enojamos con nosotros, no con la gente", sostuvo.

Para Fernández, los hechos de los últimos días, con marchas y contramarchas, renuncias y la carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner incluida, el Frente de Todos "debate de cara a la gente, con nuestras diferencias, para tratar de encaminarnos hacia un futuro mejor. Me preocupa más un movimiento político que no discute, que se silencia, antes que uno que reflexiona", sentenció.

De cara al futuro, mientras se esperan nuevos anuncios en las próximas horas, el presidente no dio demasiadas pistas, aunque aclaró que se tomarán "medidas para la gente que la pandemia ha afectado mucho. Hay dos países en pugna y debemos resolver esto", dijo.

Con el tucumano Juan Manzur al lado, Fernández destacó que "no en vano elegí un jefe de Gabinete de ministros del Norte. Lo hice por la convicción de que en ese norte tenemos que trabajar mucho para lograr esa igualdad tan deseada y postergada. La Argentina federal es algo que quiero que ocurra", afirmó, al tiempo que expresó a los funcionarios salientes "las gracias, porque han sido ministros ejemplares y dejaron todo de sí en un tiempo muy complejo, los dos peores años de nuestra vida". Y agregó: "Estamos saliendo del tiempo de la pandemia, con nuevos bríos y nuevas ganas".

Asimismo, el Presidente sostuvo que la solución "no está en que nos dividan, sino en estar más unidos que nunca para hacer frente a lo que haga falta. No me van a ver atrapado en disputas internas, Mi preocupación es que los argentinos vuelvan a ser felices".

También, convocó "para el miércoles, que vamos a inaugurar la Facultad de Medicina de José C. Paz, quiero a todos los militantes para que vayamos juntos y revirtamos los resultados del domingo pasado. Para que demos cuenta que por delante hay un país para reconstruir. No se puede construir sobre la base del privilegio de pocos", concluyó.

Tras la jura, el flamante jefe de ministros, Manzur, expresó estar "con mucho entusiasmo, con la misma alegría y la misma certeza de siempre de trabajar para que la Argentina le vaya bien", al tiempo que aseguró que las diferencias "son lógicas, pero están zanjadas. Nuestro espacio político está totalmente unido siguiendo las indicaciones del Presidente y hoy estamos con un enorme desafío por delante", sostuvo.

Lunes de reuniones

El jefe de Estado retomó este lunes sus actividades en Buenos Aires, tras permanecer en La Rioja, donde analizó los resultados electorales de las primarias con 15 gobernadores y parte de su Gabinete, poco después de haber anunciado cambios en la composición de 6 ministerios, con la designación de nuevos titulares en esas carteras.

Desde las 16, se realizó en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno el acto de jura de los ministros designados y, de esa forma, asumen formalmente sus cargos Aníbal Fernández, al frente del Ministerio de Seguridad; Julián Domínguez, en Agricultura, Ganadería y Pesca; Jaime Perczyk, en Educación; y Daniel Filmus, en Ciencia y Tecnología.

Además, en la nueva estructura gubernamental, juraron el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Santiago Cafiero, quien asumió al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los cambios se completaron con Juan Ross a cargo de la secretaría de Comunicación y Prensa.

Durante el acto estuvieron presentes los gobernadores de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Catamarca, Raúl Jalil; de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Santa Fe, Omar Perotti; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Además, participaron por videoconferencia los mandatarios de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de San Juan, Sergio Uñac.

También asistieron el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el diputado Máximo Kirchner, senadores y diputados nacionales, dirigentes gremiales y empresariales y miembros del Gabinete.

En el marco de la enorme distinción que me han conferido el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández para ocupar la Jefatura de Gabinete de la Nación, y antes de mi asunción, mantuve una importante reunión de trabajo con el vicegobernador Osvaldo Jaldo. pic.twitter.com/1HDbR9zU0U — Juan Manzur (@JuanManzurOK) 20 de septiembre de 2021

Durante el fin de semana, la tensión en el partido oficialista no cesó y tuvo su punto más álgido en la pulseada entre Manzur y su vice en Tucumán, Osvaldo Jaldo, que fue zanjada en las últimas tras arduas negociaciones entre los líderes provinciales, que acordaron la sucesión tras superar diferencias de antigua data. Jaldo asumirá al frente de la gobernación y Manzur, como jefe del Gabinete nacional.

La jura

Con nuevas figuras en el organigrama ministerial, el Gobierno tiene previsto para la etapa pospandemia profundizar políticas de incentivo a la producción económica y el empleo, aseguraron en las últimas horas desde el oficialismo.

Según el Gobierno, el encuentro en La Rioja sirvió para reafirmar el compromiso de los mandatarios del Frente de Todos (FdT) en "corregir rápido todo lo que haya que corregir" para "darle respuestas" inmediatas a los sectores más golpeados.

Me reuní con nuestros gobernadores de todo el país en La Rioja.



El federalismo es una política central de mi Gobierno. Por eso, los candidatos que designé son también los candidatos de quienes gobiernan las provincias. pic.twitter.com/gyMN0jXtNU — Alberto Fernández (@alferdez) 18 de septiembre de 2021

Los gobernadores coincidieron en que en noviembre "se gana con más peronismo y con un shock de consumo para darle respuestas a los que menos tienen", se informó oficialmente.

De igual modo, el Presidente recibió el apoyo de los jefes provinciales, ratificó su defensa del "federalismo como política central" de su Gobierno y afirmó: "Mis candidatos son los candidatos de los gobernadores", de cara al 14 de noviembre próximo.

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, aseguró que fue una "muy buena reunión", entre Fernández y los mandatarios Sergio Uñac (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Mariano Arcioni (Chubut), además del anfitrión, Ricardo Quintela y el designado jefe de Gabinete, Manzur (hasta este domingo a cargo de la gobernación de Tucumán).

De forma virtual, también participaron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Omar Perotti (Santa Fe) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Capitanich detalló que se analizaron "estrategias de descentralización de políticas públicas" y cómo avanzar hacia un "shock redistributivo", a partir de la certeza de que "se están recuperando muy bien los índices en materia económica".

"Es muy bueno tener una coalición que debate con pasión y contundencia", afirmó Capitanich, en diálogo con Radio 10, en una entrevista en la que pidió "dejar de repetir los marcos mentales de la oposición" y pronosticó que la recuperación económica llegará de la mano del peronismo.

"¿Quién va a recuperar la economía? Nosotros. No la va a recuperar los que la destruyeron", aseguró y explicó: "Si uno tiene generación de empleo genuino, el estado de bienestar aumenta, ese es un dato objetivo y ahora se están recuperando muy bien los índices en materia económica".

De igual manera, el jefe del bloque de Diputados del FdT, Máximo Kirchner, pidió "desdramatizar" los resultados de las PASO, abocarse a la tarea de "traducir políticamente las demandas de la ciudadanía" y apuntalar la gestión para una "nueva etapa".

“Hay que ponerse a trabajar, ahora viene una etapa nueva donde hay que interpretar lo que la sociedad desea, y lo que quiere la gente es vivir mejor. El sector que no fue a votar está esperando que entendamos la demanda, que los representemos, que no los invisibilicemos”, reflexionó Kirchner.

Además, pronosticó que la Argentina saldrá "peldaño por peldaño", con "construcción política y, sobre todo, con gestión".

"La gestión del Estado es fundamental. Tenemos que desdramatizar y no llevarle más problemas a nuestra gente”, declaró.

De hecho, el encuentro de análisis y trabajo en La Rioja sumó también a los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; y el designado titular de Educación, Jaime Perzyck.

También lo acompañaron el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el jefe de asesores presidenciales, Juan Manuel Olmos; y la primera dama, Fabiola Yañez.

Con información de Télam.

